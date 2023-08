Deze drie Nederlandse atletes zijn helemaal gek van de kogel

Jessica Schilder Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Vrijheid. Dat is de kern van het kogelstoten volgens Jessica Schilder, die vorig jaar als eerste Nederlandse een WK-medaille veroverde op het onderdeel. Als ze na een snelle draai de vier kilogram zware kogel de verte in stoot en ze het idee heeft dat ze er al haar kracht in kwijt kan dan krijgt ze een gevoel van grenzeloze mogelijkheden.

Alida van Daalen en Jorinde van Klinken knikken als Schilder, nationaal recordhouder, haar geestdrift voor het kogelstoten omschrijft. Zij stappen zaterdag alle drie in het nieuwe Hongaarse Nationale Atletiekstadion in Boedapest in de ring bij het kogelstoten. Het is een unieke situatie in de Nederlandse atletiekgeschiedenis, zoveel talent ineens.

Anderhalve week voor de WK zitten Schilder, Van Daalen en Van Klinken samen aan een tafeltje in Papendal. ‘Dit wordt gezellig’, zegt Van Klinken. Dat zou sarcastisch opgevat kunnen worden, ware het niet dat het trio onmiddellijk in lachen uitbarst.

Verenigde Staten

Schilder is met haar 24 jaar de oudste, een jaartje ouder dan Van Klinken. Van Daalen is 21 en de jongste van het stel. Ze kennen elkaar al lang. ‘Van toen we een jaar of 11 waren’, zegt Van Klinken. Toen ze als jonkies op Papendal mochten meedoen met nationale werptrainingen. ‘We bleven hier slapen en ik was jouw kamergenoot.’ Van Daalen wijst naar Schilder en kan haar lachen niet inhouden. Welke herinnering zoveel vrolijkheid oproept, blijft een beetje onduidelijk. Het driegesprek zal nog vaker stokken in geschater.

Ze zien elkaar tegenwoordig niet zo heel vaak. Schilder traint op Papendal bij bondscoach Gert Damkat, maar Van Klinken en Van Daalen hebben hun heil in Amerika gezocht. Van Daalen pas recent, zij verkaste begin dit jaar naar de Universiteit van Florida.

Van Klinken was al langer in de VS, eerst aan de Universiteit van Arizona en het afgelopen jaar aan de Universiteit van Oregon in het atletiekstadje Eugene. Vanaf deze zomer keert Van Klinken terug in Nederland, maar blijft op afstand werken met haar Amerikaanse coach Brian Blutreich.

‘Als je werper bent, of het nu kogelstoten, discuswerpen of kogelslingeren is, moet je een beetje gestoord zijn’, zegt Van Daalen. ‘Volgens mij is elk ander onderdeel makkelijker dan het werpen omdat dit zó technisch is, zo mentaal zwaar en fysiek complex.’

Het is hoe dan ook niet eenvoudig om een zware massieve metalen kogel weg te stoten, maar de kleine cirkel van waaruit het moet gebeuren, maakt het nog ingewikkelder. Die cirkel heeft een middellijn van net iets meer dan 2 meter. Een atleet mag bij een stoot niet buiten de cirkel komen en pas als de kogel geland is die aan de achterzijde verlaten. Daar waar speerwerpers een aanloop kunnen nemen en een marge kunnen inbouwen bij de streep die zij niet mogen overschrijden, is er bij kogelstoten geen speling.

Explosiviteit

Hoewel de 100 meter in de ogen van velen het explosiefste onderdeel op de atletiekbaan is, zou eigenlijk het kogelstoten met die eer moeten strijken. Duurt een 100 meter bij de vrouwen 11 seconden, een draai en stoot nemen slechts een seconde of twee in beslag. ‘Wij hebben alle drie zoveel explosiviteit in ons lichaam’, zegt Van Klinken.

Jorinde van Klinken in actie tijdens de EK in München in 2022. Beeld Getty Images

Ze vergelijkt de draai door de cirkel als een veer die wordt opgerekt en de stoot de ontlading van alle energie die ze bezit. ‘Net alsof je voelt dat je wilt schreeuwen en dat wanneer die schreeuw er dan uitkomt het voelt als een explosie.’ Een heerlijke ervaring, alsof ze haar lichaam precies inzet waarvoor het is gemaakt.

Misschien is dat ook wel zo. Schilder, Van Klinken en Van Daalen hebben in hun jeugd alle atletiekonderdelen beoefend. Zo gaat dat als je als kind naar de atletiekclub gaat, je krijgt van alles wat mee. ‘Toen ik als 7-jarige begon waren hoogspringen en sprint mijn beste onderdelen’, zegt Van Klinken. ‘Maar als je in zo’n lichaam groeit dan wordt het binnen de atletiek wel duidelijk waar je naartoe gaat.’

Zo’n lichaam, Van Klinken doelt op de gespierde benen die ze in haar puberteit begon te ontwikkelen. Wie groot groeit en explosieve spieren heeft, kan niet veel andere kanten op dan de werponderdelen. Van Klinken is het meest thuis bij het discuswerpen, waarop ze deze WK vierde eindigde. Al doet Van Klinken buiten de wedstrijden om nog steeds wel eens wat anders. ‘Horden en verspringen doe ik nog in training.’ De twee anderen kijken haar verbluft aan.

Groeipijnen

Voor Van Daalen was het ook haar lijf dat haar naar kogel leidde en naar discus. Zij kreeg rond haar 10de groeipijnen. ‘Ik werd heel lang, alles deed pijn. Ik had geen zin meer om te rennen. Het enige dat geen pijn deed was kogelstoten en discuswerpen.’

Pas toen ze zelf die keuze had gemaakt, ontdekte ze dat ze in haar moeders voetsporen was getreden: Jacqueline Goormachtigh werd tien keer nationaal kampioen discuswerpen en behoorde ook tot de beste kogelstoters van Nederland.

‘Steeplechase was mijn passie’, grapt Schilder. Nee, voor haar was het al heel snel duidelijk dat ze wilde kogelstoten. Toen ze bij haar club in Edam op zoek waren naar werpers voor competitiewedstrijden deed ze het opzettelijk slecht bij speerwerpen, gooide de discus bewust in het net. ‘Allemaal zodat ik bij kogel terecht zou komen. Toen was ik een jaartje of 10.’

Dat het lichaam de discipline dicteert is bij de drie vrouwen goed te zien. Van Klinken en Van Daalen hebben eigenlijk een a-typisch lijf voor kogelstoters. Niet voor niets zijn zij ook actief als discuswerpers, daar hebben ze de ideale anatomie voor. Zeker Van Daalen. Zij is 1,90 meter en heeft een spanwijdte van 1,98 meter. Dat is onmisbaar: hoe groter de cirkel is die een discus maakt, des te meer snelheid.

Alida van Daalen tijdens de EK onder 23, vorig jaar in Portugal. Beeld Getty Images for European Athlet

Ook Van Klinken 1,81 meter heeft lange armen en eindigde deze WK als vierde bij het discuswerpen, net als vorig jaar. Van Daalen is ook vooral met discus bezig, maar wist zich net niet voor het mondiale titeltoernooi in Boedapest te plaatsen. Hoewel veel werpers in hun tienerjaren discuswerpen en kogelstoten combineren, is de combinatie op latere leeftijd ongebruikelijk.

Verschillende technieken

Van Klinken is de enige die op beide disciplines bij de besten van de wereld hoort en ook zij vindt het lastig om beide werpnummers te combineren. Op het eerste oog lijkt de draai die zij in de discus- en kogelstootring uitvoert hetzelfde: anderhalf keer om de as en dan gooien of stoten.

Maar de details verschillen. Een discus moet omhoog gesmeten om een beetje op de lucht te kunnen dobberen. Wie wie de kogel te hoog stoot schiet daar weinig mee op. Van Klinken kan schakelen, niet voor niets veroverde ze vorig jaar brons met kogelstoten op het EK, waar Schilder won.

Van Daalen draait als ze met een discus in de hand staat, maar gebruikt bij het kogelstoten de wat ouderwetsere ‘aanglij’. Ze begint in een vergelijkbare positie als Schilder en Van Klinken: met de rug naar de werprichting, maar in plaats van een pirouette maakt ze een schuivende stap naar achter, draait een halve ronde en stoot. ‘Zo zorg ik dat discus en kogel separaat blijven’, zegt ze. Het kwam als een verrassing dat ze zich daarmee nog zo ontwikkelen zou.

Paar kilo zwaarder

Is discuswerpen ook wat voor de 1,73 meter lange Schilder? ‘Nee, ik ben veel te klein. Zij hebben met hun armen zo al 10 meter voorsprong. Zij heeft het compacte lichaam dat meer kogelstoters hebben: samengebalde explosieve kracht. Al is er één aspect dat wat haar betreft nog wat beter kan. Schilder wil eigenlijk zwaarder worden.

Gemiddeld wegen kogelstootsters 90 kilo, zij zit daar onder. ‘Maar ik ben wel iets zwaarder dan vorig jaar. Daar ben ik heel blij mee. Het wordt lastig om het vast te houden voor volgend jaar, maar we doen er alles aan.’

Als ze een normaal dieet volgt, valt ze door alle trainingsarbeid af. Om aan te komen eet ze veel chocola, want wie wat zwaarder is, heeft een voordeel in de kogelstootring. ‘Als je extra gewicht achter de kogel krijgt, kun je verder stoten’, zegt ze. Ze moest niet zeuren, vond haar goede vriendin en regerend wereldkampioen Chase Ealey vorig jaar. Volgens de Amerikaanse is Schilder ook zonder extra kilo’s een wereldtopper.

Voor Van Klinken is de weegschaal geen gewichtige kwestie. Van Klinken: ‘Ik ben dit jaar wel zwaarder geworden. Dat is niet bewust gebeurd en het is allemaal spier, maar ik heb wel gemerkt dat het helpt, ook bij discus.’

Ook Van Daalen bekommert zich niet om haar gewicht. ‘Ik vreet alles wat los en vast zit’. ‘Maar is het bij jou allemaal spier?’, plaagt Van Klinken. Van Daalen antwoordt met zelfspot: ‘Ik denk fiftyfifty.’ In een bulderend gelach komt het gesprek ten einde.