Nieuws Bekervoetbal

Derdedivisieclub ODIN ‘59 uit Heemskerk schakelt eredivisionist Emmen uit

Derdedivisieclub ODIN’59 heeft eredivisionist Emmen uitgeschakeld in de tweede ronde van de KNVB-beker. De club uit Heemskerk won in Drenthe met 3-1. Nigel Hardenberg was de grote man bij de bezoekers. Hij kwam in het laatste kwartier twee keer tot scoren en bezorgde daarmee zijn ploeg een sensationele zege.