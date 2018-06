Dennis te Kloese, directeur van de nationale selecties in Mexico, voelt zich een ‘Mexicaan die in Nederland is geboren’

Dennis te Kloese. Foto RV

Feestdag. Vaderdag. En onderkoeld: groot nieuws. Dennis te Kloese (43), ‘Tekloos’ zoals ze hem in Mexico noemen, antwoordt per telefoon in staccato juichtermen op de spectaculaire zege van Mexico op wereldkampioen Duitsland, zondag, op de vaderdag die een onvergetelijke feestdag werd.

Hij kan het weten. De Nederlander is directeur nationale selecties van de Mexicaanse voetbalbond. Twee dagen voor de wedstrijd zei hij, tijdens een interview met de krant: ‘Voetbal verlamt eigenlijk het hele land. Het is zo belangrijk. Ik denk dat in veel landen mensen redeneren: we hebben een hypotheek, willen op vakantie, hebben kinderen en een auto. In Mexico is het vaak: nou, we hebben zoveel geld gespaard. Wat er na het WK gebeurt, zal ons worst zijn.’

De Nederlander in Mexico

Hij, de Nederlander, blijft rustig. ‘Af en toe een kopje koffie nemen.’ Dennis te Kloese, wie is dat, hoe komt hij daar op die post? Soms is een levensverhaal te mooi om waar te zijn. ‘Mexicanen zijn heel trots, ze behandelen buitenlanders goed en staan open voor hun kennis. Ik ben dankbaar dat ik dit meemaak.’

Te Kloese ontvangt in Khimki, buiten Moskou, in het trainingskamp waar normaal Dinamo vertoeft. ‘Niets kan ons weerhouden’, het motto van de nationale ploeg, hangt aan de muur, net als afbeeldingen van spelers als Lozano en Guardado. Voor de wedstrijd zei hij dus: ‘We hopen dat Lozano hier zijn internationale doorbraak beleeft.’ De PSV’er scoorde en dompelde Mexico in een bubbelbad van vreugde. Vanaf 1994 bereikte Mexico altijd de achtste finales van het WK, maar het land wil meer.

Liever voetbal dan rechten

Hoe dat zo ging, met hem? Als voetballer in de Hoofdklasse en rechtenstudent in Amsterdam raakte hij via via bevriend met trainer Hans Westerhof, destijds hoofd opleidingen bij Ajax. Omdat hij voetbal interessanter vond dan rechten, ging hij mee naar Chivas Guadalajara, een club die statutair alleen Mexicanen opstelt en jeugd volop kansen biedt. ‘Ik deed de jeugd. We zetten nieuwe accenten. Betere verzorging, buitenlandse trips. Hans liet Chivas dynamisch voetballen, met jeugdig elan.’

Te Kloese ging zijn eigen weg. Hij verhuisde naar Tigres, een club met buitenlanders. ‘Ze wilden meer naar het model van Chivas .’ Intussen evolueerde de Mexicaanse bond in dezelfde richting. ‘Als Tigres tegen Cruz Azul speelt, volgen de teams van spelers onder 20 jaar en onder 17 jaar hetzelfde schema. Ze reizen dan met drie elftallen door het land en voetballen op dezelfde dag. De onder 20 in het stadion, als voorwedstrijd, de onder 17 op het trainingscomplex. Later is ook de onder 15 toegevoegd. Die ontwikkeling is door de media opgepikt. De clubs moeten beter scouten, meer investeren, betere trainers aanstellen. Ze willen niet op hun bek gaan met een jeugdelftal, want dan staat het in de krant.’

Te Kloese paste in het profiel van de bond, waar hij zich vanaf 2011 hoofd nationale jeugdselecties mocht noemen, en sinds vorig jaar directeur nationale selecties. Hij leerde veel van Hans Westerhof. ‘Visie. Duidelijkheid. Ze draaien vaak om de brij heen in Mexico. Iets wordt morgen geregeld, uiteindelijk gebeurt het niet. Hans ging op zijn strepen staan. Wat ik ook heb geleerd: hij werkte met lokale mensen, die hij probeerde op te leiden en kansen gaf. Dat wordt gewaardeerd. Als jij met een sloot Nederlanders binnenkomt, werkt dat niet. Als het tegenzit, heb je meteen tegenwind. Zo heb ik dat bij de bond ook gedaan.’

Structuur

Wat hij veranderde? ‘We hebben een ongelooflijk goede relatie met de clubs opgebouwd. We kunnen lange tijd over spelers beschikken, voor trainingskampen, voorbereiding en trips naar het buitenland. Ik heb structuur aangebracht, een duidelijke manier van trainen en communiceren met clubs. Alles is op schrift gesteld. Alle elftallen trainen op dezelfde manier, degene die dat regelt heeft jarenlang met Hans bij Guadalajara gezeten. We spelen 4-4-2, met aanpassingen naar 4-3-1-2 of 4-3-3. Dat laatste systeem proberen we in te passen, omdat het nationale elftal zo speelt.

‘We hebben de clubs bij elkaar geroepen om ze te laten meepraten over nationale jeugdcoaches. Welke karakteristieken moeten trainers en stafleden hebben? De clubs praten over alles mee. Uiteindelijk beslissen wij, maar je maakt de clubs belangrijk en geeft ze ruimte. Als je dan wint, laat je ze meegenieten. Als je verliest, heb je meer krediet. Door resultaten is er stabiliteit. Al heel lang zitten dezelfde mensen op veel plekken. Dat is vrij uniek in Mexico.’

De jeugd doet zoveel mogelijk mee aan buitenlandse toernooien, om te leren. ‘Je kunt op lange termijn werken, maar je moet op korte terwijl resultaat halen. De druk van media, sponsors en supporters is immens. Iedereen heeft een mening. Onze prioriteit is dat we op alle grote toernooien aanwezig zijn.’

Hij prijst de KNVB, omdat Jong Oranje onlangs op tournee was in Bolivia en Paraguay. In Uruguay, Paraguay, Honduras of waar dan ook, zijn de omstandigheden anders, qua veld, scheidsrechter en publiek. ‘Dat is ook goed voor Nederlandse jeugd. Wij hebben gezien dat jongens daarvan volwassen en sterk worden. In Honduras zetten ze het hek open zodat supporters het veld op kunnen, staat gras bijna tot aan je knieën en draaien ze harde muziek buiten het spelershotel.’

Dat is, zoals hij dat van buitenaf kan zien, wat hij het Nederlandse voetbal kan meegeven. ‘Van het makkelijke pad af gaan. Het is een eer om voor je land uit te komen. De lat moet hoog liggen, qua tegenstand, qua toernooien. Dat moet op je A-team overslaan.’ Helemaal te vergelijken zal de situatie nooit zijn, door de relatieve armoede in Mexico. ‘In onze selectie zit een aantal jongens dat vroeger met vijftien, zestien man in een appartement woonde, waar het elke dag de vraag was wat ze te eten kregen.’

Mexicaan of Nederlander?

Hij vertelt over de grootsheid van voetbal in Mexico, binnen en buiten de grens, want miljoenen Mexicanen wonen in de Verenigde Staten. Oefenduels in maart, in San Francisco tegen IJsland en in Dallas tegen Kroatië, trokken samen 168 duizend toeschouwers. Naar het ene afscheidsduel voor het WK in Los Angeles kwamen 84 duizend supporters, naar het andere in Mexico-stad 78 duizend. De bond speelt vijf oefenduels per jaar in de Verenigde Staten, omdat dat financieel aantrekkelijk is. Er zijn drie tv-maatschappijen met de rechten: twee uit Mexico, eentje uit de Verenigde Staten. Naar schatting tegen de 50 duizend Mexicanen zijn in Rusland, lang niet allemaal met kaarten. Te Kloese geniet optimaal.

Of hij nu Nederlander of Mexicaan is? ‘Ik ben Nederlander, door mijn opvoeding, mijn gewoonten. Ik heb daarvan veel voordeel hier. In interviews zeg ik vaak dat ik een Mexicaan ben die in Nederland is geboren.’ Bovendien leerde hij in Mexico zijn vrouw kennen. ‘Er moet iets geks gebeuren, wil ik uit Mexico vertrekken.’