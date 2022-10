Die aanvoerdersband van OneLove past ons blijkbaar niet allemaal

Ajax-aanvoerder Dus Tadic draagt zondag tegen Excelsior de OneLove-band ondersteboven. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Er was volop consternatie afgelopen weekeinde in de voetbalstadions over de zogenaamde OneLove-aanvoerdersbanden. Feyenoorder Orkun Kökcü droeg deze speciale band niet, Dusan Tadic van Ajax bedekte hem aanvankelijk gedeeltelijk onder zijn reguliere aanvoerdersband en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) droeg een band met ‘respect’ erop.

De OneLove-aanvoerdersband staat voor ‘verbinding in het voetbal en tegen alle vormen van discriminatie’, is te lezen op de site van de KNVB. Afgesproken was dat alle aanvoerders in het profvoetbal de band zichtbaar zouden dragen tijdens de tiende speelronde die in het teken stond van lhbtiq+-acceptatie.

Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde de band om zijn arm te doen vanwege ‘geloofsovertuigingen’, maar stelde tegelijkertijd in een statement voor het duel met AZ respect te hebben voor iedereen ‘ongeacht religie, achtergrond of voorkeur’. Kökcü is moslim. Feyenoord wees de OneLove-aanvoerdersband na een lang gesprek met Kökcü toe aan reserve-aanvoerder Gernot Trauner.

Zowel Kökcü als de orthodox-christelijke Tadic sprak er na afloop niet over. El Yaakoubi deed dat wel. Hij stelde tegen homofobie en andere vormen van discriminatie te zijn. ‘Soms heb ik het gevoel dat sommige thema’s worden opgedrongen in de voetballerij. Ik vind dat ik daar zelf ook een keuze in mag maken.’

Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation, die de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de sport wil verbeteren, heeft er gemengde gevoelens over. ‘Volgens mij was het Kökcü niet geheel duidelijk waar de OneLove-aanvoerdersband voor staat. Daarmee neem je afstand van alle vormen van discriminatie. Daar kun je toch niet tegen zijn? Ja, er staan verschillende kleuren in een hartje in de OneLove-aanvoerdersband, maar dat is echt geen regenboogvlag (symbool voor de lhbtiq+-beweging, red.).’

De KNVB stelde op Twitter nadrukkelijk dat aanvoerders de band afgelopen weekeinde zouden dragen voor lhbtiq+-acceptatie in het voetbal. Blankenstein: ‘Het is gewoon enorm jammer. Ik vraag me altijd af: als diegene zijn huis in brand staat en er woont een gay koppel naast hen die ze kan redden, gaan ze dat dan ook weigeren? Dat is het hypocriete gevoel dat ik eraan overhoud. De jongens in de achterban van Feyenoord die met hun geaardheid worstelen zullen zich door deze actie van Feyenoord niet gesteund voelen.’

Dat Ajax-aanvoerder Dusan Tadic de OneLove-aanvoerdersband aanvankelijk bedekte noemt Blankenstein ‘mogelijk nog zwakker’. Tadic sprak in het verleden over de gevoeligheden in zijn vaderland over homo-acceptatie. Blankenstein: ‘Kennelijk zijn spelers machtiger dan clubs. Althans dat lijkt bij de grote clubs zo. Bij de andere clubs werden ze zowat allemaal gedragen, Telstar speelde zelfs in een speciaal tenue. En daar spelen toch ook moslims en christenen.’

Redouan El Yaakoubi van Excelsior heeft gekozen voor een 'respect-armband'. Beeld Pro Shots / Toon Dompeling

Redouan El Yaakoubi verklaarde dat hij met zijn ‘respect’-armband de boodschap ‘krachtiger en alomvattender’ wilde maken. Blankenstein: ‘Daar heb ik dan minder moeite mee. Iedereen mag zelf weten wat hij draagt. In het verleden droegen aanvoerders een regenboogaanvoerdersband. Daar deed Guram Kashia (van Georgische komaf, red.) van Vitesse ook aan mee. Hij en zijn familie hebben daar echt enorme problemen door gekregen. Dat realiseren wij ons als Hollanders misschien niet. We gaan Kökcü daarom niet de grond inbranden. Ik weet niet wat voor hem de gevolgen zijn als hij wel die band draagt. Gezien zijn statement dat hij iedereen accepteert, ook mensen met een andere voorkeur, zit hij in een soort spagaat. Dat is sowieso betreurenswaardig.’

Sommige Feyenoordfans juichten de weigering van Kökcü toe, een militant deel van de aanhang bedreigde eerder leden van supportersvereniging de Roze Kameraden. Blankenstein: ‘Na afloop van AZ - Feyenoord vierde Kökcü een feestje met de Feyenoord-fans. Dat verbaast me ergens, want die aanhang staat niet te boek als enorm pro-moslim. En hij voerde zelf ‘geloofsovertuigingen’ aan’.

Dat door de weigering van Kökcü homofobie het gesprek van het weekeinde werd noemt Blankenstein Cruijffiaans ‘een voordeel bij het nadeel’. ‘Er is genoeg te doen. Nog steeds hoor je anti-homospreekkoren in stadions zonder dat clubs ingrijpen. Nog steeds komt er nauwelijks een profvoetballer uit de kast. Het klimaat is voor lhbtiq+’ers nog steeds niet wat het moet zijn op voetbalvelden. Er komen straks profvoetballers met twee vaders of twee moeders. Gaan we dan ook krampachtig doen? Schudden we die dan niet de hand vanwege een geloofsovertuiging? Wil je dan ook even geen aanvoerder zijn? Dat is echt niet vol te houden.’