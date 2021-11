Dessers maakt (weer) in slotminuten beslissende treffer voor Feyenoord (1-0)

Cyriel Dessers scoort in blessuretijd de 1-0. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Breder kan een lach haast niet zijn. Het is een lach die naast puur geluk ook ongeloof uitstraalt. Wat? Ben ik alweer matchwinner? Dat meen je toch niet.

Cyriel Dessers (26) zette eerder in de week al zijn handtekening onder zeges voor Feyenoord op Sparta en Union Berlin, nu doet hij dat tegen AZ in de 92ste minuut. Driemaal is hij invaller. Nog een verbluffende statistiek: hij scoorde in de competitie viermaal, en telkens was dit in de tweede minuut van de blessuretijd.

‘Een topweek, hier moet je bij stilstaan. Dit maak je niet vaak mee’, zegt Dessers na afloop. Eenzelfde lach staat op zijn gezicht als toen hij zijn treffer vierde in de Kuip voor een mensenmassa die van geluk niet weet waarheen te springen.

De Nigeriaanse Belg is sowieso vrolijk van aard, geniet van het leven dat hij mag leiden als profvoetballer, ook al was zijn weg hobbelig. Via Sporting Lokeren kwam de spits op zijn 22ste in 2016 bij eerstedivisionist NAC terecht, hielp die club promoveren, mislukte bij FC Utrecht, leefde op bij Heracles en flopte bij Genk, dat hem sinds dit seizoen verhuurt (met een optie tot koop) aan Feyenoord.

Projectielen

Hij is niet supersnel, niet supersterk, niet superlang en ook niet supertechnisch, hij veegt nog lelijk half naast de bal in de 89ste minuut als hij op 5 meter van het doel staat. Van die misser mag hij worden vrijgepleit, stelt Dessers. De bal valt raar voor hem doordat hij op een aansteker landt.

Het is een van de vele projectielen die op het veld worden gegooid en ontsieren het intense voetbalgevecht dat om die reden vlak voor rust even moet worden gestaakt.

Dessers’ schot dat Feyenoord laat gloriëren is van net buiten het strafschopgebied en gaat door de benen van AZ-verdediger Hatzidiakos. Volgens Dessers was het zo bedoeld. Al geeft hij toe: alles zit nu mee.

Dat hij in zichzelf is blijven geloven, is zijn sleutel tot succes. Maar dat was niet altijd makkelijk. Dagen lag hij wakker van zijn misser vlak voor tijd tegen RKC (2-2) drie weken geleden. ‘Bij Feyenoord worden er snel vraagtekens achter een spits geplaatst, zelfs als je hebt gescoord. Er werd misschien wat lacherig gedaan over Cyriel Dessers, maar ik heb nu hopelijk een uitroepteken achter mijn naam gezet.’

Feyenoord komt de 1-0-zege toe, het legt zo veel meer energie, daadkracht en overtuiging op het veld tijdens de eerste helft. Het vreet AZ zo’n beetje op door de verschroeiende loopacties van Toornstra, Pedersen, Til en Linssen. Door de strakke regie van Kökçü en de aalgladde Sinisterra. Feyenoord zet bij balverlies snel de as dicht en schuift de defensie ver naar voren, waardoor het veld klein wordt.

AZ weet er geen raad mee. De ervaren asspelers Clasie, Midtsjø en Martins Indi leveren pardoes ballen in als Feyenoord doorjaagt en weten zich geen raad als ze wel even lucht krijgen, omdat ploegmaten gedekt staan.

Feyenoord krijgt kansen te over via Linssen, Sinisterra en Toornstra. Sinisterra komt het dichtstbij met een omhaal en een schot op de paal.

Kort na rust schiet Linssen raak, maar in buitenspelpositie. Daarna vloeien de krachten weg bij beide ploegen die donderdag nog Europees voetbal speelden en een smalle kern hebben. AZ komt zowaar tot wat combinaties op de vijandelijke helft plus kansen voor invaller Reijnders, Pavlidis en Karlsson.

Maar het is niet het frisse, aanvallende, doordachte spel waarmee AZ de laatste jaren veelvuldig van Feyenoord wist te winnen. Waarmee het indirect ook kapitaal vergaarde door de verkoop van zelfgekweekte talenten. Feyenoord wil die tactiek graag kopiëren en er een eigen twist aan geven.

Personeelswissel

Een van de belangrijkste pionnen, coach Arne Slot, werkt nu in Feyenoordkledij. Hij werd een jaar geleden ontslagen bij AZ nadat bekend werd dat hij met Feyenoord had gesproken. Slot stelde dat hij niets verkeerd had gedaan, aangezien zijn contract afliep. Hoewel hij vooraf probeerde de aandacht van zijn persoonlijke situatie weg te leiden, zei hij na afloop dat het abrupte ontslag toch wel was opgeborreld de voorbije dagen. ‘Je mag blijkbaar geen vrije keuze maken.’

En wat hem nog meer had geraakt: ‘Slechts een handvol mensen vonden het normaal wat AZ had gedaan.’

Slot blijft betrekkelijk kalm onder de late treffer van zijn supersub in tegenstelling tot zijn assistent Marino Pusic, die eveneens bij AZ werkte. Als iedereen klaar is met juichen, steekt Slot pas zijn handen in de lucht om aanwijzingen te geven.

De zege is in de eerste plaats welkom, omdat Slot AZ, dat nu tien punten achterstaat, nog steeds als concurrent op de ranglijst beschouwd. Voor AZ ligt er een berg huiswerk en de vraag is een beetje wie het gaat maken; nieuwe leiders zijn nog niet opgestaan.

Feyenoord viert de zege met een gezamenlijk etentje. ‘Het zal extra gezellig worden’, vermoedt Dessers met een lach die niemand de komende dagen nog van zijn gezicht krijgt.