Ding ligt wakker na schaakpartij met Grisjoek en wint slechts eenmaal

Mysterieus was het optreden van Vladimir Kramnik. Na een schitterend begin met 2,5 uit 3 had een onfortuinlijke nederlaag tegen Caruana fatale gevolgen. Hij nam grote risico's en verloor nog driemaal. Een forumbezoeker schreef dat hij een goede kans zou hebben gehad als hij na zijn droomstart zou hebben gespeeld als Smyslov of Petrosian. In plaats daarvan speelde hij als Kortsjnoi.



Heel ver naast het doel was mijn voorspelling dat de Chinees Liren Ding de outsider van het toernooi zou zijn. Niets was minder waar. Ding speelde voortreffelijk en verloor geen enkele partij. Voor het begin van de laatste ronde was er zelfs een minimale kans dat hij de uitdager van Carlsen zou worden. Ding deed zich zelf te kort door slechts eenmaal te winnen. Hij zei dat hij de slaap niet had kunnen vatten na de volgende partij: