Deze vier wereldkampioenen kregen goud onder de radar

Nederlandse sporters veroverden dit jaar veel wereldtitels, maar niet iedereen kreeg aandacht voor zijn topprestatie. Nu alsnog. Vier vergeten wereldkampioenen aan het woord.

India Sardjoe (16), wereldkampioen breaking, 12 november, New York

‘Ik dans vanaf mijn 7de. Mijn zus zat op hiphoples, daarmee ben ik ook begonnen. Toen ik breakdancen zag, koos ik daarvoor. Powermoves, backflips – dat is heel cool. Toen ik 9 werd, deed ik voor het eerst mee aan wedstrijden. Serieus battelen werd het twee jaar geleden.

‘Ik train nu vier, vijf keer per week, met de crews Heavy Hitters en Hustle Kidz. Met Menno van Gorp oefen ik ook. Hij is drievoudig wereldkampioen, de beste van de wereld. Menno inspireert. Als ik een move doe, komt hij altijd met suggesties. Maar eigenlijk coacht iedereen elkaar, het gaat er heel sociaal aan toe. Op school krijg ik de ruimte. Ik zit nu in 5 havo, op het Segbroek College in Den Haag, een topsport-school. Ze zijn flexibel met tijden en eventuele vrijstellingen. Ze steunen me echt.

‘Als ik een battle begin, weet ik zo ongeveer wat ik ga doen. Bepaalde bewegingen staan vast. Maar ik laat ook wat ruimte om te kunnen freestylen. Mijn specialiteit is dat ik compleet ben. Zo’n beetje elke beweging beheers ik wel. Fijne moves vind ik de head swipe, de windmill en de freeze. Ik werk hard aan signature moves, bewegingen die je stijl typeren. Ik ben bezig met een head swipe die overgaat in een slide. In breaking is ook een battle attitude belangrijk. De een blijft kalm en rustig, ik ben meer rauw en uitdagend. Ik ga echt voor iemand staan en kijk iemand recht in de ogen. Een beetje intimideren. Ik doe het niet altijd, het is ook maar hoe je je voelt, op zo’n moment.

‘De finale in New York bestond uit drie runs tegen Logistix – een Amerikaanse, ze was toen wereldkampioen. Ik kende haar al, ik volg haar op Instagram. Het was de eerste keer dat we elkaar in het echt tegenkwamen. Logistix kwam in de tweede run meteen met een knallende move, een Arabier-backflip. Het publiek ging gelijk enorm tekeer, dan is het belangrijk geconcentreerd te blijven en je niet gek te laten maken. Het was in Amerika, zij was Amerikaanse, ja, dan is het normaal dat zoiets gebeurt. Er zijn vijf juryleden, het stond op een gegeven moment 2-1 voor Logistix. Het kon echt alle kanten op. Maar ik was al tevreden met de manier waarop ik had gedanst. Toen werd het toch 2-3. Het was heel mooi dat ik de titel pakte. Ik heb er hard voor gewerkt.

‘Het is zeker nog niet klaar. Het komende jaar wil ik me gaan kwalificeren voor de Olympische Spelen in 2024, in Parijs. Dat moet de volgende prijs worden, al sla ik deze wereldtitel, in de Red Bull BC One-finale, misschien nog wel hoger aan. Sommigen vinden dat breaking niet thuishoort op de Spelen, dat het vooral een manier van leven is. Prima, als je het niks vindt, ga je niet. Het klopt dat het ook lifestyle is. Maar voor mij is het een combinatie: een heel intensieve sport die je creatief kunt invullen.’

Ferdy van de Lagemaat (29), wereldkampioen touwtrekken met Nederland, 19 september, Holten.

Het beste touwtrekteam van de wereld, de Valleitrekkers uit Woudenberg, met achteraan ankerman Ferdy van de Lagemaat. Beeld Valleitrekkers

‘Het is jammer dat touwtrekken maar weinig aandacht krijgt. Het is zo’n mooie sport, zo puur. Het hoort thuis op de Olympische Spelen, vind ik. Maar het staat al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw niet meer op het programma.

‘Jong en oud, groot en klein, zwaar en licht; iedereen kan het beoefenen. Het draait niet alleen om kracht, zoals vaak worden gedacht. Het is ook techniek en tactiek. Een lichter team is daarom in staat veel zwaardere jongens te kloppen. Het belangrijkste is dat je met z’n achten precies hetzelfde doet, op het goede moment iets meer druk geeft of juist alleen maar verdedigt. Je bent zo sterk als je zwakste schakel. Om de top te halen, moet je veel met elkaar trainen.

‘Ik ben binnen ons team, de Valleitrekkers uit Woudenberg, de ankerman, de laatste in de rij van acht. Het uiteinde van het touw loopt over mijn rug, diagonaal vanaf mijn rechterheup naar mijn linkerschouder. Ik draag een speciaal vest, het is een aangepast hondenbijtpak. Zo voorkom je dat het gaat schuren, al zie je na een lange wedstrijd toch nog sporen op het lichaam. Mijn taak is vooral verdedigen: ik ben degene die letterlijk de hakken in het zand zet.

‘Het touwtrekken begon voor mij zoals het voor de meesten begint: op een dorpsfeest. Mijn broer Dick deed al mee. Het voelde gelijk goed. Dit is een sport waarin ik mijn ei kwijt kan, waarin ik kan spelen met mijn kracht, waarin ik iets kan bijdragen aan een team. We trainen in het seizoen eerst twee keer per week, later, als de wedstrijden beginnen, wordt het drie keer. In een hal kunnen we niet alleen met elkaar sparren, maar ook een gewicht omhoog trekken, via katrollen. Ik meen dat we een keer duizend kilo hebben gehaald. Thuis hou ik mijn conditie op peil. Ik doe oefeningen voor buik, rug, romp en beenspieren. Je moet ook op je gewicht letten.

‘Op de WK in Holten was in de finale tot 720 kilo Zwitserland onze tegenstander. Dat behoort met Nederland, Engeland en Duitsland tot de betere landen, het is stuivertje wisselen aan de top. We kenden ze al, uit de strijd tussen clubs, twee dagen eerder. Tijdens de interlands worden de beste teams ingezet, dat waren wij. We hadden een plan bedacht: we gaan alleen maar verdedigen. Laat ze maar uitrazen, die Zwitsers. De grond was vrij zacht, je kon makkelijk gaten maken.

Dat leidt tot langere trekbeurten. De eerste duurde acht minuten, de tweede wel tien. Het is moeilijk, je moet echt je momenten kiezen. Soms wat dieper naar de grond, dan weer stabiliseren. Je moet opletten dat je geen waarschuwing krijgt. Lang zitten, steun zoeken met de handen of overpakken is niet toegestaan. We hadden genoeg aan die twee beurten.

‘In 2018 waren we al een keer wereldkampioen geweest, in Zuid-Afrika, maar deze titel gaf toch weer een enorme kick. Je doet er alles voor. Helaas is het een onderschatte sport.’

Gerben Jorritsma (29), wereldkampioen streetfishing, 15 oktober, Zwolle

Gerben Jorritsma, wereldkampioen streetfishing. Beeld RV

‘De opzet is eenvoudig: er wordt een stad uitgekozen met veel water, in het centrum wordt een kaart uitgetekend waar koppels uit verschillende landen roofvis proberen te vangen. Je hebt daar vijf uur voor, tussen tien uur ‘s morgens en drie uur ‘s middags. Aan het slot wordt een totaal gemeten: de twee langste snoeken, de drie langste snoekbaarzen, de vijf langste baarzen en de drie grootste overige vissen, zoals roofblei en meerval. De enige attributen zijn een werphengel en kunstaas.

‘Dat we altijd met z’n tweeën zijn, heeft een belangrijke reden: dierenwelzijn. De een haalt de vis binnen, de ander gebruikt een schepnet, legt de vis op de onthaakmat, verricht de meting en maakt een foto. Het doel is de vis zo snel mogelijk en onbeschadigd weer terug te zetten.

‘Het WK in Zwolle was het allereerste WK. Het was een mooi veld met deelnemers uit België, Frankrijk, Italië, Hongarije, Litouwen, Estland en Roemenië. Er was zelfs een team uit Oekraïne, dat was heel bijzonder. Streetfishing wordt steeds populairder, zeker onder jongeren. Het is veel dynamischer dan het gewone vissen. Tijdens een wedstrijd verplaats je je voortdurend. Roofvissen houden zich schuil om van daaruit nietsvermoedende passanten te verschalken, meestal op plekken met schaduw. Denk aan bruggen, woonboten, gezonken boten, planten, een fiets op de bodem – overal waar structuren zijn.

‘Je moet fit zijn, je rent op zo’n dag de hele stad door. In Zwolle hebben we op vijftien verschillende plekken gestaan. Het is echt sprinten, er is geen tijd te verliezen, je moet ook anderen voor zijn op een goede stek – het is verplicht 20 meter afstand te bewaren. Op het WK legden we 15 tot 20 kilometer af.

‘Met mijn partner Tim Kunst vingen we op de eerste dag 369 centimeter en de dag erna 275. Dat was genoeg voor zowel het individuele wereldkampioenschap als de titel voor landenteams. Bart van der Walle en Johannes Elzinga vormden het andere Nederlandse koppel. Dat de tweede dag minder is, komt vaak voor. Als vijftig man de hele stad aan het uitkammen zijn, zien de vissen veel kunstaas voorbij komen. Daar trappen ze niet meer in.

‘Ik ben tot eind 2020 wedstrijdschaatser geweest, op de 500 en 1000 meter. Toen de sponsor van mijn ploeg stopte, lukte het niet een ander team te vinden. Ik zal niet zeggen dat ik er met vissen conditioneel nog profijt van heb, maar ik heb er wel de instelling aan overgehouden: je moet er wat voor doen, je wint niet zomaar. De voorbereiding is belangrijk. Ik kijk waar in de stad de vis zit, zet looproutes uit, test de vistechnieken. Weet wat je te wachten staat.

‘Ik viste al veel toen ik nog schaatste. Het was voor mij een uitlaatklep, even aan het water het hoofd leeg maken. Toen ik was gestopt, kreeg ik er nog meer tijd voor. Streetfishing bood de gelegenheid weer wedstrijden te beleven. Nu ben ik ook nog in dienst van de Friese vissersbond. Ik heb van mijn hobby mijn werk kunnen maken.’

Karien Robbers (29), wereldkampioen coastal roeien, 9 oktober, Saundersfoot, Wales

Karien Robbers (links) na de winst van de WK in Wales, met partner Janneke van der Meulen. Beeld Laurien Vermulst

‘Het waaide hard, de dag van de finale. Ik voer samen met Janneke van der Meulen. Hoge golven haalden ons constant uit het ritme. Het was heel lastig de bladen van de riemen uit het water te krijgen. Bovenop de golf kun je een enorme snelheid ontwikkelen, het is bijna surfen. Dat probeer je zo lang mogelijk vast te houden. Onderin heb je juist het idee dat je muurvast zit.

‘Bij het ronden van een boei kwamen we vast te zitten, we voeren net te scherp. De Ieren kwamen ons voorbij, maar die dreven op de weg terug te veel af, terwijl wij koers konden houden. Er werd echt een feestje gebouwd op het strand. Er stonden speakers gereed, er werd gedanst. De sfeer is net wat gezelliger en ontspannender dan bij het gewone roeien. Er is saamhorigheid.

‘Coastal is simpel gezegd roeien op zee, hoewel het ook op meren kan. Janneke en ik trainden bijvoorbeeld bij Muiden en op de Vinkeveense Plassen. Meestal moet je zo’n 6 kilometer afleggen. De boten zijn bijna twee keer zo breed als die voor het roeien op een baan. Ze zijn veel stabieler. Je start net als in het zeilen op een rijtje naast elkaar, tussen twee boeien. In Wales begonnen we in de branding, dan moet je eerst lopen en dan in de boot springen.

‘Het beste is een positie te kiezen van waaruit je zoveel mogelijk een rechte lijn kunt aanhouden. Maar je kunt elkaar nog al eens in de weg zitten als er tien of twintig boten tegelijk op een boei afgaan. Er wil wel eens een riem breken of een boot beschadigd raken. Omslaan komt ook voor. Je kunt beter uit het gedrang blijven.

‘Ik vind het een avontuur. Het is veel extremer dan het gewone roeien. Je bent bezig met het trotseren van de elementen. Je hebt te maken met wind, golven, stroming, het tij. Je komt telkens op nieuwe plekken. Het is fysiek wel zwaar, er komt veel uithoudingsvermogen bij kijken. Op de baan ben je over 2 kilometer zes of zeven minuten bezig, in Wales duurde de wedstrijd over 4 kilometer ruim twintig minuten. Het is spectaculair. We voeren eind vorige maand in Monaco, daar waren de golven zo hoog dat je alleen op de top kon zien waar de boei lag. Dan ben je telkens aan het omkijken. We klapten soms twee meter naar beneden.

‘Ik denk erover nu te stoppen met het roeien op de baan. Dat ik eerder dit jaar niet tot de selectie voor de EK en de WK behoorde, viel me eerlijk gezegd rauw op mijn dak. Het was Janneke die me naar het coastal haalde. Op de WK in Wales, mijn allereerste wedstrijd, was het meteen raak. Toch aarzel ik om nog door te gaan. Ik ben ook op zoek naar een baan. Misschien dat coastal in 2028 op het programma van de Olympische Spelen komt, dat zou mooi voor de sport zijn, maar voor mij is dat erg ver weg.’