Derby van het Oosten (Heracles en FC Twente) kabbelt naar 2-2

Met zijn rushes langs de zijlijn is Jayden Oosterwolde een van de smaakmakers bij FC Twente. Maar het had niet veel gescheeld of de 19-jarige zelf opgeleide linksback had zaterdagavond in de derby van het Oosten (2-2) het shirt van Heracles gedragen, waar hij aan het begin van het seizoen twee weken trainde. ‘Mijn hart ligt bij Twente, maar als ik hier de kans niet had gekregen, was ik naar Heracles gegaan.’

De keuze van Zwollenaar Oosterwolde markeert het begin van een nieuw tijdperk tussen de aartsrivalen, die meer dan ooit tot elkaar zijn veroordeeld. Sinds dit seizoen geven Twente en Heracles een nieuwe invulling aan hun gezamenlijke jeugdopleiding, die al sinds 2003 bestaat, maar vooral werd gezien als het opleidingsinstituut van Twente.

Waar Twente lange tijd 90 tot 95 procent van de kosten voor zijn rekening nam en daarmee de zeggenschap had, deed Heracles vooral mee omdat elke profclub een jeugdopleiding moet hebben om in aanmerking te komen voor een licentie. Sinds dit seizoen is de inbreng gelijk en betalen beide clubs acht tot negen ton per jaar. Zo werden de lasten voor Twente verlicht en heeft Heracles meer grip op de eigen opleiding.

‘Wij geloven dat één goede jeugdopleiding beter is dan twee matige’, zegt Tim Gilissen. Al haast de technisch directeur van Heracles te zeggen dat er ook nadelen aan de constructie zitten. Bijvoorbeeld wanneer beide clubs een talent graag willen inlijven, zoals voor het eerst het geval was bij Oosterwolde, begin dit seizoen.

Eigen filosofie

‘We doen het samen, maar ergens ben je ook elkaars grootste concurrent’, zegt Gilissen. Hij weet dat het niet het ideale scenario is, maar noemt het gezien de omstandigheden de beste oplossing. ‘Wij gaan uit van onze eigen filosofie en het is uiteindelijk de speler die beslist: kiest hij voor het beste verhaal, meeste perspectief of de hoogste aanbieding?’

Met Joël Drommel, Ramiz Zerrouki, Godfried Roemeratoe, Jesse Bosch en Oosterwolde staan bij Twente vijf zelf opgeleide spelers aan de aftrap zaterdagavond. Bij Heracles begint er niet één in het basiselftal. Het baart Gilissen niet direct zorgen. ‘Ik snap dat die spelers voor Twente hebben gekozen. Zij hebben jarenlang in de jeugdopleiding gezeten die het predikaat Twente heeft gedragen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het verschil in de komende jaren wordt rechtgetrokken.’

Het gezamenlijke doel van beide clubs is zoveel mogelijk voetballers uit de regio in de eerste elftallen te krijgen, al is dat steeds moeilijker in een wereld die steeds internationaler wordt. Ondanks de vijf zelf opgeleide spelers bij Twente is Bosch de enige Tukker op het veld. De 21-jarige middenvelder uit De Lutte vindt het ‘heel apart’ dat de rivalen achter de schermen sinds dit seizoen inniger samenwerken dan ooit.

Bij Heracles zit Rohat Agca, met wie Bosch vier jaar samenspeelde in de jeugd, de hele wedstrijd op de bank. Als geboren Almeloër koos hij voor Heracles. ‘Ik vind dat raar. Lange tijd ben je elkaars teamgenoten en plots voetbal je bij de grote rivaal’, zegt Bosch. ‘Zelf zou ik het heel moeilijk vinden om voor Heracles te spelen. Dat komt omdat mijn hart bij Twente ligt.’

Dubbel perspectief

Anderzijds biedt de gezamenlijke jeugdopleiding de talenten dubbel perspectief. Zij hebben de kans om via twee clubs het betaald voetbal in te stromen. Bosch, die in de jeugd alleen het rode shirt van Twente heeft gedragen: ‘Ja, als je niet zo sterk een bepaald gevoel voor Twente of Heracles hebt, dan heb je twee opties.’

De 38ste derby is de eerste zonder publiek, al leidt het kort voor de wedstrijd vlak bij het stadion wel tot een confrontatie tussen beide supportersgroepen. Maar in een desolaat decor van lege tribunes is op het veld geen moment sprake van een beladen confrontatie tussen de clubs die hemelsbreed amper twintig kilometer uit elkaar liggen.

Heracles komt al vroeg op voorsprong via Ismail Azzaoui. Niet veel later maakt Queensy Menig gelijk. In de tweede helft herhaalt zich kort na rust hetzelfde scenario. Rai Vloet zet Heracles opnieuw op voorsprong, waarna Twente-spits Danilo de stand snel weer gelijk trekt: 2-2. Verder gebeurt er vrijwel niets.

Zo gaat de derby van het Oosten geruisloos voorbij. ‘Natuurlijk is dit een heel speciale wedstrijd, maar een derby zonder supporters is geen echte derby’, zegt Bosch, die als enige Tukker in de nabije toekomst meer talenten uit de regio in de derby hoopt te begroeten. Evenals Gilissen: ‘Maar het duurt even voordat we de vruchten plukken van de nieuwe samenwerking.’