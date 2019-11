Depay en ­Wijnaldum, het hart van Oranje

Nederland kan zich zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland plaatsen voor het EK. Gangmakers achter dit succes zijn Memphis Depay (25) en Georginio Wijnaldum (29), betrokken bij 19 doelpunten.

Wie Memphis Depay en ­Georginio ­Wijnaldum ­samen ziet gloriëren in Oranje, ontwaart liefde voor het Nederlands elftal, voor het spel en voor elkaar. Ze vinden elkaar in het veld alsof ze met een onzichtbaar elastiek aan elkaar verbonden zijn. In dat elastiek zit voldoende rek om de eigen weg te gaan, maar uiteindelijk trekt het ze telkens naar elkaar toe.

Spits en aanvallende middenvelder. Zie hoe ze elkaar omhelzen na een doelpunt, hoe snel ze bij elkaar zijn. Fotogeniek als weinig anderen. Hoe de een, ­Wijnaldum, het gebaar van de ander na een doelpunt overnam: vingers in de oren, symbolisch voor het filteren van commentaar van de buitenwereld.

Memphis Depay: ‘Het stemt me trots dat ik zo’n belangrijke bijdrage heb kunnen leveren aan Oranje met mijn doelpunten en assists. Maar ook aan de sterk verbeterde sfeer, want die is bepalend geweest.’

Nederland is bijna geplaatst voor het EK van 2020. Nog twee duels, ­zaterdag in Belfast tegen Noord-Ierland en dinsdag in Amsterdam tegen Estland. Eén punt is genoeg. Oranje is na grauwe jaren weer kleurrijk en de kwalificatiereeks is de perfecte symbiose van de kwaliteiten van genoemd duo.

Memphis Depay (25): excentriek en ­extravert in zijn spel, al ontbreekt hij ­zaterdag vermoedelijk door een hamstringblessure.

Beeld REUTERS

Georginio Wijnaldum (29): dienstbaar, met oneindig loopvermogen, zonder overdreven risico’s te nemen. Aanvallende middenvelder met een formidabele functionele techniek. Goed schot. Uitstekende kopper. Allrounder. Als de trainer hem vraagt controlerend te voetballen op het middenveld, doet hij dat. Maar het liefst staat hij op 10, als loper, aangever en schutter tegelijk.

De opkomst van Frenkie de Jong was cruciaal voor het functioneren van Wijnaldum, omdat die daardoor weer aanvallender kon opereren. De doorbraak van Virgil van Dijk als schipper van de defensie was van immens belang. Maar qua ­cijfers kan niemand op tegen het duo Depay-Wijnaldum.

Depay: 6 van de 19 goals plus 6 assists. Wijnaldum, 5 goals en 2 assists. Vaak ­waren ze samen betrokken bij een doelpunt: de een liet de ander scoren. Bij slechts 4 doelpunten waren ze geen maker of gever van de voorzet, waarbij over de 1-2 tegen Duitsland nog te discussiëren valt. Depay geeft voor, de Duitser Tah loopt de bal in een onoverzichtelijke situatie in eigen doel. De assist vervalt in de officiële gegevens.

Ze vormden al een hechte band bij PSV. Een filmpje op een podium in Eindhoven, bij de viering van de titel in 2015, toont typerende beelden. De verslaggever knoopt een gesprekje aan. Wijnaldum noemt Depay het belangrijkst, door al zijn doelpunten. Depay zegt dat het draaide om Wijnaldum, want die was aanvoerder. Dan omhelzen ze elkaar en laten ze de verslaggever voor wie hij is.

Depay zegt nu, in Zeist, terwijl hij tijdig probeert te herstellen van een hamstringblessure: ‘Het was mooi om samen bij PSV iets neer te zetten. Nu doen we dat bij het Nederlands elftal.’

Beeld ANP

Wijnaldum liet deze week verstek gaan bij het persgesprek, vanwege griep. Vorige maand, een paar dagen voor zijn twee treffers in Minsk tegen Wit-Rusland, prees hij de samenwerking met ­Depay en zijn voorliefde voor de positie op 10, dicht bij de aanvaller. ‘Je wilt aanvallen, goals maken. Dat kan ik nu doen. Dat heb ik veel jaren gedaan.’

Het duo is gegroeid. Beiden speelden een goede rol bij het Nederlands elftal tijdens het WK van 2014. ­Depay scoorde twee keer, als invaller. Wijnaldum wist eerst Jonathan de Guzman voor zich. Hij nam diens plaats over, voetbalde steeds beter en bekroonde zijn toernooi met een doelpunt in de gewonnen troostfinale tegen Brazilië (3-0).

Daarop besloten de twee nog één jaar te blijven bij PSV. In de zomer was er al belangstelling, met name voor Depay. In winterstop sloeg de club zelfs een bod van 28 miljoen af van het Franse PSG. ­Algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV herinnert zich de inspanningen om het tweetal te behouden. ‘Technisch ­directeur Marcel Brands zei tegen ­Memphis: als je weg wil bij PSV, doe het dan met een prijs. Dan ben je voor altijd ­verbonden met de geschiedenis van de club. Bovendien verlaat je de club dan door de voordeur als grote jongen.’ Brands zei ongeveer hetzelfde tegen ­Wijnaldum en suggereerde de boodschap samen uit te dragen.

De jonge voetballers blonken uit in het elftal dat in 2015 de eerste titel in zeven jaar bij PSV won. Luuk de Jong, destijds spits van PSV: ‘Memphis was topscorer van de eredivisie en maakte een fantastische transfer naar Manchester ­United. Als voetballer en persoon is hij ontzettend gegroeid. Wijnaldum was toen al van heel hoog niveau, al voordat ik bij PSV kwam. Nu is hij bij Liverpool een van de grote spelers van de Premier League.’

Doelman Jeroen Zoet, toen en nu van PSV: ‘Memphis en Gini zijn ontzettend belangrijk, bij Oranje, bij hun club en destijds bij PSV. Dat ze bleven, was ­hartstikke mooi. Zoals zij met het team omgingen, zo probeer ik dat ook te doen. Ze waren de spelers met de meeste kwaliteiten. Heel erg veeleisend, maar ook betrokken bij iedereen. Zo zijn ze hier ook. Ik ben ze altijd blijven volgen.’

Beeld REUTERS

Gerbrands stelt dat de twee mede hielpen de cultuur bij PSV te veranderen. Ze spraken openlijk over de titel. terwijl de clubleiding voorzichtigheid betrachtte.

Gerbrands: ‘Wie hardop over de titel sprak, moest zich melden bij mij. En wat deed Memphis? Hij stond al voor de kampioenswedstrijd tegen Heerenveen in de kleedkamer met kampioensshirts en speciale petjes voor de spelers met hun initialen. Hij zei tegen me: ‘Maakt u zich niet druk, meneer Gerbrands, wij worden kampioen.’ Het was een mooi voorbeeld van de generatiekloof.’

Een andere speler had alvast dozen champagne besteld, die al voor de wedstrijd waren geleverd. De bezorger herkende Gerbrands niet en zei dat de levering geheim moest blijven voor de directie.

Depay vertrok voor 34 miljoen naar Manchester United, waar hij het niet redde. Bij Lyon groeit hij naar de vorm die hem weer naar een absolute topclub moet brengen. Wijnaldum koos voor de tussenstap bij Newcastle United en maakte daarna de toptransfer naar Liverpool, waar hij dit jaar de Champions League won en volgend jaar de eerste landstitel in dertig jaar hoopt te winnen.

Door zijn kennis van het Britse voetbal waarschuwde hij al vóór de thuiswedstrijd voor de kracht van Noord-Ierland. Hij kreeg gelijk. Nederland won pas in de slotfase met 3-1. Het duel in Belfast zal ook lastig zijn. Depay: ‘Ik ben hier met een reden. Ik wil het team helpen of ik nu kan spelen of niet.’

Wijnaldum spreekt over de honger om samen te presteren, om telkens ­hoger te reiken. Zoals bij de meest bejubelde goals van de kwalificatiereeks, de 2-3 en 2-4 tegen Duitsland, in het spektakelstuk in Hamburg, begin september. Eerst is daar de geweldige 2-3; de dieptepass van Blind, de aanname en het snelle doorspelen van Depay, vervolgens dat geniale wippertje van Wijnaldum over het been van Tah, waarna de instormende Donyell Malen scoort. Wijnaldum, toen: ‘Ik kreeg die bal mee van Memphis, een goede bal. Eerst keek ik of ik zelf kon schieten. Dat werd moeilijk, omdat een verdediger kwam. Als ik zou passen, kon hij de bal blokken. Dus ik probeerde een stiftje, om het zo goed mogelijk te doen.’

Beeld ANP

De 2-4 is zo mogelijk nog imposanter, mede omdat de wedstrijd bijna is afgelopen en Wijnaldum nog één mega­sprint trekt. Hij stuurt Depay de diepte in en holt zelf mee. Dan krijgt hij een schitterende pass terug, gegeven met links, precies op tijd, langs twee Duitse verdedigers, perfect om als slotstuk van zijn sprint in te schieten. Depay: ‘Het is voor mij altijd een feest om bij het ­Nederlands elftal te zijn. Het brengt een grote lach op mijn gezicht, elke dag weer.’

Ze stimuleren de hechtheid van de selectie, ook door nieuwelingen als Myron Boadu en Calvin Stengs op te vangen. Depay: ‘De buitenwereld had meer twijfels dan wij. Het is nooit goed om te twijfelen wanneer je ergens aan begint. De wedstrijden tegen Frankrijk en Duitsland in de Nations League waren een enorme opsteker. We konden twee wereldkampioenen verslaan. Dat is een belangrijk signaal geweest. We willen ons eerst plaatsen en bij het EK opnieuw grenzen verleggen.’

Gio Wijnaldum

1990 Geboren in ­Rotterdam op 11 november 2007-2011

Feyenoord 2011-2015

PSV 2015-2016

Newcastle 2016-

Liverpool 2011

Debuut in Oranje Wijnaldum speelde 61 interlands, waarin hij 15 doelpunten maakte.