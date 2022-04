Dessers of Linssen in de spits: het blijft een lastige keuze voor Feyenoord-trainer Slot

Een veel voorkomend beeld dit seizoen bij Feyenoord: Cyriel Dessers (l) die Bryan Linssen als spits aflost. Zaterdagavond tegen Willem II was het net andersom. Beeld ANP

Voor de buitenwereld lijden ze niet onder hun onderlinge strijd om een plek in de punt van de Feyenoord-aanval. Spitsen Cyriel Dessers en Bryan Linssen staan altijd goed geluimd de pers te woord, al komt dat ook doordat ze dat meestal doen nadat ze gescoord hebben.

Linssen zaterdagavond over zijn met een treffer omlijste invalbeurt tegen Willem II (2-0) breeduit lachend: ‘De trainer zei dat ik moest gaan warmlopen. Toen zei ik: ik ben al warm, trainer. Kon hij me er gelijk in gooien.’ En later tijdens de persconferentie op de vraag of hij al dichter bij een basisplaats is gekomen: ‘Ik weet niet wat er in zijn hoofd (dat van Feyenoord-coach Slot, red.) omgaat. Het zijn aparte mensen. Mijn broer is ook trainer. Ha, op een gegeven moment worden ze apart, hoor!’

Hun kwinkslagen en aanstekelijke lach vergroten de populariteit van de Belg Dessers en Limburger Linssen bij de achterban van Feyenoord, hun treffers doen de rest. Linssen scoorde dit seizoen zestien keer in alle competities in 2.783 minuten (eens per 174 minuten), Dessers had een nog beter moyenne met 14 treffers in 1.378 minuten (eens per 98 minuten). Linssen gaf tien assists, Dessers vijf.

‘Tel je het bij elkaar op dan zijn het uitstekende cijfers voor een centrumspits,’ zegt hun coach, Arne Slot.

Tweetrapsraket Dessers-Linssen

Feyenoord beschikt dan misschien niet over een absolute topspits zoals Ajax die in Sébastien Haller heeft, met de tweetrapsraket Dessers-Linssen is Slot tevreden. ‘Het is heel prettig om als trainer een van de twee achter de hand te hebben als het de ander niet lukt een goal te maken.’

Lang gaf Slot de voorkeur aan Linssen als basisspeler, maar de laatste weken opteert hij voor voor Dessers, omdat de ‘frisheid’ bij Linssen minder werd en diens doelpuntenproductie opdroogde. ‘Nu maakt Bryan het me weer lastig qua keuzes. Bryan had lang heel nadrukkelijk meer inhoud dan Cyriel. Dat nivelleert. Cyriel is nog iets statischer, Bryan is iets meer onderweg. Maar ze zijn als type geen verschil van dag en nacht.’

Met het toekomstperspectief hoeft Slot geen rekening te houden. Linssen is 31 jaar, aan hem gaat Feyenoord niet veel meer verdienen. Dessers is gehuurd van Genk en moet ruim vier miljoen kosten. Voor Feyenoord eigenlijk een te hoog bedrag voor een 27-jarige spits die in Rotterdam toch vooral een reputatie als supersub heeft.

Gekeken naar het aantal speelminuten is Dessers de meer productieve spits. Maar Slot stipte al eens aan dat degene die invalt vaak profiteert van het werk dat de ander daarvoor verzette. Dessers kwam tegen Willem II snel tot een schietkans, probeerde doorlopend vrij te komen, maar werd matig bediend.

Opluchting voor Slot

Linssen, die in de 73ste minuut voor Dessers inviel, kreeg twee grote kansen en scoorde uiteindelijk doordat Willem II-verdediger Dammers in blessuretijd de bal te kort terugspeelde op de uitstekende Willem II-doelman Wellenreuther. Het was een opluchting voor Slot, de trainer zat het grootste deel van de wedstrijd ‘toch niet lekker op zijn stoel’.

Feyenoord verheugt zich collectief op de kwartfinale van de Conference League tegen Slavia Praag, doch de strijd om de derde plaats met FC Twente en AZ (beiden op drie punten) is nog niet beslist. Feyenoord was oppermachtig tegen Willem II, maar pas na ruim een uur werd de ban gebroken dankzij een individuele actie van Luis Sinisterra, de enige onbetwiste Feyenoord-aanvaller. Linssen zat toen helemaal te trappelen van ongeduld. ‘Je weet dat er na de 1-0 veel ruimte komt en dat er dan kansen komen.’

Vandaar dat hij wel eens link was dat Slot hem, toen hij nog basisspeler was, telkens wisselde als hij in het eerste uur niet had gescoord. ‘Dat frustreerde. Hebben we ook wel eens over gesproken. Hij kiest dan voor frisse benen.’

Bij goals betrokken

Linssen begreep de keuze van Slot om een kleine maand geleden de rollen om te draaien. Pas op 17 maart tegen Partizan Belgrado maakte hij zijn eerste doelpunt van 2022. Met de treffer tegen Willem II hoopt Linssen over het dode punt heen te zijn. ‘Ik was wel een paar keer bij goals betrokken, maar je hebt gewoon zelf een goaltje nodig.’

Linssen teert op zijn ervaring in mindere tijden. En op zijn broer, oud-prof en huidig assistent-coach van Roda, Edwin. ‘Hij heeft alles al meegemaakt. Daar praat ik iedere dag mee over voetbal. Wat moet je doen, rustig blijven, niet rustig blijven, een keertje naar de trainer toe, of juist niet.’

Keihard werken is het beste advies, klaar zijn als die kans komt. Blijft een doelpunt lang uit dan wordt Linssen op de bank ‘steeds scherper’. Maar hij ontkent te hopen dat Dessers niet scoort. ‘Als Cyriel scoort, sta ik vaak vooraan te juichen. Als je iets wil bereiken doe je dat samen.’ Ze hebben een goede band. ‘We zitten zelfs naast elkaar met eten.’ Lachend: ‘Hij zegt alleen niet veel, het blijft een nuchtere Belg, hè.’