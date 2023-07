Dennis te Kloese, de stille kracht van Feyenoord: ‘de eredivisie is prioriteit nummer een’

Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur van Feyenoord, in de Kuip. Beeld Jiri Büller

Dennis te Kloese bekleedt twee sleutelfuncties binnen Feyenoord, hij is algemeen en technisch directeur. Maar diep in zijn hart voelt hij zich nog het meest scout. ‘Misschien overschat ik mezelf hoor, maar ik denk dat ik goed de potentie kan inschatten van jonge spelers. Van dat speuren naar talenten, van het in kaart brengen van hun kwaliteiten, karakter en omgeving word ik echt heel enthousiast.’

Te Kloese maakt daardoor lange dagen, zijn vakanties vallen ‘structureel in het water’, want ook in andere landen kun je, via de laptop, spelers scouten. ‘Dat is de consequentie. We hebben natuurlijk scouts in dienst en ik heb nog heel veel andere dingen te doen, maar ik vind dat prachtig werk en kan het niet laten. Dan maar wat langer doorgaan.’

Feyenoord is sinds de 48-jarige Te Kloese in januari 2022 aantrad zeer succesvol. Met het bereiken van de finale van de Conference League in 2022 en het landskampioenschap dit jaar. Met flinke inkomsten uit transfers. De gewilde coach Arne Slot verlengde zijn contract.

Twee dagen voor het gesprek in een businessunit in de Kuip besliste de Mexicaanse Feyenoordspits Santiago Giménez de finale om de Gold Cup, zeg maar het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika. Te Kloese werd er ‘heel vrolijk’ van. Van de ruim twintig jaar die hij actief is in de profvoetballerij, werkte hij er dertien in Mexico, zijn vrouw is Mexicaanse, zijn kinderen groeiden er op.

Topscorer

Giménez, die een jaar geleden werd gekocht van Cruz Azul, was voor Te Kloese zo’n beetje zijn proeve van bekwaamheid als technisch directeur. In Nederland althans. In Midden- en Noord-Amerika heeft hij een uitstekende reputatie, zegt Hans Westerhof, die daar lang met hem samenwerkte. ‘Daar hebben ze in Nederland geen idee van. Maar Dennis is een keiharde werker en totaal niet arrogant.’

Giménez werd publiekslieveling en topscorer. Te Kloese over het onderhandelingsproces: ‘Cruz Azul is een rijke club en wilde hem helemaal niet kwijt, want die jongen heeft ook zo veel commerciële waarde. Hij was 20, had al veel doelpunten gemaakt. Waarschijnlijk is hij dé spits voor het volgende WK, dat deels in Mexico plaatsvindt.

‘Dus je hebt eigenlijk te maken dat je een club belt die zegt: we hebben jouw geld niet nodig, val ons niet lastig, we gaan ons elftal om die jongen heen bouwen. Ik had het geluk dat hij zelf zo graag wilde. Dat ik Santiago en zijn vader, die een grote naam in het Mexicaanse voetbal is, al heel lang ken, heeft ook wel geholpen.’

Feyenoord betaalde 6 miljoen euro en bezit 90 procent van de transferrechten. Te Kloese gedecideerd: ‘En dus niet 50 procent, zoals wel eens gezegd wordt.’

Giménez is als voetballer in Rotterdam veel beter geworden. ‘Pas na de winterstop kwam hij in de basis. Onze staf is daarvoor veel met hem bezig geweest. Hij is voetballend en fysiek enorm vooruitgegaan. Zo’n goede technische en performance-staf is een enorme meerwaarde. Maar het is ook aan hemzelf te danken hoor, die jongen heeft een geweldige houding, vriendin en geweldige ouders.’

Teamgeest

Die werkhouding is ook iets dat een scout in kaart moet brengen. ‘We willen hier goede karakters hebben, met een goede mentaliteit, die niet alleen aan zichzelf denken. Zo dwing je een goede teamgeest af.’ Onder Te Kloese is de focus nog meer naar het sportieve beleid verlegd. ‘Dat is niet heel bijzonder, vind ik. We zijn een voetbalclub, met de nadruk op voetbal.’

In een van zijn eerste mediaoptredens deelde de directeur mee dat het nieuwe stadion, waarin jaren voorbereidingswerk zat en door een aantal partijen miljoenen in is geïnvesteerd, er niet zou komen. Te duur.

Feyenoord verkocht een jaar geleden vier basisspelers voor bijna 70 miljoen, met afstand de meest rendabele transferzomer voor de club ooit. Op moment van spreken gaat het minder hard. Er is pas een basisspeler verkocht: aanvoerder Orkun Kökcü aan Benfica voor 30 miljoen.

In tegenstelling tot een jaar geleden kan Feyenoord nu wel eens ‘nee’ verkopen aan clubs die geïnteresseerd zijn in Feyenoordspelers. ‘En we kunnen zelf een mooi sportief plaatje schetsen met Champions Leaguedeelname, een uitverkocht stadion, we doen op nationaal niveau mee om de prijzen. Met uitstekende trainers op medisch, performance- en voetbaltechnisch gebied. Zo wordt het voor spelers als Giménez, denk ik, toch interessant om zeker nog een jaar te blijven.’

Onvrede

Twee jaar geleden was er een heel ander sentiment bij Feyenoord. Veel onvrede, onrust, defaitisme. Te Kloese was de derde algemeen directeur in drie jaar, zijn voorganger stapte op vanwege bedreigingen. Hij schrok er niet voor terug. ‘In Mexico was het, laat ik zeggen, soms ook erg avontuurlijk en niet even veilig. Soms reed er een beveiliger mee. Het valt ons hier in Nederland alleszins mee. Er lagen best pittige dossiers. Maar er waren al goede dingen in gang gezet, de club was helemaal doorgelicht, Arne Slot en andere belangrijke stafleden waren er al, de faciliteiten zagen er goed uit.’

Te Kloese werd vooral populair onder Feyenoordfans toen Slot een paar maanden geleden vrij verrassend zijn contract verlengde. Op sociale media werd de directeur afgebeeld als The Godfather. ‘Het is geen groot geheim dat Leeds United een half jaar geleden een beetje aan onze trainer en onze staf zat te snuffelen. En dat we dat in de zomer met Tottenham ook gehad hebben. Arne heeft zelf besloten om te blijven, hij ziet hier nog een duidelijke sportieve uitdaging. Dat pleit voor hem, en voor de club.

‘Wij zijn er natuurlijk blij mee. Wij hebben er heel veel aan gedaan om hem binnenboord te houden. Een grotere competitie met meer aanzien en meer geld is voor iedereen aantrekkelijk. Maar om nou te zeggen dat je een club als Feyenoord zomaar even achter je kunt laten, ik denk dat dat heel moeilijk is.’

Aanvalslust

Slot heeft een grote stem in het technisch beleid, met Calvin Stengs komt er alweer iemand waar hij vroeger bij AZ mee werkte naar Rotterdam. Daarin schuilt mogelijk ook een gevaar. Straks zit Feyenoord wellicht met spelers die heel goed bij Slot passen, maar niet bij een volgende trainer.

Te Kloese ziet dat anders. ‘De huidige speelstijl, met veel energie en aanvalslust, willen we handhaven. Arne is natuurlijk een fantastische architect daarvan. Dat past heel goed bij Feyenoord, dus we zoeken daar de spelers bij. Mocht Arne over een paar jaar vertrekken, dan zoeken we ook naar een trainer die daarbij past.’

De inkomsten uit de Champions League kunnen Feyenoord verder laten groeien, verwacht de directeur. ‘Qua financiën ligt dat zo ver boven de Europa League en de Conference League. Ook je spelers worden meer waard op dat niveau. Maar om op dat podium te blijven uitkomen, moet je vooral ook in de eredivisie uitstekend presteren. De eredivisie is daarom prioriteit nummer één.’

In 2017 werd Feyenoord ook kampioen, maar verloor het toch de aansluiting met Ajax en PSV. ‘We moeten van het verleden leren. Dat als er een succes is, we op een goede en stabiele manier doorbouwen aan ons plan. En niet in de euforie blijven hangen. De basis – dan heb ik het over de jeugdopleiding, scouting, faciliteiten om spelers door te ontwikkelen – moet altijd top zijn.

‘We waren al een tijd bezig met versterkingen, met het verlengen van contracten. We maken stappen binnen de organisatie, willen meer zeggenschap binnen het stadion krijgen (Feyenoord huurt de Kuip momenteel, red.). We zetten samenwerkingsverbanden op met buitenlandse clubs, maar ook met FC Dordrecht. We willen beter omgaan met verhuurde spelers en op commercieel vlak vooral internationaal scoren. Daarvoor zijn er nieuwe afdelingen opgezet en mensen aangetrokken.’

Lang ging het bij Feyenoord ook over externe investeerders, over overnamekandidaten zelfs. ‘Op dit moment is dat niet prioriteit nummer één.’

Supportersproblemen

Dan is er de supportersproblematiek. Feyenoord is in Europa koploper qua boetes en Ajax-speler Davy Klaassen kreeg in de Kuip een voorwerp tegen zijn hoofd gegooid, met een tijdelijke staking en verscherpte maatregelen van de KNVB tot gevolg. De clubleiding besloot daarna om netten op te hangen. ‘Daar kun je natuurlijk van alles van vinden, het is zeker niet ideaal. Maar er waren daarna geen incidenten. Met een vol stadion van over de 45 duizend zien we met de huidige regelgeving niet de mogelijkheid om die netten weg te halen.’

Wat kan Feyenoord verder nog doen? Een alcoholverbod instellen? Rustigere muziek draaien? Gezichtsherkenning? ‘We zijn allerlei dingen aan het onderzoeken. Zoals gezichtsherkenning. We zijn in gesprek met allerlei partijen, ook met de KNVB en met andere clubs om te kijken hoe we hier beter uit kunnen komen. Maar die communiceren we pas als er iets concreet is.

‘Er was vorig seizoen een lawine aan ongeregeldheden in stadions in alle hoeken van het land. Veiligheidsmaatregelen zoals gezichtsherkenning hebben natuurlijk veel impact. Daarnaast brengt het een kostenplaatje met zich mee. Dan krijg je dus weer de discussie van het stadion en de club die aparte entiteiten zijn. Daarom is het zo belangrijk om één te worden. Dan is er een duidelijkere lijn naar allerlei stakeholders, zoals gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, KNVB, Uefa.’