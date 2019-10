Deze mannen moeten het verschil gaan maken in de halve finales van het WK rugby

Beauden Barrett (Nieuw-Zeeland). Beeld BSR Agency

Met bacon, toast en witte bonen in tomatensaus – en bier – zal het Engelse deel van het Verenigd Koninkrijk zaterdagochtend klaarzitten voor de rugbywedstrijd tegen de Kiwi’s. Of beter: tegen de almachtige All Blacks. De halve finale op het WK tussen Engeland en Nieuw-Zeeland in het land van de rijzende zon is nu al bestempeld als de grootste rugbywedstrijd ooit.

Met ongeloof keek de rugbywereld naar het gemak waarmee deze teams in de kwartfinales Australië en Ierland hadden weggespeeld. Hoewel de All Blacks favoriet zijn – dat zijn ze altijd – wordt het Engelse team van coach Eddie Jones – een Australische Japanner – als gelijkwaardig gezien.

Een dag later, weer tijdens het ontbijt, is het de beurt aan Wales, dat het mag opnemen tegen Zuid-Afrika. De Welsh zijn licht favoriet, maar de Springbokken zijn weer helemaal terug na enkele moeizame jaren. Wie zijn, bij deze prestigestrijd tussen het noordelijk en zuidelijk halfrond, de belangrijkste mannen in de vier ploegen?

Nieuw-Zeeland: Beauden Barrett

De voornaam van Beauden Barrett is even mooi als zijn spel. Met zijn snelheid, techniek en elegantie vertegenwoordigt hij het spel van de regerend wereldkampioen. Wanneer ze de bal hebben zijn de All Blacks ongrijpbaar. Twee keer op een rij, in 2016 en 2017, is de 28-jarige Barrett uitgeroepen tot beste rugbyspeler ter wereld. Tevens heeft hij het record van meeste interlandoverwinningen op een rij: 19.

Maar perfect is Barrett niet. Zijn zwakke punt vormen zijn goal-kicks, reden waarom hij geen fly-half zal spelen, de traditionele plek van het goudhaantje. Dit manco symboliseert misschien de feilbaarheid van de All Blacks. Met hun haka-dans boezemen ze nog angst is, maar met hun rugby minder dan vier jaar geleden. Sinds het winnen van de wereldtitel hebben ze wedstrijden verloren van de British Lions, Ierland, Zuid-Afrika en Australië. Maar elke Engelse speler weet: als ze fullback Barrett de ruimte geven om met de bal te rennen, dan is er geen redden aan.

Jamie George (Engeland). Beeld BSR Agency

Engeland: Jamie George

Met Owen Farrell heeft Engeland de beste kicker ter wereld en met Jonny May een van de beste try-scorers, maar de ware kracht van de Engelsen is de front-row, de sterke mannen die vooropgaan in de scrums. Met Mako Vunipola aan zijn rechter- en Kyle Sinckler aan zijn linkerschouder is de vriendelijke reus Jamie George (113 kilo) het middelpunt.

De 29-jarige George heeft zich tijdens dit toernooi ontpopt als de beste hooker ter wereld. Naast brute kracht bezit hij ook het vermogen om er met de bal vandoor te gaan, zoals hij bewees tegen Australië. Wat hij vooral symboliseert is discipline. Dat was jarenlang de zwakte van het Engelse team. Na het rampzalig verlopen WK in eigen land is Eddie Jones aangesteld, een charismatische coach achter wiens lach meedogenloosheid schuilgaat. In 2007 won hij als assistent-manager van Zuid-Afrika de wereldtitel, nu wil hij het op eigen kracht doen, met de kracht van George.

Johan ‘Rassie’ Erasmus (Zuid-Afrika). Beeld AP

Zuid-Afrika: Johan Erasmus

De show in de groepsfase werd gestolen door het thuisland. Japan slaagde erin om zowel van Schotland als van Ierland te winnen. In de eerste knock-outwedstrijd was het evenwel kansloos tegen de ‘manbots’ van Zuid-Afrika. Vier jaar eerder had Japan nog weten te winnen van de Springboks. Het tekent de vooruitgang die geboekt is onder leiding van Johan ‘Rassie’ Erasmus. Sinds deze oud-international in 2018 aantrad als coach is Zuid-Afrika weer een gevreesde ploeg, sterk en stug. Vorig jaar deed het iets unieks: het won in Nieuw-Zeeland van de All Blacks.

Erasmus had een cultuur aangetroffen die was verziekt door raciale spanningen, een gevolg van het quotasysteem. Hij besloot deze positieve discriminatie niet te beschouwen als een molensteen op de rug, maar als een kans om de ploeg beter te maken. Een grote beslissing was het promoveren van Siya Kolisi tot aanvoerder, de eerste zwarte speler die deze positie bekleedt. Het was een aanstelling op basis van kwaliteit, niet van politiek. En het werkte.

Alun Wyn Jones (Wales). Beeld AFP

Wales: Alun Wyn Jones

Van alle ploegen heeft Wales de beste, meest ervaren leider in de persoon van Alun Wyn Jones. De aanvoerder uit Swansea, afgestudeerd in de rechtsgeleerdheid, heeft ook het postuur om voorop te gaan in de strijd: 1,98 meter lang en 125 kilo zwaar. Met tape om zijn 34 jaar oude dijen. Memorabel waren de beelden vorig jaar van een jonge mascotte die met angstige ogen naar de Welshe rugbyreus keek, om te ontdooien toen Wyn Jones zijn grote hand op het hoofd van kereltje legde.

Met Wales, de meest vooraanstaande rugbynatie op de Britse eilanden, heeft hij al drie Grand Slams gewonnen tijdens Six Nations, maar wat nog ontbreekt is de wereldtitel. Wales won in de kwartfinale van Frankrijk en heeft de beschikking over een sterke en brede selectie. Volgens rugbycommentator Jack White, die in 2007 met Zuid-Afrika wereldkampioen werd, is het winnen van de wereldbeker de lotsbestemming van Wyn Jones.