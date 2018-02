Dilemma voor FC Twente: focussen op bekerwinst of de degradatiestrijd

FC Twente kan vanavond tegen AZ voor het eerst in zeven jaar de finale van de KNVB-beker halen, maar van enige euforie is geen enkele sprake. Het succes in de beker wordt overschaduwd door de zestiende plek in de eredivisie. In Enschede is de angst om komend seizoen tegen FC Oss en Helmond Sport te voetballen groter dan het verlangen naar de eerste prijs sinds 2011, toen de club de Johan Cruijff Schaal won.



'Het seizoen is geslaagd als we in de eredivisie blijven', aldus trainer Gertjan Verbeek in aanloop naar het duel met AZ.