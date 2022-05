Derde zege Démare in Giro, na lange ontsnapping met Nederlands duo

Arnaud Démare (tweede van links) sprint naar de zege. Beeld AFP

De vrij korte, dertiende rit van San Remo naar Cuneo, over 150 kilometer, was vooraf bestempeld als een prooi voor de pure sprinters. Zo eindigde de etappe ook, met topsprinters als Mark Cavendish en Fernando Gaviria in de voorste gelederen. Toch liep het bijna anders.

Want een kilometer of tien na de start ontsnapte een groepje van vijf renners uit het peloton. Zij mochten bijna zeven minuten voorsprong nemen. Twee Nederlanders zaten daarbij: Pascal Eenkhoorn van Jumbo-Visma en Julius van den Berg van EF. Op papier waren de twee de sterksten van de kopgroep. Voor alle groepsleden zou een etappeoverwinning in de Giro het grootste succes uit hun wielercarrière zijn geweest. En gezien de voorsprong die ze almaar vasthielden, werd die uitkomst steeds concreter.

De sprintploegen leken een fout te hebben gemaakt door de, uiteindelijk, vier man vooraan te hebben onderschat. Pas toen hun achterstand maximaal was, gingen ze werk maken van de achtervolging. Het leek te laat, bevestigde de Nederlander Ramon Sinkeldam, de zogenoemde lead-outman die Démare aan zijn twee eerdere ritzeges had geholpen. ‘Ik zag het op een gegeven moment niet meer zitten.’

Niet slim genoeg

Zijn ploeg, FDJ, moest zich, met immers de sterkste sprinter in de gelederen, tot het uiterste inspannen om de rit alsnog in een massasprint te laten eindigen. ‘De gouden regel is één minuut per 10 kilometer’, legde Sinkeldam uit over het moment dat hem de moed in de wielerschoenen zakte. Want met nog 40 kilometer te gaan, had de kopgroep ruim vier minuten voorsprong en op 30 kilometer drie. Volgens Sinkeldams ‘gouden regel’ zou dat genoeg zijn geweest voor een ritoverwinning voor een van de twee 25-jarige wielervrienden, Eenkhoorn of Van den Berg. ‘Ze hebben het heel slim gespeeld.’

Maar niet slim genoeg, zo bleek op 650 meter van de eindstreep. De koplopers hielden in de laatste 10 kilometer hun ‘gouden’ tempo niet meer vol, kwamen onder de minuut voorsprong en voelden op het eind het peloton langsdenderen.

‘Ik dacht continu dat we het zouden redden’, zei een teleurgestelde Eenkhoorn. De maximale voorsprong werd behaald op het enige klimmetje van de dag, de Colle di Nava, op 65 kilometer van het einde. ‘Daar zei ik tegen de anderen: nu vol doorrijden, want het was wind mee en alleen maar naar beneden.’ In het zicht van de haven gingen de vier ‘toch spelletjes spelen’, zakte het tempo en eindigden ze in de achterhoede.

Zoals gebruikelijk na een massasprint verandert er niets in de top van het algemeen klassement. Toch is daarin een belangrijke wijziging gekomen, doordat een van de grootste kanshebbers voor de eindzege, Romain Bardet, vrijdag met maagproblemen moest afstappen. De kopman van het Nederlandse DSM stond vierde op slechts 14 tellen van rozetruidrager López.

Door zijn uitstappen schuift de 22-jarige Thymen Arensman op naar plek 11. Hij is nu de best geklasseerde Nederlander. Zijn ploeg DSM, ook die van de weggevallen kopman Bardet, besluit maandag of zij de klassementshoop op hem vestigt. Dat hangt af van Arensmans presteren zondag, in de zware bergrit naar Cogne.