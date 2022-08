Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen: ‘Het lijkt alsof voetbal iedereen persoonlijk raakt’

Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Praten over de vrouw als directeur betaald voetbal van de KNVB is niet haar favoriete onderwerp, om de simpele reden dat het voor Marianne van Leeuwen niet zo’n thema is. Alleen: voor de buitenwereld was het dat wel, zeker in het begin.

Ingewijden stellen soms dat de KNVB in een andere ‘stand’ is gezet sinds haar komst. Tijdens vergaderingen zou een andere sfeer heersen. Van Leeuwen: ‘Voor mijzelf is dat moeilijk te beoordelen. Ik heb nooit gedacht: ik ben vrouw, dus ik doe het anders. Ik doe gewoon mijn ding. Zo heb ik dat altijd gedaan in het bedrijfsleven, met veel mannen om me heen.

‘Natuurlijk weet ik dat sommige mensen negatief waren toen ik kwam. Zo van: dat doen ze bij de KNVB alleen vanwege diversiteit. Ze kenden me helemaal niet. Daarbij is diversiteit sowieso beter voor een organisatie, en dan bedoel ik niet alleen man-vrouw-diversiteit.’

‘Bij Reed Elsevier (vorige werkgever, uitgever, red.) werd ook weleens gezegd dat de sfeer veranderde door mijn aanwezigheid. Je weet zoiets zelf niet, want je weet niet hoe het was voordat je kwam. Ik heb geen methode. Ik houd van harmonie, van verbinding. Ik luister graag. Als er ruzie is, probeer ik mensen weer begrip voor elkaar te laten tonen. Of dat zo is omdat ik vrouw ben, weet ik niet.’

Bemoeials

Ze was zeven jaar voorzitter van de veelkleurige amateurclub Zeeburgia in Amsterdam, waar ze leerde te besturen in de typische wereld van het voetbal. ‘In het voetbal heb je overal bemoeials. Dat is me het meest opgevallen.’

Ze bedoelt het positief. ‘Het lijkt alsof voetbal iedereen persoonlijk raakt. Meningen blijken soms gekleurd door een bepaalde clubliefde. De hele wereld vindt wat van Koeman, Van Gaal, welke persoon in het voetbal of welk thema ook. Ik krijg vanuit alle hoeken adviezen. Voetbal is van iedereen. Dat is anders dan in het bedrijfsleven.’

Ze heeft geen ‘apenrots’-gevoel, als ze het betaald voetbal overziet, al is het aantal vrouwen in de leiding van clubs nog marginaal. Ze is bij alle 34 clubs op bezoek geweest en maakt binnenkort weer een rondje langs de velden.

Haar eerste jaar begon roerig. Op de dag van haar benoeming was er de voorgestelde vorming van de NL League buiten de KNVB om, er kwamen nieuwe beperkende maatregelen rond corona, en daarnaast was er de vervanging van bondscoach Frank de Boer door Louis van Gaal, al handelde haar voorganger Eric Gudde die zaak af.

Wat de meeste indruk maakte? ‘Dat ik in deze rol zo vaak ben betrokken bij maatschappelijke problemen. Je bent een soort minister van voetbal. Wat vindt de KNVB van de oorlog in Oekraïne? Wat vindt de KNVB van racisme, grensoverschrijdend gedrag, ongelijke kansen? De mening van de voetbalbond over maatschappelijke thema’s wordt door media en publiek relevant gevonden, nog meer dan ik had gedacht. Ik snap dat overigens wel, want voetbal is overal, in alle haarvaten van de samenleving. Via voetbal kunnen we dus ook op een positieve manier maatschappelijke impact hebben.’

Hoe gaat dat dan in de praktijk, bijvoorbeeld als bondscoach Louis van Gaal stelt dat het ‘belachelijk’ is dat het WK wordt gehouden in Qatar en de KNVB vervolgens gedoe krijgt over zo’n uitspraak? Dan belt ze Van Gaal. ‘Hij zegt zelf altijd dat hij goed met vrouwen kan werken. Ik ben blij met hem, hoe hij het doet. Soms hebben we ook contact over communicatie. Op de inhoud zijn we het eigenlijk altijd eens, maar iedereen, zeker ook Louis, kiest natuurlijk zelf zijn eigen woorden. En toon, die is ook belangrijk.’

De KNVB heeft bij de toewijzing tegen Qatar gestemd en benadert het WK in Qatar sindsdien als kritische deelnemer. ‘We zullen trots zijn als we wereldkampioen worden, maar zullen ook alles op alles zetten om impact te hebben op een thema als de positie van arbeidsmigranten.’

Harmonie

Ze praat over de NL League en het competitiebestuur, de nieuwe constructie waarin de directeuren van eredivisie, eerste divisie en KNVB straks samen beslissen over grote kwesties als de opzet en invulling van professionele competities.

Heeft ze daarbij macht uit handen gegeven aan de clubs? Zo ziet ze dat niet. ‘Op de dag van mijn benoeming vorig jaar besloten de eredivisie en eerste divisie eigenlijk weg te lopen bij de KNVB. Dat is nu niet gebeurd. We praten allemaal weer met elkaar. Er is harmonie. Daar ben ik trots op. We hebben een vorm gevonden waar de clubs tevreden mee zijn, en wij ook.

‘In plaats van ruziën over macht hebben we het nu samen geregeld. Ik heb een stukje van mijn zeggenschap gedeeld met de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. We nemen voortaan samen besluiten, in plaats van dat ik het in mijn eentje doe. Nee, dat vind ik niet erg. Het gaat erom dat we het betaald voetbal naar een hoger niveau krijgen, het gaat niet om de macht. En de echte macht zit trouwens bij de clubs. Zij beslissen, en zij vormen de achterban van zowel de ere- en eerste divisie, als de KNVB. Ik geloof echt dat het goed gaat werken.’

Ze gelooft in harmonie, niet in door machismo gedreven machtsspelletjes. ‘Ik vind het belangrijk te vertellen wat mijn ervaring is, nu de KNVB soms wordt afgeschilderd als een organisatie van dertig jaar geleden. Het lijkt dan alsof de KNVB nog bestaat uit sigaren rokende mannen in pak die denigrerend doen naar vrouwen en bij wijze van spreken hun macht misbruiken voor van alles en nog wat. Dat is echt totaal in tegenstelling met wat ik aantrof en ervaar. Het lijkt er niet eens op.’

Twee van de directieleden zijn vrouw, eenderde van de medewerkers eveneens. ‘De mannen zijn modern en kunnen luisteren. Ze werken samen. De KNVB is echt mee veranderd met de tijd, al zijn er nog stappen te zetten als het gaat om mensen met een andere achtergrond en kleur. Maar qua mannen en vrouwen ervaar ik niets van een apenrots. Ik kom niet echt van die machomannen tegen, zeker niet bij de KNVB. En het vrouwenvoetbal bijvoorbeeld wordt super serieus genomen.’

Vera Pauw

Ook Van Leeuwen is van mening dat de nationale ploeg en de eredivisie voor vrouwen onder het betaald voetbal horen te vallen, in plaats van bij de amateurs. ‘Maar aan die overgang kleven ook nadelen, want dan worden de eisen ook veel strenger. We moeten opletten dat we dat voorzichtig doen. Vergeet niet dat vrouwenvoetbal pas vijftig jaar bestaat, tegenover de meer dan honderd jaar van het mannenvoetbal. De ontwikkeling verloopt al heel snel.’

De vrouw die verantwoordelijk was voor de grootste ontwikkeling, Vera Pauw, trad onlangs naar buiten met een verbitterd verhaal. Ze voelde zich genegeerd door de bond. Ze heeft niet de waardering gekregen die ze verdient. Ze deed aangifte van verkrachting door een KNVB-trainer, 36 jaar na dato.

Over die laatste zaak kan Van Leeuwen niet oordelen. Wel zegt ze: ‘We kunnen soms alerter zijn. En we willen met Vera in gesprek, om te kijken of de relatie hersteld kan worden. Zij is de grondlegger van het vrouwenvoetbal in Nederland. Zij heeft gestreden in een tijd dat het lastig was, toen er denigrerend over werd gedaan. Dankzij haar strijd staat het vrouwenvoetbal nu stevig op de kaart. Het is alleen jammer dat er door sommigen wordt gedacht dat het bij de KNVB nog steeds zo gaat als in haar tijd en dat is echt niet waar. Dat kan ik met zekerheid zeggen.’

Volgens Van Leeuwen is het de taak van de KNVB om het voetbal in Nederland op een steeds hoger niveau te brengen. Het spel, de organisatie, de clubs, de dienstverlening aan die clubs.’ Eén ambitie? ‘Wereldkampioen worden. We leggen de lat hoog. Ik bedoel niet alleen letterlijk wereldkampioen worden, met de mannen en de vrouwen, ook op andere manieren wereldkampioen zijn. Top zijn in de opleiding van trainers en scheidsrechters, top in de dienstverlening aan de clubs, top in alles.

‘We hebben de afgelopen periode een nieuw strategisch plan gemaakt, met duidelijke en meetbare doelen voor de komende jaren. Denk aan: een groot toernooi winnen, betaald voetbal naar een hoger niveau, veiliger stadions, een trendbreuk forceren in supportersgedrag. En de maatschappelijke impact van het voetbal beter zichtbaar maken voor publiek en politiek.

‘Met de verbindende kracht van het voetbal hebben we een positieve impact op de samenleving. Dat mogen we politiek meer gebruiken, die verwevenheid. Als politicus met een plan kun je gebruikmaken van voetbal, in de strijd tegen racisme, of voor duurzaamheid, of voor gelijke kansen. We hebben nu gelukkig wel een goede minister (Conny Helder, red.) die dat zelf ook ziet. Ze heeft een hart voor sport en voetbal. Elke club speelt in zijn eigen stukje van de samenleving een enorm belangrijke rol. Voetbal is van iedereen, het is overal en het kleurrijke Nederlandse voetbal inspireert ook nog steeds de wereld. Laten we het op handen dragen en benutten. Dat zal ik in elk geval blijven stimuleren.’