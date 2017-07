Deze sporttalenten verruilden de ene topsport voor de andere

Sensatie

In Amerika is atletiek geregeld een opstap voor American Football, een sport waarin uitzonderlijke snelheid rijkelijk wordt beloond. Tweevoudig olympisch kampioen 100 meter Bob Hayes (1964) won zelfs de Super Bowl met zijn ploeg.



Binnen de atletiek, feitelijk een verzamelnaam van verschillende sportdisciplines, komt het combineren van disciplines, of overstappen tussen nummers, veelvuldig voor. Sprinters doen aan verspringen en omgekeerd: Carl Lewis is het beroemdste voorbeeld. Marathonlopers beginnen vaak met kortere afstanden op de baan. Een enkele krachtpatser combineert kogelstoten met discuswerpen: Rutger Smith veroverde WK-medailles in beide disciplines.



Een enkele keer veroorzaakt een overstap een sensatie. Bij de WK atletiek van 2007 veroverde Donald Thomas de hoofdprijs bij het hoogspringen, slechts anderhalf jaar nadat hij zich voor het eerst op de atletiekbaan had gewaagd. De 23-jarige student was met een basketbalbeurs vanuit de Bahama's naar Amerika gekomen. Hij bleek te beschikken over een ongewone aanleg. Bij de WK in Osaka zweefde Thomas met krachtige, wilde bewegingen over 2.35 meter. Hij versloeg, ook tot zijn eigen verbazing, atleten die hun halve leven hadden gewijd aan het verfijnen van hun Fosbury Flop-techniek. Die naam zei Thomas weinig: hij sprak van Fosby Flop. (Het bleef overigens bij de ene wereldtitel. Pas vorig jaar wist Thomas zijn beste prestatie aan te scherpen tot 2.37 meter.)