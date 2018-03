Denksport is volgens EU-Hof geen sport en dus moeten bridge-, schaak- en damclubs voortaan btw betalen

Staatssecretaris van Financiën Menno Snel schrijft dat in zijn antwoord op Kamervragen van VVD en CDA, die gesteld werden naar aanleiding van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Dit hof oordeelde in oktober 2017 dat bridge 'een te verwaarlozen lichamelijke component' heeft en daarom niet (meer) als een sport beschouwd moet worden. Die uitspraak, gedaan in een zaak die was aangespannen door een Britse bridgevereniging, geldt ook voor denksporten als schaken en dammen.



Sportverenigingen genieten in de Europese Unie diverse belastingvoordelen, waaronder de vrijstelling van btw over de contributie, wervingsactiviteiten en toegangskaarten voor wedstrijden. Denksportverenigingen kunnen nu niet langer van deze voordelen profiteren, bevestigt Snel. Dat kan leiden tot een lastenverzwaring van honderden euro's per jaar, per denksportclub, en jaarlijks 1 miljoen euro extra inkomsten voor de schatkist.



De ongeveer 150.000 Nederlanders die lid zijn van een denksportvereniging zullen naar verwachting 5 tot 10 euro per jaar duurder uit zijn, rekent de bewindsman voor in zijn brief. Verenigingen kunnen kiezen voor een verhoging van de contributie, maar ook meer inschrijfgeld vragen bij toernooien.

Per vereniging kan de lastenverzwaring oplopen tot honderden euro's Staatssecretaris van Financiën Menno Snel