Diego Schwartzman speelt de wedstrijd van zijn leven op Roland Garros tegen vriend Dominic Thiem

Diego Schwartzman speelde de wedstrijd van zijn leven tegen goede vriend Dominic Thiem. Beeld EPA

Diego Schwartzman is meer dan een kop kleiner dan de gemiddelde toptennisser. Toch belette zijn beperkte lengte van 1.70 meter hem niet zich tussen de wereldtop te nestelen. Dinsdag speelde de kleine Argentijn de wedstrijd van zijn leven in de kwartfinale op Roland Garros tegen zijn goede vriend Dominic Thiem, die met 1.85 meter een stuk groter is.

Het voelde als David tegen Goliath. Schwartzman was nog nooit verder dan de kwartfinale gekomen op een grandslamtoernooi. Nu stond hij tegenover de kersverse winnaar van de US Open, de nummer 3 van de wereld die in New York eindelijk de hegemonie van Federer, Nadal en Djokovic had weten te doorbreken.

Het werd één van de mooiste wedstrijden op Roland Garros, die in daglicht begon en pas ’s avonds iets voor negenen onder de lampen van het vernieuwde Court Philippe Chatrier werd gewonnen door de underdog. Schwartzman sloopte de vermoeide Thiem in vijf hoogwaardige sets met 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2. In de eindeloze rally’s tussen de twee gravelspecialisten ging het op en neer met breaks over en weer. Er was harde wind en af en toe regen, maar het dak bleef open. De Argentijn dreef de Oostenrijker tot wanhoop met zijn korte maar snelle benen, waarmee hij alle ballen terug bracht.

Thiem had in de vierde ronde ook al een slopende vijfsetter gespeeld tegen de Franse wildcardspeler Hugo Gaston. De nummer 239 van de wereld had hem bestookt met 58 dropshots, waardoor Thiem eindeloos naar voren moest sprinten. ‘De tank begint wel een beetje op te raken', zei hij daarna.

Knettergekke finale

De 27-jarige Oostenrijker was sowieso vermoeid teruggekomen uit New York, waar hij na drie verloren grandslamfinales eindelijk had bereikt waar hij sinds zijn jeugd van droomt. Thiem was overmand door emoties na de knettergekke finale tegen Alexander Zverev, waarin beide spelers veel last hadden van zenuwen. Thiem had zijn eerste grandslamtitel bescheiden gevierd. Hij speelde geen voorbereidingstoernooien op gravel om uit te rusten.

In de tussentijd werkte Schwartzman in Rome aan een enorme stunt. Hij won in de kwartfinale in twee sets van Rafael Nadal, de Spanjaard die al negen titels had gewonnen op het Italiaanse gravel. Daarna won hij ook van de Rus Denis Shapovalov, maar Novak Djokovic was in de finale te sterk.

De goede prestaties hadden Schwartzman vleugels gegeven voor Roland Garros, waar hij in 2018 ook al een keer de kwartfinale had gehaald. De uitgestelde datum van het graveltoernooi in Parijs naar het najaar gaf hem een unieke kans om ver te komen. Met zware ballen en natte banen door de herfstige omstandigheden werd het spel een stuk trager. Dat kwam goed van pas voor de Argentijn, die met dit weer nog meer tijd had om zijn snelle benen het werk te laten doen.

De wapens van Thiem, zoals zijn topspin en weergaloze enkelhandige backhand, werden afgezwakt door de trage ballen. Niet alleen de regen had de omstandigheden anders gemaakt. Het toernooi was met een ander merk bal gaan werken, die volgens de spelers minder hoog opspringt. Handig voor Schwartzman die vanwege zijn lengte soms niet ver genoeg kan reiken.

Toch leek het erop dat Thiem zich na het winnen van de tweede en derde set zou plaatsen voor de halve finale. Maar het was Schwartzman die erin slaagde om meer aan te vallen met dropshots en variatie in zijn slagen. Hij was niet kapot te krijgen en maakte slimmere keuzes door veel te spelen naar de backhand van Thiem, die moeite had met zijn slice. Soms moest Thiem tot vier keer toe smashen en kreeg Schwartzman de ballen met één been in het publiek nog terug. Toen de vierde set toch naar de Argentijn ging, was de tank van Thiem helemaal leeg. Er was niets meer over voor een vijfde set.

Schwartzman, die door zijn ouders werd vernoemd naar de legendarische voetballer Diego Maradona (ook klein met 1.65 meter), speelt in zijn eerste halve finale tegen de winnaar van de partij tussen Jannik Sinner en Rafael Nadal. De 28-jarige Argentijn werkte zonder grote uitschieters gestaag aan zijn ranking. Hij tenniste acht miljoen dollar bij elkaar in zijn carrière, maar bleef altijd net buiten de mondiale toptien bungelen.

Hij feliciteerde zijn vriend amicaal aan het net, waar de coronaregels even geschonden werden met wat geklop op elkaars schouders. ‘Dominic is een geweldige speler, we zijn vrienden en ik respecteer hem enorm. Ik heb hier al een paar keer vijf sets gespeeld, nog nooit stond ik hier zo lang op de baan. Maar ik verdiende het om te winnen, kom op.’