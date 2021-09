Demonstratie van ontketend Ajax, met Haller en Antony als afmaker en aangever

Het beeld van de avond: Antony (m) zet voor en Sébastien Haller maakt af. Hier zet de spits Ajax op 2-0. Beeld NurPhoto via Getty Images

‘Ze krijgen voetballes’, zongen de 1.200 aanhangers van Ajax in de hoek van het stadion. Sporting Portugal - Ajax, ouverture Champions League groep C: 1-5. Aangever Antony, afmaker Sébastien Haller. Dat was de gouden combinatie. Het leek alsof de Ivoriaanse spits na het vergeten vinkje van vorig seizoen, toen Ajax hem kocht in de winter en vergat in te schrijven voor de Europa League, wilde vliegen als veelkleurige vogel. Alsof hij alle frustratie uit zijn lijf speelde. Vier goals. Eentje met het hoofd, een met rechts, twee met links. Weergaloos. Bijna perfect.

Dan Antony, met zijn uitdagend geblondeerde haar, zijn durf. Pingelend, passend, sprintend en altijd met diepgang. Steeds brutaler ook en betrokken bij vier doelpunten, met de vierde treffer als apotheose. De voorzet met buitenkant links, als landgenoot Rivelino vroeger, geweldig gecontroleerd en koel afgemaakt door Haller, met links deze keer.

De olympisch kampioen met Brazilië, Antony dus, explodeerde als het ware. Het was alsof hij weer kind was, op een stoffig veldje, met de bedoeling alles te durven, om meisjes en speurders naar talent te attenderen. Alles wat Ajax had gedaan dit seizoen, was voorspel op deze avond; de rentree in de Champions League, met overwintering als heilig doel. Alsof alle emotie was ingehouden en zich nu ontlaadde. Wat zich voltrok in stadion José Alvalade was een uitspatting van spelvreugde, concentratie en ook hardheid, in een duel met soms pittige overtredingen.

Geschiedenisboek

Deze avond mag met hoofdletters in het geschiedenisboek van Ajax. Dankzij branie, vooruit denken, het veld breed houden, aanvallen over de vleugels, met Daley Blind en vooral Noussair Mazraoui als extra aanvallers en opbouwers, individuele klasse tonen. Alles wat voetbal te bieden heeft, bezat Ajax. Behalve een topkeeper. Remko Pasveer was de onzekere factor, al bereidde hij een doelpunt voor, wat hem verleidde tot glijden over de knieën van blijdschap.

Antony was de aanjager van al dat voetbalgevoel. Trucs, schijnbewegingen. Losse heupen. Ruben Vinagre, meestentijds zijn tegenstander, heeft vermoedelijk in zichzelf gebeden om een wissel. Hij wist echt niet meer waar hij moest lopen, wat hij moest doen. Nou ja, hij deelde een beuk uit, kort voor rust, toen Antony al drie treffers had voorbereid. Die vervanging kwam in de rust, maar ook Reis kon weinig uitrichten.

Voetbal is prachtig als tactiek ten dienste staat van het spel, niet andersom. Trainer Erik ten Hag is al jaren bezig met Ajax. Club en trainer passen bij elkaar. De selectie bleef intact deze zomer, wat de verwachtingen opjoeg. Aanvallende middenvelder Davy Klaassen is geblesseerd. Dan durft Ten Hag aanvaller Steven Berghuis op tien te zetten, en dan ontvangen beiden hun beloning in de 1-3, een majestueuze treffer na schijnbewegingen van Antony, de lage voorzet van Ryan Gravenberch en het schitterende meenemen en afronden van Berghuis.

Bliksemstart

En Haller dan, de spits, die te traag zou zijn volgens sommige critici? Haha, lachwekkend. Debutant, vier goals. Dat gebeurt nooit. Natuurlijk, Ajax krijgt straks betere tegenstanders, Borussia Dortmund bijvoorbeeld, dat in Istanbul won van Besiktas, maar deze vier doelpunten staan. Met twee goals binnen iets meer dan acht minuten gaf hij het cliché bliksemstart nieuwe allure. Na iets meer dan een minuut kopte hij van dichtbij in, nadat het schot van Antony via de Portugese verdediger Inácio tegen de paal ging. In minuut 9 verdwaalde Vinagre volledig na een verre trap van Pasveer. Antony sprintte weg en zette voor op Haller.

Zo ontstond een meeslepend duel waarin de Portugese kampioen tureluurs was soms. Ajax had niet meegedaan aan al dat gezeur over Nederlandse teams die niet tegen Portugezen kunnen voetballen. Neem de bijna arrogante klasse van jongeling Jurriën Timber, die zo gemakkelijk voetbalt, altijd naar voren kijkt en tussen twee man door dribbelt alsof geen enkel gevaar loert. Ajax was oppermachtig en het had nooit meer spannend mogen worden.

Dat deed het nog eventjes, door de 1-2 van Sporting, de schuiver met links van Portugees international Palhinha, knullig onder Pasveer door. Dat is het gevaar bij Ajax. De eerste doelman, Onana, is geschorst. Tweede doelman Stekelenburg: geblesseerd. Aankoop Gorter is nog jong. Pasveer dus, debutant op zijn leeftijd. Maar net voordat Sporting echt aanzette, stond het alweer 1-3. Want ook dat is voetbal, uiteindelijk een teamsport. De groep maakt de fouten van het individu goed. En Ajax was een team dat in de hoek het publiek bedankte voor de prachtige avond.