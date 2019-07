‘Deze halve finale, deze mannen, daar sta je ’s nachts voor op’

Roger Federer en Rafael Nadal tijdens de legendarische Wimbledon finale in 2008. Beeld AFP

Wat maakt deze wedstrijd zo bijzonder?

Dit zijn twee spelers die al jaren samen de sport regeren. Die treffen elkaar op Wimbledon, het mooiste tennistheater dat er is. Nou, mooier wordt het niet hoor. Voor de niet tennisliefhebbers zou je het kunnen vergelijken als een voetbalwedstrijd tussen Messi en Ronaldo, waarbij Federer Messi is – de geniale speler – en Nadal Ronaldo – het krachtmens.

Het is de veertigste keer dat deze spelers tegenover elkaar staan op een tennisbaan. Heb je al die statistieken in je hoofd?

Ik heb een boek over Federer en Nadal geschreven, waarin ik hen beschrijf in vijftien partijen. Daarvoor heb ik alle wedstrijden tussen hen teruggekeken. Dus ja, ik heb de kennis paraat. De finale in 2008 op Wimbledon springt er overigens wel uit hoor. Nadal won toen voor het eerst van Federer op gras. De partij duurde eindeloos. Op een gegeven moment zie je twee mannen in de schemering tennissen. Prachtig.

Wordt het vandaag ook zo laat?

Dat zou zeker kunnen. Ik verwacht dat de wedstrijd rond 5 uur begint, Nederlandse tijd, als de andere halve finale afgelopen is. En dan kan het zomaar weer eens vier, vijf uur duren. Het voordeel is wel dat er nu een dak op zit, dus ze kunnen heel lang doorgaan. Ik geloof dat ze om middernacht moeten stoppen vanwege de regels en overlast voor de omwonenden, maar het kan dus heel lang duren.

Je zei net dat deze mannen al jaren de sport regeren en veertig keer tegenover elkaar stonden. Is dat niet vreselijk saai?

Tja, dat kun je zeggen. Er zijn ook jonge talenten die zeggen dat het tijd wordt om Federer en Nadal weg te drukken. Ik zou zeggen: doe het dan. De talenten vlogen er ook dit jaar weer heel vroeg uit, en de top drie staat er nog gewoon in. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Want als je naar de rest van het speelveld kijkt, zijn het toch onbekende tennissers. Voor deze mannen kom je naar het stadion. Hier sta je ’s nachts voor op. Hier gaat sport om. Sport heeft helden nodig. En die staan straks tegenover elkaar.

Wie gaat er winnen?

Ik hoop vooral dat het niet zo wordt als de laatste keer op Roland Garros, toen Nadal eenvoudig in drie sets won. Dat was een beetje saai. Maar ik verwacht dat niet. Mijn hart zegt Federer, maar mijn verstand zegt Nadal. Die is zo steady dit toernooi. Het gras is ook wat trager en de baan is hard, waardoor de bal hoog opstuit. Daardoor kan Nadal Federer goed pijnigen op zijn backhand.