Denen zien plek in halve finales EK als hét bewijs van mentale veerkracht

Kasper Dolberg viert zijn goal, de tweede voor Denemarken. Beeld AFP

‘We spelen voor hem,’ zei aanvoerder Simon Kjær na de gewonnen kwartfinale tegen Tsjechië (2-1), zaterdagavond in Bakoe. ‘Het hele gebeuren heeft iets met de groep gedaan. We weten dat we kunnen vertrouwen op de mensen om ons heen. Het laat ons niet koud, maar dat het goed gaat met Christian, betekent dat we kunnen blijven pushen.’

Compleet leeg oogden sommige Deense spelers in de slotfase van de achtste finales vorige week zaterdag in Amsterdam tegen Wales (4-0). Toch scoorde de ploeg van bondscoach Hjulmand toen nog tweemaal. Het zegt iets over de mentale kracht.

Laatste zet

De verre reis naar Bakoe werd bijtijds gemaakt om te kunnen wennen aan de benauwde omstandigheden. De medische staf en psychologen maakten overuren om alle spelers optimaal te prepareren. De gedachte aan Eriksen gaf de laatste zet om vanaf het begin vol gas te geven.

Ook tactisch was het huiswerk gedaan. Waar Nederland worstelde met de hoge druk van de Tsjechen wist Denemarken daar vrij gemakkelijk onderuit te voetballen, vooral door te schuiven met centrale verdediger Christensen. Al viel het eerste doelpunt uit een standaardsituatie; een hoekschop van Stryger waaruit Delaney raak kopte. Geen toeval, Denemarken is al het hele toernooi gevaarlijk uit standaardsituaties. ‘Hjulmand heeft een assistent die eindeloos werkt aan nieuwe varianten bij standaardsituaties om tegenstanders te verrassen,’ vertelt Joshua John die bij FC Nordsjaelland onder Hjulmand speelde.

Thomas Delaney, maker van de eerste goal, gaat uit zijn dak na de wedstrijd. Beeld Reuters

De 2-0 kwam dan weer voort uit een keurig opgezette aanval met een voorzet om te zoenen van linksback Mæhle. Met buitenkant rechts schepte hij de bal langs de Tsjechische verdedigers precies voor de voeten van spits Dolberg. Tsjechië, met een as van lange mannen met veel fysieke kracht en loopvermogen en de creatieve spelers aan de zijkanten, ontwikkelde na rust zo goed en zo kwaad als dat door de hitte mogelijk was een offensief. Spits Schick scoorde, waarmee hij bovenaan de topscorerslijst prijkt samen met Ronaldo. Mede door sterk keeperswerk van de Deense doelman Schmeichel bleef het bij die ene treffer, terwijl Denemarken aan de overzijde zelf nog goede kansen kreeg, vooral via invaller Poulsen.

Engeland is dus gewaarschuwd ook al speelt het woensdag in eigen huis. Al voor het toernooi liet Hjulmand een foto zien van Wembley, waar het op 14 oktober 2020 voor de Nations League won van Engeland met 1-0. De treffer kwam van Eriksen. ‘Hij had erbij moeten zijn, maar we dragen hem in ons hoofd mee naar Wembley,’ aldus Hjulmand.