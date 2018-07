Deze vier mannen werden al eens tweede in de Tour de France: ‘Ik werd geleefd in Nederland’

Tom Dumoulin is de vijfde Nederlander die als tweede is geëindigd in de Tour de France. Hoe voelt dat? De vier eerdere nummers twee halen herinneringen op.

Joop Zoetemelk (71 jaar)

Tweede in 1970, 1971, 1976, 1978, 1979, 1982 (1ste in 1980)

‘Het verschil tussen eerste en tweede worden is groot. Heel groot. Dat heb ik zelf meermaals ondervonden. Ja, mijn eerste tweede plek in 1970 was geweldig. Dat was onverwacht. Het feest groot in Nederland.

‘Maar ja, het jaar daarna werd ik weer tweede achter Eddy Merckx. Toen was het enthousiasme alweer veel minder. En zo werd het minder met iedere tweede plek. Tot ik natuurlijk uiteindelijk toch de Tour won.

‘Dat gevoel was onbeschrijfelijk. In de gele trui op de Champs-Élysées in Parijs, met de TI-Raleigh-ploeg. Toen merkte ik het verschil. Winnen brengt echt iets teweeg. Je wilt niet weten hoe veel Nederlandse fans naar Parijs waren gekomen. Je maakt iets los in een land. Dat was heel bijzonder.

‘Tom Dumoulin kan alsnog tevreden zijn. En trots. Hij wordt gewoon geklopt door en ploeg die sterker is. Eerst in Italië en daarna in Frankrijk. Maar zijn tijd komt nog wel. Ik verwacht dat de parcoursbouwers weer een ouderwetse Tour gaan verzinnen, met 150 kilometer tijdrit. Dan wordt het een ander verhaal. Ik gun het hem ook: hij is een fijne renner en een fijne jongen.’

Joop Zoetemelk, met in zijn wiel Rudi Altig en Ottavio Crepaldi. Foto Hollandse Hoogte / VI Images

Jan Janssen (78 jaar)

Tweede in 1966 (eerste in 1968)

‘Ik hield een zure nasmaak over aan mijn tweede plek. De gele trui pakte ik dat jaar in Briançon, in een regio waar ik niet graag fietste . Alleen maar bergen. In de etappe naar Turijn een dag later lag er gelukkig maar één colletje. Dus ik zat rustig achter in het peloton te keuvelen met Jacques Anquetil (vijfvoudig Tourwinnaar, red.). Tot ik op een gegeven moment te horen kreeg dat mijn grote concurrent Lucien Aimar was weggereden. Mijn ploegleider wist er ook niks van. Want ‘toevallig’ was Radio Tour ‘kapot’ toen er een Fransman vertrok. Goed, ik moet ook de hand in eigen boezem steken – had ik maar niet achterin moeten zitten.

‘Maar Tom Dumoulin mag tevreden zijn met zijn tweede plek. Wat hij hier laat zien is de bevestiging van de bevestiging. Het was geen toeval of geluk, vorig jaar. Tweede in de Giro en tweede in de Tour, in één jaar, dat is geweldig.

‘Ik hoop dat hij net zo wordt ontvangen als ik na mijn tweede plek. Ik werd geleefd in Nederland. Er was grote euforie. Er was nog nooit iemand tweede geworden in de Tour. En natuurlijk, winnen was nog mooier, maar die tweede plek zal ik ook nooit vergeten.’

Jan Janssen (rechts) en Jaques Anquetil op de Galibier in 1966.

Hennie Kuiper (69)

Tweede in 1977 en 1980

‘Ze staan prachtig op mijn erelijst hoor, die tweede plaatsen, maar als sportman moet je altijd voor het hoogst haalbare gaan. Ik had de Tour dondersgraag willen winnen.

‘Ik ben er trots op, maar winnen telt. Als het Nederlands elftal tweede wordt op een WK, mag je als supporter ook trots zijn. De spelers moeten ervan balen.

‘Je staat toch in de schaduw als je tweede wordt. Zeker het jaar dat Joop won. Ik weet nog wel dat we gezamenlijk werden gehuldigd in Boxmeer, door toenmalig premier Dries van Agt. Je wordt er wel bij betrokken, maar de aandacht gaat uit naar de winnaar. En terecht. De tweede plek is mooi, de winst gaat de geschiedenisboeken in.

‘Maar goed: Tom Dumoulin is nog jong. Hij krijgt zijn kans nog wel. De winst van Geraint Thomas is eigenlijk dubbel zo knap. Want als leider in het algemeen klassement moet je niet alleen consolideren, je moet ook aanvallen afslaan. En dan nog maar te zwijgen over alle verplichtingen. Hij was gewoon de beste.’

Hennie Kuiper op de Alpe d'Huez. Foto Hollandse Hoogte / VI Images (2)

Steven Rooks (57)

Tweede in 1988

‘Na mijn tweede plek werd ik ontvangen alsof ik de Tour had gewonnen. Stel je voor: 20 duizend man op een groot grasveld in Warmenhuizen. Daar werd ik met een helikopter naartoe gevlogen na het criterium de Acht van Chaam. Het hele dorp versierd, want ik had ook nog de bolletjestrui gewonnen. Een joelende mensenmassa. Het was een droom die uitkwam, een plek op het podium in de Tour.

‘Dus de tweede plek van Tom Dumoulin is een geweldige prestatie. Hij is pas de vijfde Nederlander die dat lukt, in 105 edities van de Ronde van Frankrijk. Het moet hem ook moed geven voor de komende jaren. Natuurlijk, er zijn andere kapers op de kust, zoals de Colombiaan Egan Bernal en Primoz Roglic. Maar hij kan het.

‘Van vijfde Nederlander die tweede is geworden naar derde Nederlandse Tourwinnaar. Dan moet wel alles meezitten: fysiek, mentaal en tijdens de race. Ik zie het wel gebeuren.’

Steven Rooks in de bolletjestrui. Naast hem Gert-Jan Theunisse en Pedro Delgado. Foto AFP