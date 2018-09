Deze keer moet PSV – Ajax wel mooi en meeslepend worden, toch?

Elk teken van herstel is het koesteren waard. Trainer Marinos Ouzounidis van AEK zei woensdag na de nederlaag tegen Ajax in de Champions League (3-0) dat zijn elftal simpelweg het niveau van Ajax mist. De Griekse kampioen was bijna kansloos tegen de nummer twee van Nederland. Dat is een signaal, in een seizoen waarin Feyenoord en AZ verloren van clubjes uit Slowakije en Kazachstan. De thermometer van het opwarmende voetbalklimaat geeft nog te veel uitschieters naar beneden aan.

Ajax en PSV zijn ontluikende bloemen op een dor trapveldje, zelfs na de zeperd van PSV (4-0) tegen Barcelona, waarvoor verzachtende omstandigheden golden: een uur was het spel redelijk. En Barcelona heeft Messi, twee extra spelers als hij vorm toont.

PSV – Ajax, zondag om 16.45 uur sluitstuk van speelronde 6, is nummer één tegen twee van de eredivisie, beide ongeslagen. Dat verhoogt de voorpret. Het is hopen op een duel dat over dertig jaar nog te zien is in voorbeschouwingen op de PSV – Ajax van 2048. Dat je dan denkt: oh ja, Lozano, die was snel en trefzeker. En weet je nog van die pass van Ziyech op Neres, op die herfstige zondag in 2018 in Eindhoven? De uit fantasie ontsproten pass. Elk op hun manier zijn de teams dominant en tonen ze lef met gevarieerd aanvalsspel, uitgevoerd door gretige elftallen. De trainers Mark van Bommel en Erik ten Hag zijn erkende tactici, als voormalige controlerende middenvelders.

Vroeg in het seizoen kunnen de spelers redelijk vrij zijn in hun hoofd. Hoewel? Bij winst staat PSV vijf punten voor. Dat is relatief weinig met dan nog 28 duels te gaan, maar ook weer niet te veronachtzamen. Zo incasseerde PSV in het laatste kampioensjaar slechts negentien verliespunten, waarvan zes nadat de titel al was behaald in de 31ste speelronde. Het kwalitatieve verschil tussen PSV en Ajax enerzijds en de rest van Nederland is volgens ingewijden gegroeid. Dan is vijf punten best aanzienlijk.

Hongerig

‘Hongerig’ zijn de teams. Trainer Ten Hag van Ajax zei dat over PSV. Hetzelfde geldt voor Ajax, dat vier seizoenen geen prijs won en die succesloosheid zo spuugzat was, dat de clubleiding de portemonnee op de toonbank van de internationale markt smeet met de mededeling dat het niet uitmaakte wat het herstel moest kosten.

Het verband met de kampioenswedstrijd op 15 april, toen PSV met 3-0 won tegen een ontluisterend Ajax, is simpel gelegd. Trainer Cocu vierde die dag zijn derde titel in vijf seizoenen. Het was evident dat hij zou vertrekken, mocht hij een aanbod krijgen. Hij worstelt nu bij Fenerbahce. Ten Hag concludeerde dat Ajax overgave miste en dat het spel te plichtmatig was. Hij smeedde een reddingsplan, terwijl de onrust woekerde. Alleen snel succes kon hem redden.

Van Bommel heeft ogenschijnlijk meer tijd als jonge trainer, maar Van Bommel kan niet tegen verlies. Hij gunt zichzelf geen tijd. Hij toont lef en laat talentvolle jongens meedoen. Nieuwelingen als Dumfries, Angelino en de uitstekende middenvelder Rosario doen vrij snel behoorlijk mee. Het elftal past aardig in elkaar. Daarbij is opvallend dat Van Bommel, die als speler vaak zijn evangelie van ‘alleen winnen telt’ verkondigde, als trainer meer gehecht lijkt aan aanvallender voetbal.

Ten Hag stelde deze zomer de selectie samen, met directeur voetbal Overmars. Ajax moest meer zijn dan een podium van en voor zelf opgeleide knullen. Dus kwamen Tadic, Blind en Labyad, en iets eerder Tagliafico, de mentale voortrekker. Ook hier is vooralsnog sprake van een harmonieus elftal. Ajax voetbalt aantrekkelijk, met opvallend veel creatieve linksbenigen (zes tegen AEK). ‘Je weet niet hoe frivool ik ben’, antwoordde Ten Hag onlangs op de vraag of Ajax frivoler speelt dan bij de Tukker past.

De vraag is wanneer de nieuwe middenvelder Gutierrez bij PSV in de basisploeg staat. Ook bij diens late invalbeurt tegen Barcelona was meteen zijn inzicht te bewonderen, zijn goede traptechniek. Mogelijk speelde Van Bommel ook voor psycholoog, door hem lang op de bank te houden in Catalonië. Barcelona-uit was min of meer ingecalculeerd als nederlaag en voetballen in Camp Nou is een unieke ervaring voor iedere speler. Had hij hem meteen opgesteld, dan had hij anderen hoe dan ook mentaal gepijnigd. Trainer zijn is ook nadenken over gevolgen op langere termijn dan de volgende dag.

Kraker

PSV – Ajax is een kraker van jewelste, hoe jong het seizoen ook is. Beide clubs hebben miljoenen geïnvesteerd in de selectie. Ze zijn in de competitie weinig echt op de proef gesteld. Ajax voetbalde tegen Heracles, VVV, Emmen, Vitesse en Groningen, met één gelijkspel. PSV won alles, in ontmoetingen met Utrecht, Fortuna, PEC Zwolle, Willem II en ADO. Niemand weet in hoeverre de Europese inspanningen meespelen, maar beide ploegen zijn gretig en in vorm.

Na voorpret valt een wedstrijd vaak tegen. Deze keer moet het wel mooi worden, toch? En meeslepend. En spannend.