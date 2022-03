Deshaun Watson: man van 230 miljoen dollar, beschuldigd door 22 vrouwen

Deshaun Watson in het shirt van de Houston Texans. Beeld AFP

Bij het openen van de transfermarkt in de American footballcompetitie NFL stonden clubs onlangs in de rij voor quarterback Deshaun Watson (26), terwijl hij door 22 vrouwen wordt beschuldigd van seksueel wangedrag of aanranding. Cleveland Browns won de strijd om Watson en beloonde de sterspeler met een recordcontract. De civiele rechtszaken lopen nog.

De transfer leidde tot vreugde onder sommige supporters, maar ook tot walging en ongeloof bij anderen. ‘Dit zegt veel over de houding van de NFL tegenover vrouwen’, reageerde ESPN-verslaggever Mina Kimes op de deal. ‘Nooit verrast, altijd teleurgesteld’, schreef haar collega Sarah Spain. Anderen, zoals basketballer LeBron James en quarterback Lamar Jackson (Baltimore Ravens), feliciteerden Watson met zijn nieuwe verbintenis ter waarde van 230 miljoen euro over vijf seizoenen. Ook hen kwam dat op kritiek te staan.

Privémasseuses

Watson, een van de beste spelers in de NFL, kwam afgelopen seizoen niet in actie voor zijn voormalige club Houston Texans. In eerste instantie omdat hij een vertrekwens uitsprak, daarna volgden de beschuldigingen elkaar in rap tempo op. Al snel was er een patroon te ontdekken in de verhalen van de vrouwen, allemaal werkzaam als privémasseuses.

Watson, een sporter die via zijn club de beste specialisten tot zijn beschikking heeft, zocht ze persoonlijk op via Instragram. Veel van de verklaringen, die de vrouwen afzonderlijk van elkaar aflegden, komen overeen. Watson vroeg de vermeende slachtoffers vaak om zijn liezen te masseren. Volgens de verklaringen weigerde hij een handdoek om zijn middel te dragen en draaide hij zich bewust, met een erectie, op zijn rug. Watson zou de vrouwen onder meer hebben aangeraakt met zijn geslachtsdeel, masturbeerde in hun bijzijn, en zou ten minste een van de masseuses tot orale seks hebben gedwongen.

Tien van de vrouwen spanden een strafzaak aan tegen Watson, maar een twaalfkoppige jury zag onlangs onvoldoende bewijs voor een veroordeling. De 22 civiele zaken resteren.

Watson houdt zijn onschuld vol en volgens zijn advocaat zouden eventuele seksuele handelingen tijdens de massages met wederzijdse toestemming hebben plaatsgevonden. ‘Ik ga hard werken om mijn naam te zuiveren’, sprak de footballer.

Dolgraag inlijven

Voor veel clubs uit de NFL was het ontbreken van een veroordeling (wat nog geen onschuld betekent) het startsein voor een ongeremde jacht op Watson. Behalve de Browns hadden nog zeker twaalf andere clubs de quarterback dolgraag willen inlijven. Cleveland werd in eerste instantie afgewezen door Watson, maar lokte hem later alsnog.

Bij critici leidde de deal tot de conclusie dat de Browns (en andere clubs) simpelweg lak hadden aan de beschuldigingen, hoezeer de club ook verklaarde ‘uitgebreid onderzoek’ te hebben gedaan. Met de vrouwen werd nooit gesproken, onthulde hun advocaat.

De details van het contract illustreerden op zijn minst een gebrek aan terughoudendheid bij de Browns. De 230 miljoen dollar zijn volledig gegarandeerd, een zeldzaamheid in de NFL.

Met een slimmigheidje zorgde Cleveland er bovendien voor dat Watson slechts een miljoen dollar verliest bij een eventuele schorsing - een reële uitkomst van een nog lopend onderzoek van de NFL naar het gedrag van Watson. Sinds 2014, na een reeks incidenten met huiselijk geweld en seksueel misbruik, hanteert de competitie reglementen voor het gedrag van spelers buiten het veld.

Op de koop toe

Competitiebaas Roger Goodell heeft de mogelijkheid om schorsingen uit te delen en had Watson in afwachting van de zaken op verlof kunnen sturen. Tot nu toe liet hij beide na. Het is denkbaar dat Watson alsnog geschorst wordt en in het najaar een deel van het nieuwe seizoen moet missen. Cleveland neemt dat scenario dus op de koop toe. De worstelende club snakt naar relevantie en heeft met Watson op papier een van de beste teams van de NFL.

Op sociale media werd zijn komst door veel supporters van Cleveland toegejuicht. De weigering van de jury om hem te veroordelen zou hem vrijpleiten, zo verdedigden ze de sterspeler die hun club aan overwinningen kan helpen. De vrouwen die hem beschuldigen zouden op geld uit zijn. Anderen beloofden hun seizoenkaart te verscheuren. In de Amerikaanse media kregen de Browns en de NFL er uit verschillende hoeken van langs.

‘De Browns verkopen hun ziel voor een kampioenschap’, schreef Marla Ridenour van de lokale krant Akron Beacon Journal. ‘Het toppunt van hypocrisie’, zo omschreef ze de club die in februari nog een prijs ontving voor zijn inspanningen op het gebied van inclusiviteit. ‘Ik geloof in een tweede kans’, schreef Ridenour, ‘maar het kan niet zo zijn dat 22 vrouwen afzonderlijk van elkaar hetzelfde verhaal fabriceren. Ik moet hun kant kiezen, ook al laten de Browns dat na.’