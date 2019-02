Deze drie factoren bepalen of PSV ook dit seizoen kampioen wordt

Luuk de Jong maakt de nummer twee van de westrijd, zijn 100e goal in dienst van PSV. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het gemor op de tribunes van het Philips Stadion weerspiegelt de gemoedstoestand van PSV. De titelhouder voetbalt in de eerste helft bepaald niet als een kampioen en schuttert als Fortuna Sittard na een rode kaart voor verdediger Clint Essers met tien man speelt. In het tweede bedrijf beleeft PSV een wedergeboorte, waarbij zowel aanvoerder Luuk de Jong met zijn honderdste competitiedoelpunt in Nederland als de jeugdopleiding in de etalage staat.

Door de 5-0-zege behoudt koploper PSV een voorsprong van vijf punten op achtervolger Ajax. En heeft de ploeg ook een beter doelsaldo. PSV weet hoe je een landstitel behaalt. Kampioensstress kennen ze niet in Eindhoven. Trainer Mark van Bommel, grijnzend: ‘Wij maken ons niet druk.’ Drie factoren bepalen of PSV ook dit seizoen kampioen wordt.

Factor 1: De trainer

Mark van Bommel (41) bezit de gave om onverstoorbaar te zijn, zegt zijn generatiegenoot en vriend Kevin Hofland (39), assistent-trainer bij Fortuna Sittard. Van Bommel kan ook een klootzak zijn, vertelde Hofland aan het AD. Om te winnen is bij Van Bommel bijna alles geoorloofd. En mogen zelfs ballenjongens tijdrekken.

Tot ongenoegen van de achterban zijn bijna alle trainingen op de Herdgang besloten. Van Bommel boetseert graag in stilte een nieuwe kampioensploeg. Zondag beseft de oud-international dat hij zijn oude liefde Fortuna Sittard met geduld moet slopen. Te gehaast wil PSV naar voren, het balverlies doet ook pijn aan zijn ogen.

‘Als de weg is afgesloten, moet je een omleiding volgen. Rechtdoor kan niet, die route is geblokkeerd. Je zult linksom of rechtsom moeten en komt daardoor later bij de eindbestemming. Maar het rendement is net zo groot.’

Zo spreekt de bedachtzame trainer, maar Van Bommel mag van geluk spreken dat arbiter Kevin Blom na een onbesuisde tackle van Donyell Malen niet door de videoscheidsrechter wordt gecorrigeerd. Blom laat het bij een gele kaart, waar rood gerechtvaardigd was geweest.

‘Ik heb de beelden niet gezien’, aldus Van Bommel. ‘Ik vind de VAR eerlijker, omdat je meer situaties als buitenspel of momenten in het strafschopgebied kunt terugzien. Maar je bent nog steeds afhankelijk van de interpretatie van twee mensen.’

Van Bommel weet ook wel dat PSV nog niet sprankelt na de winterstop. Maar hij durft de jeugd een kans te geven en dat wordt meteen beloond.

Factor 2: De jeugdopleiding

Glimlachend constateert directeur Toon Gerbrands dat PSV steeds meer een eigen identiteit ontwikkelt door talenten uit de jeugdopleiding in te passen. Leeftijd zegt niks, de 16-jarige Mohamed Ihattaren deed vorige week tegen FC Groningen welgeteld 35 seconden mee. Zondag beleeft hij zijn ware debuut en alleen al de formidabele steekpass op de 19-jarige Cody Gakpo verraadt zijn klasse.

‘In het volleybal zag ik na drie acties van een speler of hij het kon of niet’, zegt voormalig bondscoach Gerbrands. ‘Deze jongen heeft het.’ Ihattaren vervangt Steven Bergwijn, die met een ernstig lijkende beenblessure wordt afgevoerd. Vorige week viel sterspeler Hirving Lozano met een hersenschudding uit, maar toptalenten als Ihattaren en Gakpo geven PSV een nieuw gezicht.

Ihattaren heeft het respect van zijn medespelers al afgedwongen. De Nederlandse Marokkaan neemt meteen alle corners. ‘Routiniers als Viergever en De Jong zijn ook lieve jongens, ze helpen me met alles.’ Van Bommel, glimlachend: ‘Mo heeft een goede trap, dan mag hij ook hoekschoppen nemen.’

In tegenstelling tot Ihattaren heeft Gakpo warmgedraaid bij Jong PSV. De linksbuiten lijkt te zweven door het Philips Stadion. Hij bedient eerst De Jong en passeert Fortuna-keeper Koselev met een heerlijk schot: 3-0.

Coach Van Bommel worstelt ook met een dilemma. Vorig seizoen spraken de eerstedivisieclubs van competitievervalsing, omdat de ‘Jong teams’ van Ajax en PSV geregeld spelers uit het eerste elftal opstelden en bijna wekelijks van samenstelling veranderden. Nu is die kruisbestuiving geblokkeerd.

‘Ik begrijp de kritiek van de clubs uit de eerste divisie’, zegt Van Bommel. ‘Ik zou graag een dispensatieregel willen invoeren, waardoor je toch drie talenten kunt opstellen bij PSV en Jong PSV. Zo blijf je spelers ontwikkelen.’

Jorrit Smeets (rechts) blokt het schot van Steven Bergwijn. Het bezorgt de aanvaller van PSV een ernstige blessure. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Factor 3: Mister 100

Luuk de Jong scoort weer aan de lopende band. De aanvoerder van PSV heeft ook periodes van droogte gekend en werd toen onderwerp van gesprek, maar na zijn hattrick tegen Fortuna Sittard is hij topscorer met 18 doelpunten. Met zijn handelsmerk tekent de 28-jarige spits voor de bevrijdende 2-0, de kopbal is deze keer subtiel achterwaarts geplaatst.

Nummer 100 is van grote kwaliteit. De Jong: ‘Het was nog best een listig balletje. Het is een mooie mijlpaal om zo vaak te scoren voor je club, daardoor hebben we ook prijzen gepakt.’

Als De Jong op doel kopt, is het vaak raak. 45 van de 100 goals maakte hij met het hoofd. Ook doelpunt 102 is een kopbal, op aangeven van Pereiro. Bij goal 101 is De Jong het sluitstuk van een schitterende aanval, die zijn rol bij PSV illustreert. Hij is aangever en afmaker, na een rondo over zes schijven.

De mooiste blijft de omhaal tegen Heerenveen, in november 2018, aldus De Jong. ‘De hattrick tegen Feyenoord vond ik ook geweldig. Maar die omhaal zal me zeker bijblijven.’

Topscorer van Nederland is De Jong nog nooit geweest. ‘Maar ik word liever kampioen.’

Maar zijn doelpunten kunnen het verschil gaan maken in de jacht op de 25ste landstitel. ‘De kampioensrace met Ajax kan worden beslist op doelsaldo, daarom bleven we zoeken naar meer goals. Ze kunnen belangrijk zijn aan het slot van de competitie.’