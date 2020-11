Die ene, geniale pass van Tadic maakt kijken naar FC Utrecht - Ajax (0-3) waard

Daley Blind behoudt balbezit ondanks de tackle van Joris Overeem. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Technische verfijning verheft alledaags voetbal, zeker als de linkspoot zich ermee bemoeit, vanwege het aparte, het relatief zeldzame van de man met het geniale linkerbeen. De lunchwedstrijd in heerlijk najaarsweer is best onderhoudend en FC Utrecht doet redelijk mee, als Dusan Tadic na ruim een uur vanaf de linkerflank een pass geeft die verwachtingen schept. Het is sowieso fijn, diepte in het spel.

Perfect

De bal is met links gegeven, vanaf eigen speelhelft, bijna bij de zijlijn. Strak, hard, diep, iets boven de grond, naar binnen draaiend, zeker na de landing met precies de goede snelheid. Eerst bestaat nog het vermoeden dat één van de verdedigers de bal zal onderscheppen, want zo gaat het zo vaak met dit soort passes vol risico, maar het effect is zo perfect dat David Neres, begonnen vanaf de rechterflank en uitgeweken naar links, het eerst bij de bal is vanwege de wiskundig bemeten curve. Na het vierde stuitje is de bal voor hem. Verdediger Django Warmerdam is met Neres meegelopen.

‘Ja, het was een mooie bal’, weet Tadic na afloop, al wil hij bescheiden blijven. ‘Het was vooral een heel goede loopactie van Neres. Zo’n pass is gevoel voor precisie. En het is ook een kwestie van creativiteit. Het is zo’n bal die je vooraf probeert te zien, instinctief.’ Tadic was tegen Midtjylland, dinsdag in de Champions League, centrale aanvaller. Nu is hij weer linksbuiten. ‘Ik heb geen favoriete positie. Op links moet ik meer acties maken. In het centrum is het meer kaatsen, als aanspeelpunt fungeren.’

Stramme Neres

Neres is een kwartiertje eerder ingevallen voor de geblesseerd geraakte Antony. Hij oogt trager dan voorheen. Het is soms net alsof hij een andere Neres is dan vroeger. Dat is in feite ook zo, want Neres heeft nog altijd niet dat kwikzilverachtige van voor zijn blessure. Maar in fases is hij weer zijn beste zelf. Het duurt even voordat de stramheid uit zijn lijf is gelopen. Maar nu zet hij snel voor, ondanks de hinder van Warmerdam. Adam Maher raakt de bal half in een poging weg te werken, Zakaria Labyad verlengt bekwaam en Davy Klaassen is op de goede plek om de bal op de slof te nemen: 0-1.

Dusan Tadic tikt de bal over de inkomende Adam Maher. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ook trainer Erik ten Hag is enthousiast. ‘De loopactie van Neres, de pass van Tadic, het vechten in de box van Labyad, het anticiperen op het juiste moment van Klaassen. Het was een geweldig mooie goal.’ Even later mag Tadic een strafschop nemen en is de wedstrijd beslist. Hij schiet hard en links van de doelman. Dat is het eenvoudigst voor een linkspoot. ‘Dan kun je in elk geval hard schieten.’ In de eerste helft heeft Tadic al de lat geraakt, van dichtbij. ‘Die bal had wel binnen gemogen.’

Makkelijke klus

Zo is de voor Ajax meestal lastige wedstrijd bij FC Utrecht een veel makkelijker klus voor de koploper dan anders. Het is normaliter de wedstrijd van het jaar in Utrecht, het duel van spreekkoren, soms onbetamelijk maar ook vol vuur. Nu is het akelig leeg, kil als de coronatijd zelf. Dit is nu echt zo’n wedstrijd waarin de thuisploeg de twaalfde man mist.

Een duel met aardige combinaties, dat zeker, doch zonder al te hoog tempo en zonder al te veel kansen, al schiet Dusan Tadic dus tegen de lat en breken Simon Gustafson en Gyrano Kerk een keer gevaarlijk door voor FC Utrecht, dat vooral probeert de zaak dicht te houden. Ajax is beter, met het vertrouwen dat het wel goed komt. ‘We hadden geduld’, zegt Ten Hag. Tadic: ‘Wij maakten Utrecht kapot door telkens van kant te wisselen.’ Ten Hag heeft Labyad weer eens opgesteld, die in eerdere duels twee keer was gewisseld na een rode kaart. Hij kwijt zich goed van zijn rol als schaduwspits.

Trainerswissel

Zo mag Utrecht zich weinig illusies koesteren deze keer. Utrecht, dat trainer John van den Brom zonder al te veel ophef zag vertrekken naar Racing Genk, staat tijdelijk onder leiding van René Hake, normaal de trainer van Jong FC Utrecht. Hij wil best langer blijven, maar namen van Henk Fraser en Mark van Bommel zijn al gevallen. ‘Het was een mooi en spannend moment om weer in de eredivisie werkzaam te zijn’, aldus Hake. ‘Ik heb geen idee hoe reëel het is dat ik trainer van het eerste elftal mag blijven. Dat is aan de clubleiding.’