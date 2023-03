Dinja van Liere, de ‘nieuwe Anky’ van de dressuursport, is altijd op zoek naar verbeterpunten

Dinja van Liere met Hermès tijdens de kür op muziek. Beeld ANP

In haar jonge jaren had Dinja van Liere twee idolen: Anky van Grunsven, het Nederlandse boegbeeld van de dressuursport, en de Duitse grootheid Isabell Werth. Samen zijn die twee legendes (en vroegere rivalen van elkaar in de ring) goed voor tien olympische titels. Zaterdag mocht Van Liere na haar tweede plaats in de wereldbekerwedstrijd van Indoor Brabant naast haar voorbeelden plaatsnemen tijdens de persconferentie.

Toernooidirecteur Van Grunsven (55) van The Dutch Masters – Indoor Brabant noemde Van Liere ‘de upcoming lady’ van de dressuursport. ‘Dinja rijdt heel constant en heeft zich knap tussen de wereldtop genesteld. Ze is enorm gedreven en beleeft haar sport heel professioneel’, zei Van Grunsven over de amazone die door de buitenwereld al ‘de nieuwe Anky’ wordt genoemd. Ook de 53-jarige dressuurkoningin Werth (die derde werd in de wereldbeker) had louter lof voor de prestaties van haar jonge collega.

Over de auteur Natasja Weber schrijft over olympische sporten als hockey, zwemmen en paardensport.

Het kan verkeren voor Van Liere (32), die met haar bruine hengst Hermès in korte tijd is uitgegroeid tot een combinatie van wereldklasse. Nog geen twee jaar geleden reed de amazone haar eerste wedstrijd op het hoogste niveau met natuurtalent Hermes. Vorige zomer beleefde Van Liere haar mondiale doorbraak met twee bronzen medailles op de WK dressuur in Denemarken: in de Grand Prix Special en de kür op muziek.

Dominante hengst

Van Liere heeft de inmiddels 11-jarige Hermès al acht jaar onder het zadel. Ze voelt de dominante hengst, eigendom van hengstenhouder Joop van Uytert, feilloos aan. Hermes, een echte atleet, is altijd bereid om hard voor haar te werken. Vijf jaar geleden verraste de twee-eenheid met een bronzen medaille op de WK voor jonge paarden. Sindsdien heeft de combinatie zich stap voor stap opgewerkt naar de internationale top.

Als het nieuwe boegbeeld van de Nederlandse dressuursport wist Van Liere afgelopen weekeinde dat alle ogen op haar gericht waren. Zelf heeft ze daar geen moeite mee, ze zegt goed te kunnen omgaan met hoge verwachtingen. ‘De druk die ik mezelf opleg, is nog veel hoger’, stelde Van Liere na haar ereronde voor de volgepakte tribunes in de Bossche Brabanthallen.

Hoogtepunt van haar kür op muziek waren zaterdag haar subtiel uitgevoerde piaffe en passage. ‘Die gingen beter dan ooit’, vond Van Liere. Maar perfectionistisch als ze is, begon ze na haar proef vooral over de dingen die niet goed waren gegaan. ‘Er zaten te veel fouten in mijn kür. Ik wilde vandaag wat nieuwe dingen oefenen, zoals een betere overgang naar piaffe-pirouettes. In eerste instantie ging dat best goed, maar vervolgens wist Hermes niet de ontspanning te vinden in de galop’, vertelde de geboren Zeeuwse die in het Brabantse Uden woont.

Met het oog op de EK later dit jaar en de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs is Van Liere continu op zoek naar verbeterpunten in haar kür. ‘Om nog hogere scores te kunnen halen, moet je dingen uitproberen. Soms gaat dat goed, soms gaat het mis.’

Schrikreactie

Ondanks enkele schoonheidsfoutjes kwam Van Liere zaterdag tot een mooie score van 83.375 procent. Ze hoefde enkel de tweevoudig regerend wereldkampioen Charlotte Fry uit Engeland voor zich te dulden. De 27-jarige Britse, al jarenlang woonachtig in Nederland, kende evenmin een foutloze proef. Een schrikreactie van haar paard Glamourdale bracht haar even van haar stuk, maar al snel herpakte Fry zich met een indrukwekkende kür (score: 86.835 procent). De Duitse Isabell Werth werd derde met haar paard Emilio (82.760).

Opvallend was dat veel paarden tijdens de wereldbekerwedstrijd wat schrikachtig waren. Anky van Grunsven had daar wel een verklaring voor. ‘Ik denk dat veel paarden het niet meer gewend zijn om voor zoveel publiek te rijden’, zei de voorzitter van Indoor Brabant. Voor het paardensportevenement in Den Bosch was het door coronaperikelen alweer vier jaar geleden dat er duizenden toeschouwers op de tribune zaten. Van Liere: ‘Als er veel publiek is wordt Hermès een beetje over enthousiast, zeker in een binnenlocatie.’

Dresuuurbondscoach Alex van Silfhout kon tevreden zijn met twee Nederlandse vrouwen in de topvijf van de wereldbekerwedstrijd kür op muziek. In de schaduw van Van Liere eindigde de 40-jarige Marieke van der Putten op de vijfde plaats. Hierdoor maakt de laatbloeier nog kans op deelname aan de wereldbekerfinale in het Amerikaanse Omaha begin april. Van Liere en Thamar Zweistra (negende in Den Bosch) zijn hier al van verzekerd.

Gal

Van Silfhout zag bij de Nederlandse amazones ‘zeker perspectief’ voor de EK in september en de Olympische Spelen over anderhalf jaar. In 2024 wil de dressuurploeg voor het eerst sinds 2012 eindelijk weer een olympische medaille winnen. In Parijs zal de ervaren dressuurtopper Edward Gal (53) volgend jaar normaliter ook actief zijn. Na een sabbatical werkt hij momenteel aan zijn terugkeer in de arena.