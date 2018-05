Diep voorover gebogen, jagen op het roze, maar de automatische piloot hapert: 'Het flitste niet'

Tom Dumoulin verlaat dinsdag op zijn tijdritfiets met de regenboogkleuren het podium en duikt nog in de straten van Trento in de houding van de regerend wereldkampioen. Diep voorover, de handen meteen aan de kleine grepen midden op het stuur.

Een meevaller: de kasseitjes liggen er droog bij, na enkele motregentjes gedurende dag. Even is nog overwogen banden met profiel te monteren, maar een telefoontje naar het zuidelijker gelegen Rovereto, waar de finish ligt, leert dat ook daar de nattigheid op de keien is verdwenen.

Het is andermaal een cruciale rit in de Giro d’Italia. De vraag is of de titelverdediger erin zal slagen een denkbeeldige lijn te trekken tussen het Piazza del Duomo in Milaan, waar hij vorig jaar in het roze de Trofeo senza fine boven het hoofd hield, en het gelijknamige plein in de stad in de Dolomieten, waar hij vandaag vertrekt om de leiderstrui te heroveren.

Versjteren

Hij is er niet gerust op. Het nagenoeg vlakke en veelal kaarsrechte parcours, zo’n beetje parallel aan een gedeelte van de snelweg tussen de Brennerpas en Verona, bevalt hem niet. Hier wordt het lastig om de barrière van 2 minuten en 11 seconden te slechten, zijn achterstand op Simon Yates, de kleine Brit die zijn titelprolongatie dreigt te versjteren. Hij excelleert op meer heuvelachtig terrein.

In de loop van de middag blijken kleppers met de grote motoren de 34,2kilometer het best te verteren. Jos van Emden, vorig jaar de vreugdetranen plengende winnaar van de afsluitende tijdrit in Milaan, is snel met 40minuten en 27 seconden, maar ziet Tony Martin, bijgenaamd der Panzerwagen, er 13 seconden onder duiken. Later is het Rohan Dennis die de naar later zou blijken winnende tijd laat noteren: 40 minuten blank.

Intussen plaatst Dumoulins ploeg Sunweb een foto op Twitter. Op de banken in de teambus is hij in overleg met ploegleider Arthur van Dongen. Ze hebben zojuist nog achter de veel eerder gestarte ploeggenoot Lennard Hofstede aangereden. In deze fase kan niets meer aan improvisatie worden overgelaten. Kan hij deze rotonde met de handen onder in de beugel blijven? Is het beter om die bocht helemaal aan de buitenkant aan te snijden? Het verzet staat al vast: 56 tanden voor en 11 als kleinste tandwiel achter.

In ‘aero’ jaagt de wereldkampioen langs de wijnranken en een enkel dorpje onderweg. Hij houdt hoofd en romp in licht gebogen lijn boven het stuur en bovenbuis van zijn fiets om de tegenstribbelende luchtstromen te ontwijken. Hij trapt in die houding vrijwel hetzelfde vermogen als in staande positie.

Yates houdt het roze. Kijkt hij achterom, ziet hij Dumoulin op 56 seconden. Foto Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Simon Yates vertrekt. Ook hij duikt meteen ineen. Hij ziet er als een berg tegenop. Hij bleef er maar op hameren, de afgelopen dagen. Hij behoort tot de zwakkeren in deze discipline. Let op zijn woorden, hij gaat hier veel tijd verliezen.

De eerste meting, op 12,7 kilometer: Dumoulin loopt 19 seconden in.

Hij wil de tussentijden niet horen. Van Dongen geeft vanuit de auto louter aanwijzingen. Nu driehonderd meter omhoog. Even stilhouden, scherp links zo meteen. Veel is het niet. ‘Bij Tom gaat veel automatisch. Maar op die lange rechte stukken kan hij wel eens worden afgeleid.’

De tweede meting, op 25,6 kilometer: Dumoulin loopt 48 seconden in.

De verschillen tussen de nummers één en twee in het klassement zijn duidelijk. Wie achter Dumoulin rijdt, ziet zijn helm niet eens. Het hoofd zit lager dan de gebogen rug. De zeem in zijn koersbroek beweegt op het zadel bij elke trap slechts enkele centimeters naar links of naar rechts. Yates is onrustiger. Hij licht met grote frequentie het hoofd op om naar voren te blikken. Hij schuift telkens wat naar voren op het zadel. Als de weg even stijgt, blijft Dumoulin in zijn positie. Yates gaat op de trappers staan.

De finish, op 34,2 kilometer. Dumoulin geeft 22 seconden toe op Dennis, en 8 op Martin. Yates moet nog binnenkomen.

Kolkend kluitje

Hij boort zijn fiets in een kolkend kluitje wachtende cameraploegen, fotografen en journalisten. Hij blijft lang diep voorovergebogen over zijn stuur hangen, het zweet gutst onder zijn helm vandaan. Dan vraagt hij aan de begeleiders van zijn ploeg hoe het er nou voor staat. ‘Je had 48 seconden op het tussenpunt’, is de mededeling. ‘Hoeveel verlies ik op Dennis, dan?’ ‘20seconden, zoiets.’ De elkaar verdringende volgers doen er het zwijgen toe, maar wijken niet.

Hij stapt van zijn fiets en neemt zijn helm af. De onzekerheid blijft. Is Yates nou al gefinished? Moet hij nog naar de dopingcontrole? Dan wil hij weg, maar de haag opent zich niet meteen. ‘Fucking hell.’

De finish van Yates: hij verliest 1.15 op Dumoulin. De voorsprong is geslonken tot 56 seconden.

Later, een kilometer verder, onder de luifel van een bestelbusje vol materiaal, inventariseert Dumoulin de schade. Hij is teleurgesteld. ‘Ik wilde ofwel veel tijd pakken op Yates, ofwel de rit winnen. Beide is niet gelukt. Ik heb een aardige tijdrit gereden, maar zeker niet een van mijn betere. Ik deed het behoorlijk, maar niet geweldig. Dan win je de Giro niet.’

De eerste 10 kilometer had hij naar zijn gewoonte nog behoudend gereden, maar de gewenste doorversnelling was uitgebleven. ‘Het werd minder en minder. Het flitste niet.’

Het laatste woord is aan Yates. ‘Dit was zonder twijfel mijn beste lange tijdrit.’