Demonstratieverbod voor olympische sporters. Mening geven mag wel

Atleet Feyisa Lilesa uit Ethiopië steekt als tweede de finish over tijdens de Olympische marathon in Rio de Janeiro. Beeld AFP

Dat staat in de verscherpte richtlijn waarmee het IOC hoopt te voorkomen dat de Spelen het toneel van protesten worden. Het staat sporters wel vrij hun mening te uiten tijdens persconferenties en op sociale media.

Op de lijst verboden staan diverse vormen van protest die zijn gebruikt door topsporters die aandacht wilden vragen voor een politieke of sociale kwestie. Handgebaren, knielen, kleding en armbanden met een duidelijke boodschap zijn niet toegestaan. Het zwaaien met nationale vlaggen ter viering van een behaalde medaille valt niet onder verboden politieke daden. Sporters die actie voeren kunnen worden bestraft door het IOC, hun sportfederatie of nationale olympische comité.

Topsporters hebben de afgelopen jaren op het sportveld politieke kwesties aangeroerd, als verre nazaten van de olympische sprinters Tommie Smith en John Carlos. Die twee Amerikanen hieven tijdens de Zomerspelen van 1968 in Mexico op het podium tijdens het volkslied hun vuist om aandacht te vragen voor het structurele racisme in de Verenigde Staten.

Het IOC wil voorkomen dat de Zomerspelen van Tokio het toneel worden van activisme. De afgelopen jaren is gebleken dat het velerlei vormen kan aannemen. Voetbalster Megan Rapinoe manifesteerde zich tijdens het WK voetbal uitbundig als voorvechter van seksegelijkheid. Bij de WK zwemmen, vorig jaar, weigeren twee medaillewinnaars het podium te delen met de controversiële Chinees Sun Yang, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de dopingregels.

Tijdens de Olympisch marathon van 2016 kruiste de Ethiopische medaillewinnaar Feyisa Lilesa zijn polsen bij wijze van steun aan vrijheidsactivisten in zijn eigen land. Bij de Winterspelen van Sotsji in 2014 droeg de Nederlandse snowboardster Cheryl Maas regenbooghandschoenen, een protest tegen het strenge antihomobeleid in Rusland.

Volgens de atletencommissie van het IOC, die de voorschriften in drie pagina’s heeft vastgelegd, was het hoog tijd om Regel 50 van het Olympisch Handvest aan te passen aan de huidige tijd. ‘We hebben duidelijkheid nodig. De meerderheid van de sporters vindt het belangrijker dat we elkaar als sporters respecteren’, aldus commissievoorzitter en oud-zwemster Kirsty Coventry.