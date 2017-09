Die ingebakken behoudzucht zit het Nederlandse voetbal nog het meeste in de weg

H et ging deze week weer even over de hoed van Memphis Depay. Dat kwam door Ronald de Boer. In een interview met Playboy had hij gezegd dat hij er 'minder blij' van zou worden als een van zijn dochters met Depay zou thuiskomen.



Want Depay, zo zei De Boer, maakt de indruk dat hij in zijn eigen wereld zit. En daar waren de hoed en de sjaal en die geruchtmakende entree in het spelershotel van het Nederlands elftal weer, als bewijs.