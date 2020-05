Dick Advocaat blijft de wedstrijdspanning toch het leukst vinden

Dick Advocaat op het trainingsveld. Hij las de laatste weken veel boeken en keek veel documentaires, maar ‘thuiszitten gaat ook vervelen.’ Beeld ANP

Met jongensachtig enthousiasme vertelt Dick Advocaat over de documentaire die iedereen, ‘en zéker een aantal van de spelers’, moet zien; The last dance, over het laatste, glorieuze seizoen van basketbalvedette Michael Jordan bij The Chicago Bulls. Tot driemaal toe komt de Feyenoordcoach er gisteren tijdens een 25 minuten durende persconferentie uit zichzelf op terug. ‘Die overtuiging, strijd, scherpte en beleving van Jordan. Naar zijn coach, naar zijn ploeggenoten; álles om te winnen.’

De link naar zijn eigen situatie is snel gelegd. De 72-jarige Advocaat verlengde recentelijk zijn contract met een jaar bij de club waar hij 30 oktober 2019 begon als interim-coach. Een laatste dans met een landstitel?

Over dat laatste voorzichtig: ‘We moeten straks kijken wat haalbaar is.’

Over het eerste beslist: ‘Dit is het laatste, ja.’

Grijnzend: ‘Maar misschien verandert dat weer.’

Dick Advocaat neemt, knabbelend op een Mars, op deze maandagmiddag het stralende weer van buiten mee de perszaal van Feyenoord in. Hij wijst giebelend op de witte broek van Cor Pot, zijn assistent, gezworen kameraad en flamboyante tegenpool die achter hem loopt.

Tegen de aanwezige journalisten: ‘Hebben jullie Cor zijn broek gezien? Prachtig, man.’

De ontspannen Advocaat schakelt makkelijk naar de scherpe Advocaat. Over de contractverlenging zegt hij: ‘We voelen ons allemaal heel senang hoe het met Feyenoord gaat, hoe het met de groep gaat en de staf is goed.’

Opvallende, bloedserieuze toevoeging: Advocaat is van mening dat het Feyenoordbestuur ‘uitstekend bezig is met de coronacrisis’. ‘Dat moet je niet onderschatten. Dat is mede de oorzaak dat we zeggen: we gaan het nog een jaar proberen.’

Richtlijnen van het RIVM worden ‘misschien nog stringenter dan nodig’ opgevolgd tijdens trainingen onder toeziend oog van clubarts Van Eijck. Persmedewerkers dragen latex handschoentjes, een van hen staat met ontsmettingsmiddel klaar mocht een journalist de microfoon waarin vragen kunnen worden gesteld aanraken.

Professionaliteit staat hoog in het vaandel bij Advocaat. Diverse geledingen binnen de bestuursorganen rollebolden tot voor kort op gênante wijze met elkaar door het Maasgebouw. Het wierp twijfel op. Maar Advocaat heeft een gevoel gekregen bij Feyenoord, bevestigt assistent Pot later door de telefoon. Hij wil Feyenoord, dat karakterologisch uitstekend bij de no-nonsense coach past, in nog rustiger vaarwater brengen. Daarnaast ziet hij kansen met het beschikbare materiaal. Pot: ‘Hij was al bezig het elftal op te bouwen, stelde al veel jonge spelers op.’

Advocaat breekt feitelijk met wat hij als zijn laatste stiel had bedacht: als interimmer roestige ploegen oplappen. Hij werd er steeds beter in. Feyenoord steeg van plek 12 naar plek 3 en bereikte de bekerfinale.

Advocaat zelf: ‘Het was de bedoeling om ook bij Feyenoord tijdelijk te blijven, niet wetende dat het zo goed zou gaan. En dat je er zoveel plezier in hebt.’

Bij vorige club FC Utrecht, dat hij een jaar geleden naar Europees voetbal leidde, gaf hij aan dat moest worden gekozen voor een langetermijnstrategie, en dus niet voor hem. Feyenoord zette alle kaarten op Advocaat, de coach met schijnbaar negen levens. ‘Nu kan je het weer vanaf het begin van het seizoen laten zien. Ik voel me hier gewoon goed.’

Dagobert Dick is een van zijn bijnamen. Maar financiën gaven niet de doorslag. Met loonsverlaging om de club meer financiële lucht te geven zal hij akkoord gaan. En de spelers ook, voorspelt hij. ‘Als zoiets gebeurt, moet je allemaal meedoen.’

Bijzondere omstandigheden

Het wordt ook door de bijzondere omstandigheden misschien wel zijn grootste avontuur. Hij behoort als 70-plusser tot de risicogroep, maar zegt niet bang te zijn. ‘Wel voorzichtig.’

Advocaat verwacht met goeddeels dezelfde groep aan de slag te kunnen. ‘Andere clubs zitten ook in deze situatie. Als er iemand verkocht wordt, moeten ze een hoop betalen. Misschien wordt alles nog ingewikkelder, je moet op de juiste momenten toeslaan.’

Ingewikkeld wordt voetbal ook in concrete zin. Sinds afgelopen vrijdag traint Feyenoord weer. In drietallen op ruime afstand van elkaar. ‘Heel kunstmatig,’ vindt Advocaat.

Zoals de anderhalvemetermaatschappij sowieso een moeilijk verhaal wordt, verwacht hij. ‘In het veld gaat het niet. Je kan niet 1,5 meter van elkaar wegblijven. Je kunt niet knuffelen, mag niets doen. We proberen het vol te houden, maar het is heel moeilijk. Ik denk persoonlijk dat het in de wereld niet te doen is. Je komt nu binnen en geeft elkaar ellebogen. Waar zijn we mee bezig? Ik begrijp het wel. Maar leven bestaat uit aan elkaar zitten.’

Dat er weer getraind wordt, gebeurde mede op verzoek van de spelers. Advocaat begrijpt het wel, hoewel wedstrijden nog tot zeker 1 september op zich laten wachten. ‘Thuiszitten gaat ook vervelen.’

Zelf keek hij vooral wedstrijden terug van Feyenoord, las hij veel boeken en keek veel documentaires, waarbij die over Jordan het beste substituut was voor het ontbreken van live wedstrijden.

Gepassioneerd: ‘Zo’n grootheid, zo nederig, maar soms tegelijk zo dodelijk. Die overtuiging zag je bij ons ook steeds meer terug.’

Hij mist de wedstrijdspanning, geeft hij toe. Maar toen hij de dag ervoor hoorde van de hartproblemen van de vijftien jaar jongere bondscoach Ronald Koeman, die hij direct een bericht stuurde, schrok hij wel even. ‘Dan zie je hoe het allemaal kan lopen. Er zit wel wat stress bij ons bij. Maar ik zeg eerlijk: ik vind de spanning het leukst. Daar kijk ik wel naar uit. Maar dat doet toch iedereen?’