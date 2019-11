Die 110 partijen zonder nederlaag van Tiviakov storen Carlsen echt wel

Nee, ontevreden over 2019 zal Magnus Carlsen niet zijn na vijf eindzeges in de zeven klassieke toernooien waaraan hij deelnam. Daarnaast won hij, meestal met overmacht, driemaal een rapid- en blitztoernooi en bovendien verstevigde hij zijn ­eerste plaats op de wereldranglijst. Met een voorsprong van 50 ratingpunten op de concurrentie hoeft hij zich voorlopig over zijn kostbaarste bezit geen zorgen te maken.

Toch resteert één kleine, maar voor hem niet onbelangrijke ambitie. Na een nederlaag tegen de Azerbeidzjaan Mamedjarov op 31 juli 2018 is Carlsen in 103 klassieke partijen ongeslagen gebleven. Het is een verbetering van de prestatie van de ­Chinees Ding, die in 2017-2018 100 partijen lang niet verloor.

Een record dus? Niet volgens de drievoudige Nederlandse kampioen Sergei ­Tiviakov, die in 2004-2005 110 partijen lang de pijn van een nederlaag wist te vermijden. ‘Echte schakers weten dat niet Carlsen, maar ík het record in handen heb’, zei hij onlangs in een interview met een Noorse krant. Tiviakov heeft zijn serie zorgvuldig gedocumenteerd. Er valt slechts op aan te merken dat zijn tegenstanders van ­aanzienlijk lichter kaliber waren dan de elitegrootmeesters die Carlsen doorgaans treft.

Denk niet dat Carlsen Tiviakovs claim voor kennisgeving heeft aangenomen. Na twee overwinningen (102 en 103 in zijn ongeslagen reeks) tegen veel zwakkere opponenten in de kelder van de Noorse clubcompetitie twitterde hij dat hij die partijen niet meetelt in zijn jacht op het ­record: ‘Dat zou een beetje te Tiviësk zijn naar mijn smaak.’

Tiviësk, het is een woord dat blijft ­hangen. Als Carlsen het niet had ­geïntroduceerd, zou ik hebben gedacht aan de ­sobere technische stijl waarin Tiviakov meestal zijn partijen wint. Niet aan het ­furieuze aanvalsspel waarmee hij deze week een tegenstander uit Kazachstan ­versloeg in een open toernooi in Pavlodar.

Tiviakov – Igambergenov

Pavlodar 2019

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. c3 d6 4. Pf3 Pf6 5. Ld3 0-0 6. 0-0 Pc6 7. d5 Pb8 8. h3 c6 9. c4 Pa6 10. Pc3 Pc5 11. Le3 cxd5 12. cxd5 Pfd7 13. Pd4 Pxd3 14. Dxd3 Pc5 15. Dd2 Ld7 16. Lh6 Db6 17. Lxg7 Kxg7 18. Tfe1 Tac8 19. e5 dxe5 20. Txe5 e6 21. Tae1 Tfd8

Na deze zet is zwart verloren. Hij kan 21 ... f6 proberen, al heeft wit ruim voldoende compensatie na het kwaliteitsoffer 22. Txe6! Lxe6 23. dxe6 Tfe8 24. e7.

Diagram links

22. Th5! gxh5 23. Dg5+ Kf8

Of 23 ... Kh8 24. Df6+ Kg8 25. Te5 en wint.

24. Dh6+ Ke8 25. Pf5!

Dreigt 26. Df6 met ondekbaar mat.

25 ... Lb5 26. Dxh7 Tc7 27. d6 Pd3

Diagram rechts

28. Txe6+! Kd7

Of 28 ... fxe6 29. d7+ Tcxd7 30. Dg8 mat.

29. dxc7 Dxf2+ 30. Kh2 Df4+ 31. Pg3 Kxc7 32. Pxb5+ Kb8 33. Td6

Ook 33. Dxd3 wint op slag.

3 ... Te8 34. Dxd3

Zwart geeft op.