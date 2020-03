Directeur European Leagues: ‘Duels zonder publiek? Nu zeg ik: Ja, graag’

Het stadion van AZ in Alkmaar. Beeld BSR Agency

Het EK voetbal schuift een jaar op, het tennistoernooi op Roland Garros in Parijs wordt verplaatst van mei naar september. Swart voorspelt een domino-effect. ‘Het EK is niet alleen uitgesteld om de Europese competities meer ruimte te geven, maar ook omdat je zo’n groot evenement niet op het laatste moment kunt afblazen. Het is niet ondenkbaar dat de Tour de France en zelfs de Olympische Spelen eruit gaan. De organisatoren kunnen niet wachten tot twee weken van te voren, daarvoor zitten we ook al te lang in deze crisis.’

Op korte termijn zal de bal niet gaan rollen, het uitstel van het EK geeft de bonden slechts enige lucht. Twee werkgroepen gaan nu bestuderen of en hoe de nationale en Europese clubcompetities worden uitgespeeld.Swart: ‘De toespraak van premier Rutte gaf mij niet het gevoel dat we er eind april vanaf zijn. Als we tot en met de zomer niet kunnen voetballen omdat de samenleving moet worden beschermd, komt zelfs dit besluit over het EK in een ander perspectief te staan.’

Op 30 juni lopen spelerscontracten af, voor die tijd zal ook de Nederlandse eredivisie moeten zijn voltooid. Tot die dag kan Hakim Ziyech in theorie nog voor Ajax spelen, daarna is hij eigendom van Chelsea. De speelruimte is dus beperkt, zeker voor de tien tot elf ronden die in Nederland nog moeten worden gespeeld.

Swart schetst drie scenario’s. 1. Door het uitstellen van het EK kunnen alle competities worden uitgespeeld. 2. De competitie kan vanwege een beperkt programma niet in volle omvang worden afgewerkt, het speelschema moet worden ingekort. En 3. Er wordt deze zomer helemaal niet meer gevoetbald.

Swart: ‘In alle gevallen moeten we de sportieve, economische, financiële en juridische consequenties bepalen. Misschien loopt de competitie wel door na de zomer? Hoe doen we dat met transfers en aflopende contracten. De werkgroepen gaan dat nu uitzoeken.’

Niet alleen de KNVB staat voor een helse opgave. ‘Wat doe je met promotie en degradatie als we deze zomer niet meer kunnen voetballen?’zegt Swart. ‘Wie kwalificeert zich voor Europees voetbal? We hebben tijd gekocht, al is die tijd relatief.’

Taboe

Alle modellen moeten bespreekbaar zijn, aldus Swart. Zonder publiek voetballen mag geen taboe zijn. ‘Helaas moeten we de romantiek even vergeten, het zou al een zegen zijn om in een leeg stadion te voetballen. Dan zijn we tenminste op de weg terug.’

Verkorte play-offs om de landstitel en Europees voetbal, een ‘mini-toernooi’ voor de beste acht in de Champions League en de Europa League? Het is voor Swart allemaal bespreekbaar. ‘Stel dat je in Nederland nog maar zes ronden kunt spelen in plaats van de benodigde tien tot elf speeldagen? Wat doe je dan?

‘Ik ga niet op de stoel zitten van de Eredivisie CV. We gaan namens de European Leagues wel nadenken over diverse opties. Ik weet niet of pan-Europese afspraken haalbaar zijn of dat we per land maatwerk moeten leveren. En als de conclusie is dat we beter definitief kunnen stoppen dan slechts vier ronden spelen, hebben we het in elk geval gezamenlijk afgewogen.’

Er dreigt door het opschuiven van het EK een conflict tussen de Uefa en wereldvoetbalbond Fifa, die in 2021 het eerste WK voor clubteams wil organiseren. Swart: ‘Uefa-voorzitter Ceferin zei dinsdag tijdens de videoconference dat het WK voor clubs volgend jaar niet kan doorgaan. Dat is ook geen rocket science.’

De trend was duidelijk tijdens twee ‘videoconferences’ die de Uefa organiseerde met de Europese bonden en vertegenwoordigers van clubs en competities. Swart: ‘Het uitspelen van de competities heeft prioriteit. Er is sprake van een Europese lockdown in het voetbal, de financiële schade loopt elke dag op. We kijken naar de kop van het monster zonder zijn staart te kunnen zien, we weten niet hoelang we met het coronavirus te maken hebben.’

In navolging van noodlijdende clubs uit de Nederlandse eerste divisie pleit ook Swart voor de vorming van een noodfonds. ‘De onzekerheid over het coronavirus maakt plannen bijna onmogelijk. De schade zal nog te overzien zijn als we over enkele maanden weer kunnen voetballen. Als het seizoen nu al moet worden beëindigd, is het leed niet te overzien.

‘Voetbalclubs moeten worden beschouwd als normale bedrijven en hebben wat mij betreft recht op dezelfde steun als een horecabedrijf dat nu in financiële problemen komt. Het gaat niet alleen om de zogenaamde miljonairs bij de clubs, maar ook om de honderden medewerkers waarvoor keurig belasting wordt betaald. En voor wie nu soms arbeidstijdverkorting moet worden aangevraagd.’

Voetballen of niet, het wordt een race tegen de klok. Swart houdt er ook rekening mee dat het coronavirus de sport het gehele jaar zal gijzelen. ‘Ik durf niet langer uit te sluiten dat we pas na de zomer weer gaan voetballen.’