Dick Advocaat volgt Pastoor op als hoofdtrainer Sparta

Advocaat krijgt bij Sparta hulp van zijn assistenten Fred Grim en Cor Pot. Het drietal is een contract tot aan het einde van het seizoen overeengekomen. Advocaat wordt woensdag in het stadion van de club uit Rotterdam aan de pers gepresenteerd. Grim was ook in beeld om hoofdtrainer van SC Cambuur te worden.



Advocaat zwaaide in november af als bondscoach van het Nederlands elftal nadat hij er niet in was geslaagd Oranje voor het WK in Rusland te plaatsen. Hij overwoog definitief met pensioen te gaan maar hield de mogelijkheid open met een ander land naar het WK te gaan. 'Het voetbal heeft me zo veel gebracht', zei Advocaat na zijn afscheid van het Nederlands elftal. 'Misschien komt er nog wel iets aardigs voorbij.'