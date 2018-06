Denemarken wint nipt na gemiste strafschop Peru

De aanvaller van RB Leipzig scoorde na een steekpass van Christian Eriksen. Poulsen had de bal ook breed kunnen leggen op de volledig vrijstaande Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen, maar hij passeerde doelman Pedro Gallese zelf in de korte hoek. Ajacied Lasse Schöne kwam bij de Denen al na 35 minuten in het veld voor de aangeslagen William Kvist, zijn clubgenoot Kasper Dolberg bleef op de bank. Bij Peru ging Feyenoorder Renato Tapia in de slotfase naar de kant.

Cueva mist strafschop die werd gegeven na videoarbitrage

De Zuid-Amerikanen hadden het beste van het spel en kregen volop kansen om te scoren. De grootste was kort voor rust voor Christian Cueva, die na inmenging van de videoarbitrage mocht aanleggen vanaf elf meter. De Gambiaanse scheidsrechter had niet gezien dat Cueva in het strafschopgebied onderuit was getikt, maar concludeerde na het zien van de tv-beelden op het scherm langs het veld dat hij een strafschop moest geven. Cueva ging zelf achter de bal staan, maar schoot hoog over.

Denemarken liet amper wat zien, maar nam in de 59e minuut wel de leiding. Bij Peru kwam direct Paolo Guerrero in het veld, de topschutter aller tijden van het land die pas na een lang juridisch proces groen licht had gekregen om mee te doen aan het WK. De 34-jarige spits was twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar zijn kopbal vloog in de handen van doelman Kasper Schmeichel en een hakje rolde net naast het doel. Oud-PSV'er Jefferson Farfán kreeg ook een grote kans, maar Schmeichel redde met een uitgestoken been.