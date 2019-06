Ding laat geen spaan heel van So in armageddon-partij

Beeld Klaas Jan van der Weij

Eerst het speeltempo. De deelnemers krijgen voor de eerste veertig zetten twee uur bedenktijd zonder extra seconden per gespeelde zet. Tot genoegen van het publiek betekent het de terugkeer van het ouderwetse tijdnoodduel met omvallende stukken en rood aanlopende spelers. Helaas is onvoldoende nagedacht over de consequenties van de bepaling dat de enige na de 40ste zet toegekende bedenktijd slechts 10 seconden per zet bedraagt. Op een nauwkeurig gespeeld eindspel hoeven we niet te rekenen.

In Stavanger wordt een overwinning in een klassieke partij beloond met twee punten in plaats van één. Na een remise worden de stukken opnieuw opgezet voor een replay met dezelfde kleurverdeling. Wit krijgt tien minuten bedenktijd, zwart zeven. Wit moet winnen, bij remise gaat het punt naar zwart. De verliezer van de armageddon-partij krijgt een half punt, de winnaar anderhalf.

De deelnemers wisten wat hun te wachten stond en mopperen niet. ‘Als Nadal naar Wimbledon gaat, klaagt hij niet dat er gras in plaats van gravel ligt’, zei Alexander Grisjoek, die in de eerste ronden tweemaal in de tiebreak ten onder ging.

Het niveau van de armageddon-partijen is soms heel behoorlijk. Zie hoe de Chinees Liren Ding geen spaan heel laat van de koningsstelling van de Amerikaan Wesley So.

Ding (wit) – So op het Norway Chess-toernooi. Beeld de Volkskrant