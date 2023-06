Deurloo is blij gewoon weer turner te zijn; bij zijn rentree heeft hij vooral het teambelang voor ogen

Bart Deurloo in actie tijdens de NK turnen in Ahoy. Deurloo, die begin deze maand terugkwam op zijn besluit om te stoppen, turnde een volledige meerkamp. Beeld ANP

Een wolk van magnesiumpoeder stuift op van de vloer in Ahoy. Met een flapperend rugnummer 6 heeft Bart Deurloo zichzelf in gang gebracht. De man die bij de vorige Zomerspelen als enige Nederlander een toestelfinale haalde (zevende op rekstok) en daarna afzwaaide om trainer te worden is weer turner. Op het NK neemt hij het op tegen zijn voormalige pupillen.

Een minuut of wat en dan zit zijn eerste oefening als teruggekeerd topsporter erop. De 32-jarige Deurloo balt zijn vuisten, lacht. De score van 13.600 voor zijn vloeroefening heeft hij nog niet gezien. Het is het gevoel dat door zijn lijf trekt, daarvoor is hij teruggekeerd. ‘Het was vooral heel leuk om weer mee te doen’, zegt hij later. ‘Het was nog niet als vanouds, maar ik heb aan mezelf bewezen dat ik het nog kan.’

Bij zijn rentree deed hij voor het eerst in jaren weer een volledige zeskamp. Niet alles verliep even soepel. Hij stuiterde van het voltigepaard, ‘maar daar ging iedereen eraf.’ De overige toestellen voltooide hij beheerst zonder al te veel opsmuk. Het best ging zijn lievelingsonderdeel, rekstok, met 14.050 punten. Het was de hoogste score van de dag. Alles bij elkaar opgeteld scoort hij 79.300 punten. Hij moet alleen Casimir Schmidt (82.650) en Jordi Hagenaar (81.000) voor laten gaan.

De NK in Ahoy was zijn eerste wedstrijd sinds de Olympische Spelen van Tokio, waar hij door een val zijn kans op eremetaal zag vervliegen. Dat leek hem toen nauwelijks te deren, tot ongeloof van de verzamelde journalisten die een teleurgestelde turner verwachtten omdat zijn drievoudige combinatie (Cassina, Kolman, Kovacs) niet was gelukt. Volgens Deurloo waren de verslaggevers er meer gefrustreerd over dan hij. Nog altijd kijkt hij tevreden terug op zijn zevende plaats.

Niet ingeloste belofte

Na zijn bronzen medaille op het WK van 2017 op rekstok werd hij als opvolger van Epke Zonderland gebombardeerd, maar die belofte loste hij niet in. In de daaropvolgende jaren presteerde hij steeds minder: twaalfde in 2018 en 29ste in 2019. De Olympische Spelen betekenden een opleving, want ondanks die val eindigde hij weer in de mondiale top: als zevende. Maar na de Spelen nam hij een pauze, die begin dit jaar overging in een afscheid. Hij voorzag een toekomst als coach.

Na een paar maanden merkte Jeroen van Leeuwen, technisch directeur bij turnbond KNGU, dat het leven langs de zijlijn Deurloo niet beviel. Tijdens een onderonsje op de tribune van het trainingscentrum in Rotterdam stelde Van Leeuwen een paar simpele vragen aan de oud-turner. Of hij energie kreeg van zijn werk. Of hij met plezier op zijn sportloopbaan terugkeek. Hoe hij ‘s avonds thuiskwam. Hoe het in zijn hoofd was. ‘Op alle vragen antwoordde hij negatief. Toen ik hem vroeg wat hij écht graag wilde, zei hij: surfen op Bali of turnen. Toen was het voor mij wel duidelijk.’

Ondanks zijn laconieke houding na de olympische finale is Deurloo niet werkelijk onbekommerd als het aankomt op de sport die hij al sinds zijn vijfde beoefent. Hij miste het turnen al gauw en gunde zichzelf een ander afscheid dan in de lege sporthallen van de coronacrisis en de stille aftocht na Tokio. En dat zo'n rentree goed uit kan pakken bewees Sanne Wevers, die dit seizoen terugkeerde met EK-goud op balk.

Alsof hij nooit is weggeweest

Voor aanvang van de wedstrijd zoekt Deurloo in een hoekje van Ahoy de plastic stoeltjes op die daar keurig in het gelid voor de deelnemers zijn neergezet. Hij is alsof hij nooit is weggeweest, het tenue van de nationale ploeg om zijn lijf. Even verderop zit de 20-jarige Hagenaar, tot een dag eerder zijn pupil. Maar deze zaterdag zijn de jonge uittredend kampioen en de ervaren Deurloo elkaars concurrenten.

Met Van Leeuwen en bondscoach Dirk van Meldert was aanvankelijk de afspraak dat hij op het NK nog als coach zou verschijnen en dat hij in de aanloop halve dagen als trainer zou blijven werken. Het andere dagdeel kon hij zelf trainen. Van Leeuwen: ‘Ik zag hem op een gegeven moment bezig en toen dacht ik al dat wanneer hij de kans zou hij krijgen om het NK te turnen hij dat wel zou doen.’

Bondscoach Dirk Van Meldert gaf hem het groene licht en iedereen lijkt hem zijn terugkeer te gunnen. Deurloo staat bekend als teamplayer en heeft ook bij zijn terugkeer niet eens zichzelf, maar vooral het collectief voor ogen. De Nederlandse mannenploeg kan een allrounder goed gebruiken en daarom kiest Deurloo nadrukkelijk voor de meerkamp, niet alleen voor de rekstok.

Van Leeuwen vergelijkt hem met Arjen Robben, die nadat hij eigenlijk al gestopt was terugkeerde om zijn oude liefde FC Groningen nog te helpen. ‘Die drive heeft Bart ook, om het team naar een hoger niveau te brengen.’ Hij wil de Olympische Spelen van Parijs halen met de ploeg. De kwalificatieroute loopt via de WK van komende herfst in Antwerpen. ‘Dat wordt vast weer billenknijpen’, zegt hij. ‘Maar het vlammetje brandt weer en ik kan nog een jaar shinen.’