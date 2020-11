Depay speelt uitstekend als linksbuiten terwijl hij liever in de spits speelt

Memphis Depay wordt verdedigd door Almedin Ziljkic en Miralem Pjanic van Bosnië in de wedstrijd voor de Nations League. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De Boer neemt een flinke gok door Memphis Depay als linksbuiten op te stellen. Evenals in het midweekse oefenduel met Spanje (1-1) is het niet Depay die in de punt van de aanval start tegen Bosnië maar Luuk de Jong.

Depay was als spits met 11 goals en 12 assists direct betrokken bij 23 van de 43 treffers die Oranje onder leiding van Ronald Koeman maakte. Een enorm Depay-aandeel van 53 procent van de treffers. Ter context: Lionel Messi is in de voorbije tien seizoenen bij 48 procent van de Barcelona-goals betrokken als schutter of aangever.

Ook bij zijn club Olympique Lyon excelleert Depay vooral als hij centraal speelt, als diepste spits of als schaduwspits. Dit seizoen speelde Depay vier keer als linksbuiten bij Lyon. In deze vier duels kwam hij tot één treffer. In de zes competitieduels waarin hij een centrale rol had bij Lyon, was Depay effectiever, met vier goals en drie assists.

Kortom, de cijfers wijzen er duidelijk op dat Depay beter rendeert als spits dan als linksbuiten. Iets wat de aanvaller de voorbije week zelf ook duidelijk maakte.

Betrouwbaar

De Boer wil met Luuk de Jong als centrale spits twee vliegen in één klap slaan. Allereerst moet de Sevilla-spits een hardwerkend, fysiek sterk aanspeelpunt in de voorhoede vormen, waarbij het de taak is voor de buitenspelers en middenvelders om rondom hem de diepte op te zoeken met loopacties. Daarnaast dient het verschuiven van Depay naar de linkerflank de zwakke plek van Oranje te verbloemen. De spoeling qua betrouwbare buitenspelers is momenteel dun. Met de sterspeler op links heb je dan tenminste op één flank zekerheid.

Tegen Bosnië pakt deze opstellingskeuze van De Boer prima uit. De jonge verdediger Owen Wijndal speelt hierbij een sleutelrol. De AZ-back bestrijkt in balbezit de gehele linkerflank, waardoor Depay alle vrijheid heeft om naar het midden van het veld te zwerven in een zoektocht naar ruimtes waaruit hij beslissend kan zijn. Door het vele loopwerk van Wijndal in de buitenste baan op links verschilt de rol van Depay op linksbuiten onder De Boer daarom niet al te veel met zijn rol als ‘valse spits’ onder Koeman.

Zowel bij de 1-0, met een strakke lage crosspass op Denzel Dumfries, als bij de 2-0, met een gevoelige boogbal op Steven Berghuis, is een naar binnen getrokken Depay goed voor de ‘voorassist’ bij de treffer van Georginio Wijnaldum. Een onterecht voor buitenspel afgekeurde treffer van Luuk de Jong staat voor de rust een hattrick aan voorassists van de linksbuiten in de weg.

In de tweede helft bekroont Depay zijn goede spel met een intikker voor de 3-0. Zijn opvallendste statistiek: het aantal balcontacten dat Depay laat optekenen (75) in de 78 minuten waarin hij meedoet. Wanneer Depay gewisseld wordt, zijn alleen Daley Blind (89 keer) en Frenkie de Jong (78) vaker aan de bal gekomen dan de continu zwervende steraanvaller.