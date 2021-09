Dessers naar Feyenoord, De Jong naar Barcelona: totale paniek op Deadline Day

Deze week kwam Lucas Pratto weer eens ter sprake, El Oso uit Argentinië. Dat was even geleden. Hij was die houterige aanvaller met een baard die begin dit jaar door Feyenoord werd gehuurd en niet scoorde, ook niet bijna. Niveau derde divisie. De Beer is vergeten, over hem wil niemand het bij Feyenoord nog hebben.

In de documentaireserie Dat ene woord - Feyenoord op Disney+ wordt zijn transfer van River Plate besproken. Producent Rob Labree vertelde erover in deze krant. Het begon ermee dat Cor ‘Mooie Cor’ Pot, de eeuwige assistent van Dick Advocaat, een filmpje van Pratto zag. Let hier vooral op het woord filmpje.

Dus Mooie Cor bekeek een filmpje van een voor hem totaal onbekende Argentijnse spits en tipte technisch directeur Frank Arnesen. Die zag er wel wat in en legde het aan Advocaat voor. Advocaat gaf zijn jawoord, om een reden die het hele transfersysteem en de handel van de afgelopen week inclusief de gebeurtenissen op ‘Deadline Day’ vrij aardig samenvat: er zou anders helemaal niemand komen.

Dat hebben veel clubs gedacht deze week. In blinde paniek werden, vaak op het laatste moment, spelers aangetrokken. Nog een samenvatting: ‘Luuk de Jong naar Barcelona’.

Luuk de Jong is ook een soort Lucas Pratto, maar dan fitter. Hij mocht – veeg teken – weg bij Sevilla. De kans is groot dat hij op voorspraak van Ronald Koeman naar Barcelona is gehaald omdat er anders helemaal niemand zou komen.

Op vi.nl stond dat de deal eerder op de avond nog leek te klappen, ‘omdat het erop leek dat Saúl Níguez toch niet van Atlético Madrid naar Chelsea zou gaan. In dat geval zou Antoine Griezmann ook niet van Barça naar Atlético verhuizen, en dan zou De Jong ook niet naar Barcelona komen’ – het transfercircus in twee zinnen.

Volgens het AD zette De Jong zes minuten voor de deadline zijn digitale handtekening onder de contractdocumenten. Vijf minuten later, om 23.59 uur, stuurde FC Barcelona het contract naar de Spaanse bond en was Luuk de Jong, de stormram zonder franje, speler van de club die niet lang geleden het meest elegante elftal uit de geschiedenis op de been bracht.

Barcelona keek er zelf ook van op. Inderhaast werd door de club een Engelstalig filmpje gemaakt met ‘10 things you need to know about Luke de Jong’. Onder meer ging het erover dat De Jong was geboren in het Zwitsers stadje, Aigle, dat bekendstaat om zijn industriële gebouwen.

Meer dan ooit tevoren weerspiegelen de slotdagen van de transferperiode de onkunde en het amateurisme in de branche. Snel worden er nog wat filmpjes bekeken, want er moet toch iemand komen. Tegen de tijd dat Deadline Day is aangebroken, is de paniek totaal, ook in Nederland. Dinsdag werden nog even snel tientallen spelers verhandeld, talloze clubs deden er aan mee.

Feyenoord trok maar weer eens een spits aan, de Belg Cyriel Dessers deze keer, ook op het laatste moment. De voormalige topscorer van Heracles wordt gehuurd van Racing Genk. Dessers was letterlijk al op weg naar een andere club, CD Leganés uit de Spaanse tweede divisie, maar keerde op het laatste moment om en kwam in de Kuip terecht omdat er anders helemaal niemand naar Feyenoord zou komen.

Vanaf het eerste moment verkocht hij zichzelf voortreffelijk. Nog voor de eerste training wekte hij al de indruk dat hij een volbloed Feyenoorder is.

In een filmpje richtte hij het woord rechtstreeks tot het legioen en op Twitter liet hij weten dat hij trots en blij is dat hij bij een grote club als Feyenoord mag spelen. ‘Zie jullie snel bij de cornervlag om een goaltje te vieren’. Zo doe je dat, als paniekhuurling.

