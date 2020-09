Depaydependencia: oftewel, zo belangrijk is Memphis voor Oranje

Memphis Depay in duel met Kamil Jozwiak van Polen. Beeld ANP

Een crosspass van Marten de Roon. Vijf kap- en draaibewegingen bij Quincy Promes, op links. Een betoverend, hoog diepteballetje van Frenkie de Jong. Een dieptesprint en laag voorgegeven bal van rechtsback Hans Hateboer. Binnenlopen in open doel door Steven Bergwijn.

De eerste Oranje-goal onder leiding van interim-bondscoach Dwight Lodeweges is opmerkelijk. Nee, niet omdat het eerste interlanddoelpunt van Bergwijn per se van buitenaardse schoonheid is. Een keurige teamgoal, daar niet van. De goal is opmerkelijk omdat sterspeler Memphis Depay bij de gehele totstandkoming ervan geen rol speelt. Na een dominante sterrenrol in het tijdperk-Koeman, is Memphis ook in het Nations League-duel met Polen weer de zon waarom het aanvalsspel van het Nederlands elftal moet draaien.

Tegenover de teruggetrokken spelende bezoekers is het spel van Oranje weer flink ‘Memphis-afhankelijk’. Met zes schoten is de spits goed voor bijna de helft van Nederlands totale aantal doelpogingen (veertien). Bij de acht schietkansen voor Oranje waarbij het niet Memphis is die het doel onder vuur neemt, is de sterspeler in drie gevallen alsnog degene die de voorafgaande pass verzorgt - waaronder met een bekeken wippertje vooraf aan het schot van Frenkie de Jong op de paal.

Naast de meeste schoten en gecreëerde kansen laat Memphis óók nog eens de meeste dribbelacties noteren. Zijn vier geslaagde solo’s zijn het meeste van alle Oranje-spelers, en evenveel als de gehele Poolse selectie tezamen in deze wedstrijd. Doelgerichte spits, voorste spelmaker én actieve creatieveling. Memphis draagt drie belangrijke petten bij dit Oranje.

In Spanje hebben ze er een schitterend, zeven lettergrepen tellend woord voor bedacht, wanneer FC Barcelona weer verworden is tot éénmansteam. Messidependencia. Het verwijt dat Barça, als het er echt op aankomt, ondanks de vele miljoenenaankopen, niets meer is dan FC Lionel Messi.

De harde cijfers laten zien dat de criticasters van de Catalaanse voetbalgrootmacht een punt hebben: in de voorbije tien seizoenen scoorde Barcelona 1037 competitietreffers in totaal, bij liefst 501 daarvan was Messi ofwel de schutter, ofwel de aangever. Oftewel, Messi was direct betrokken bij 48 procent van de doelpuntenproductie.

Een ongezond groot aandeel voor één speler (zij het de beste aller tijden)? Eigenlijk wel. Ter vergelijking: in de Eredivisie van vorig seizoen was Feyenoord van de topvier-clubs de meest ‘ster-afhankelijke’ ploeg, waar rechtsbuiten Steven Berghuis met 15 goals en 7 assists bij 44 procent van alle Rotterdamse goals betrokken was.

Maar voor nieuwbakken Barcelona-trainer Ronald Koeman mag het afhankelijk-zijn van de grote ster niets nieuws heten. Zijn vorige ploeg was zowaar nog afhankelijker van de superster. In de 20 interlands die Oranje onder Koemans leiding speelde, scoorde het 43 keer. Met 11 goals en 12 assists was Memphis bij 23 van deze treffers direct betrokken: een aandeel van 53 procent. Koemans Oranje was dus afhankelijker van Memphis dan Barcelona is van Messi.

De hoofdrol zal ook de tegenstanders niet ontgaan, dus Depay zal steeds minder vrijheid krijgen. Vandaar dat er nu enige druk op de schouders van Bergwijn, Promes en de andere buitenspelers in de Oranje-selectie rust. Wil het Nederlands elftal op de lange duur successen boeken, dan zullen de kansen- en doelpuntenproductie ook van andere aanvallers moeten komen dan Memphis.