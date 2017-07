Deze golfbaan van Trump is het paradijs op aarde

De allerbeste hof van Eden ligt vlak bij de luchthaven van Miami. Deze lusthof is 17 hectaren groot en heeft meer wuivende palmen, mooiere golfbanen en fraaiere met goud omrande kingsizebedden dan welke andere lusthof. Vele oorden noemen zichzelf paradijs, er kan er maar één het paradijselijkst zijn. It's simple, do it better than anyone else.