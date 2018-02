Deze Belgische zanger is wereldberoemd in Zuid-Korea

Vanwege zijn bekendheid als zanger en zijn band met Zuid-Korea is de 38-jarige zanger tijdens de Spelen de ambassadeur voor de Belgische olympische equipe. Hij trad twee keer op in het shorttrackstadion, zong met Italiaanse atleten in Casa Italia en maakt voor de Belgische televisie dagelijks een vlog over zijn ervaringen tijdens de Spelen.



In een van de vlogs gaat Sioen, die ook veel in Nederland optrad, op zoek naar het mysterie van de Oranje-gekte. Eerst tussen de supporters in het stadion (Sioen: 'Ik begrijp het niet') en daarna tot diep in de nacht hossend in het Holland Heineken House.



De ochtend erop hebben we afgesproken in een koffiezaakje in Gangneung. De zanger heeft een lichte kater. 'Ik kende die gekte niet zo', zegt Sioen. 'Maar ik ben wel onder de indruk. Jullie hebben echt die identiteit die wij niet kennen.'