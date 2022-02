‘Die schaatsen deden pijn aan mijn voeten, ik vond het koud. Dat deerde Jutta allemaal niet’

Topsport is vaak een familiekwestie. Maar lang niet elk kind groeit uit tot kampioen. Hoe verhouden broers en zussen zich tot het sportieve succes van hun bloedverwant? Deze week: Merel Leerdam (24), zus van Jutta Leerdam, winnares olympisch zilver 1.000 meter schaatsen.

‘Als ik weer een artikel lees waarin het gaat over de eyeliner van Jutta, moet ik altijd een beetje lachen. Dat lijntje heeft ze van haar grote zus geleerd. Ik ben daar altijd wel een beetje trots op. Wij hebben allebei een passie voor make-up. Vroeger keek ik uren op YouTube naar tutorials om te kijken of ik nog leuke dingen kon uitproberen qua kleuren en stijl. Mijn moeder leerde ons dat je maar beter zo mooi mogelijk de deur uit kunt gaan, dan kom je goed voor de dag. Niet per se voor anderen, maar voor jezelf. Als je mooie kleding draagt en je je mooi opmaakt, voel je je ook beter.

‘Jutta en ik komen uit een gezin van vier kinderen, we hebben nog een zusje en een broer. Ik ben wat rustiger dan Jut. Ze is nooit getest op adhd, maar ze was vroeger al echt heel druk en had veel energie. Op zondagochtend stond ze bij wijze van spreken al om 6 of 7 uur ‘s ochtends op mijn bed te springen, zo van: wat gaan we doen? Jutta moest constant bezig zijn. Ik heb dat minder. Onze stemmen lijken heel erg op elkaar. Als vriendinnen van mij haar horen praten op tv, denken ze dat ik in de woonkamer sta. Heel grappig.

‘We kwamen met schaatsen in aanraking via een advertentie in de krant. Op de Uithof in Den Haag hebben we toen een paar lesjes gedaan. Ik had er ook aanleg voor, maar Jutta had zoveel energie en kracht dat ze al op jonge leeftijd heel hard ging.

‘We komen sowieso uit een heel sportief gezin. Mijn ouders hebben van alles gedaan. Ik koos uiteindelijk voor hockey maar ik heb ook op ballet gezeten, paardrijden, turnen, kitesurfen en nu doe ik aan boksen. Die schaatsen deden pijn aan mijn voeten en ik vond het maar koud. Dat deerde Jutta allemaal niet. In alles zie je haar gedrevenheid terug als topsporter. Als ze doelen heeft, gaat ze er vol voor. Ik ben ook ambitieus, maar op een andere manier. Ik wilde vroeger uit met mijn vriendinnen, ik hou erg van die gezelligheid. Ik heb een studie gedaan in de richting van media en entertainment en doe nu de communicatie en pr voor een bedrijf uit Naaldwijk.

‘Het was erg jammer dat we vanwege corona niet naar Beijing konden. We zaten te gillen voor de tv. Ik kan aan haar gezicht aflezen of het goed zit. Ze heeft vaak dezelfde tikjes. Diep in- en uitademen. Een klap op haar been, en af en toe in haar gezicht. Zo van: focus. Dan weet ik dat het goed komt. Dan zit ze er goed in, qua spanning.’