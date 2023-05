Derde week houdt Giro in ijzeren greep, de strijd wil maar niet ontbranden

Het peloton beklimt een berg tijdens de vijftiende etappe van de Ronde van Italië. Beeld AFP

De dagelijkse strijd om de etappezege is in deze Ronde van Italië tot nu toe vele malen spannender en interessanter dan het gevecht om de eindzege. Keer op keer beloven de ploegen van de klassementsrenners voor de start van een zware etappe dat het vandaag nu écht gaat losbarsten, maar steeds fietst de top-10 van het algemeen klassement gezamenlijk over de finish.

In de ruim 2.500 kilometer die de afgelopen twee weken zijn afgelegd, hebben de favorieten elkaar niet uitgedaagd. Tegenwind op de slotklim, eindeloze en koude regenbuien waar geen kledingpakket tegenop kan, en een groot verlangen niet in de roze leiderstrui te hoeven fietsen; het zijn enkele van de verklaringen die de kanshebbers zelf aandragen. Want: we moeten ons sparen voor de derde week.

Parcoursmaker Paolo Longo Borghini en koersdirecteur Mauro Vegni mogen zich onderhand achter de oren krabben. Was het wel zo’n goed idee om op papier zoveel spektakel te stoppen in vier van de laatste zes etappes deze Giro d’Italia? Mogelijk gokt de organisatie erop dat de derde week zo onvergetelijk zal zijn dat de weinig enerverende eerste twee weken meteen worden vergeten.

Over de auteur Robert Giebels schrijft voor de Volkskrant over wielrennen en Formule 1. Hij was correspondent in Azië, schreef over economie en won als politiek verslaggever journalistiekprijs De Tegel.

In een grote ronde krijgt de wielerliefhebber, zeker in zware bergritten, vaak twee koersen in één: om de ritzege en om de leiderstrui. De eerste wedstrijd is vaak nagelbijtend spannend, waarna de etappewinnaar – zaterdag Nico Denz, zondag Brandon McNulty – vaak zegt dat hij de grootste zege uit zijn carrière heeft geboekt. Daarna gaat de blik naar achter, naar de strijd om het klassement.

Peddelend naar de finish

Zaterdag had die een verrassende uitkomst. In rit nummer 14 naar Cassano Magnago begon de regen na 40 kilometer fietsen het peloton zo ongenadig te geselen dat de favorieten en hun ploegen besloten in aangepast laag tempo, zij het volledig doorweekt en verkleumd, naar de finish te peddelen.

Een grote groep van 29 ontsnapte renners, allen op grote achterstand van rozetruidrager Geraint Thomas en daarmee ogenschijnlijk ongevaarlijk, mochten om de ritzege gaan strijden. Ze vertegenwoordigden liefst zeventien ploegen, maar niet de equipes van de top-3. Rozetruidrager Geraint Thomas hield al zijn Ineos-ploeggenoten bij zich en dat deden Jumbo-Visma van nummer twee Primoz Roglic en UAE van nummer drie João Almeida ook.

Van de 29 coureurs in de kopgroep was Bruno Armirail de best geklasseerde renner. Maar de tijdritspecialist van Groupama-FDJ stond als 23ste geklasseerd en had een achterstand op de roze trui van liefst 18 minuten en 37 seconden. Toen hij zaterdag opstond had de Fransman niet de intentie om eens eventjes de nieuwe leider in de Giro van 2023 te worden.

Maar hij werd het wel, want het favorietenpeloton bleef bij elkaar en schonk Armirail een voorsprong in het klassement van bijna twee minuten. Daar hadden met name Thomas en Ineos goede redenen voor. Een roze trui schept immers verplichtingen en die kosten tijd, voor en na elke etappe. En ook de twee rustdagen op maandag zijn aanzienlijk minder hectisch als er geen roze gloed over hangt.

Op kop rijden

Voor Armirail daarentegen was het kleinood een onverwacht maar zeer gewenst geschenk. Leider in een grote ronde, al is het maar een dag, dat kunnen niet veel wielrenners claimen. Zondag bleek zijn voorsprong op Thomas ruim genoeg om maandag de tweede rustdag als klassementsleider door te brengen. Met een brede glimlach trok de 29-jarige Fransman dan ook het zachtroze tenue twee keer aan.

Ook Thomas was uiterst tevreden. De Britse routinier (36), in 2019 winnaar van de Tour de France, had eerder al geprobeerd Roglic de trui aan te smeren. Dat was niet héél moeilijk geweest met een achterstand van slechts 2 tellen – even inhouden bij de finish zou voor Thomas genoeg zijn geweest. Het mislukte. ‘Ik denk dat Primoz mij in het roze wil houden’, zei Thomas toen hij nog klassementsleider was. ‘Zo moeten wij op kop blijven rijden.’

Al met al staat Roglic er het beste voor om deze Giro te winnen. Zijn ploeg Jumbo-Visma is nog compleet en hij heet een betere klimmer te zijn dan Thomas, al kan Almeida niet worden uitgevlakt. Het ideale scenario voor de Sloveen is om pas aanstaande zaterdag het roze te pakken in de zware klimtijdrit, zodat hij een dag later als triomfator Rome binnen kan rijden met zijn eerste Giro-winst.

Zonder risico is die aanpak niet. De etappe kan door het slechte weer worden afgelast en los daarvan: Roglic zag in 2020 in precies zo’n klimtijdrit tot zijn verbijstering zijn eerste Tourzege door de neus geboord.