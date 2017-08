Deze foto van schaarsgeklede Nederlandse waterpoloërs laat Taiwan zwijmelen

Waarom? Ze hebben geen reet verstand van waterpolo, dus ze zijn het helemaal niet gewend om gasten in een zwembroek te zien Bondscoach Van Galen

'In onze sport is het vrij normaal om schaarsgekleed het bad in te duiken. De Taiwanezen vinden het allermaal erg mooi. Waarom? Ze hebben geen reet verstand van waterpolo, dus ze zijn het helemaal niet gewend om gasten in een zwembroek te zien.' Het bleek inderdaad de aanleiding voor een heuse hype.



De nationale televisie zond de training rechtstreeks uit en spelers vulden de krantenkolommen van de landelijke dagbladen. 'We kregen vragen als: Hoe sterk zijn jullie fysiek? En: Hoe vaak trainen jullie wel niet?' En het maakte meer reacties los: 'Heel veel vrouwen reageren met de vraag hoeveel vrijgezellen er in onze ploeg zitten. Het streelt de ego's van de boys. We moeten er vreselijk om lachen', aldus Van Galen.



De bondscoach beschouwt de Universiade als een goede test voor zijn spelers in aanloop naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. 'De Universiade beschouwen we als een lichte variant van de Olympische Spelen, dus hoe reageren de jongens op het feit dat ze afgeleid worden? Dat kan wellicht in Tokio ook gebeuren. Deze hype is een mooi bijeffect voor mij als bondscoach.'