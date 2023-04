Demi Vollering stoomt met zelden vertoonde suprematie gevreesde Muur van Hoei op

Demi Vollering gaat juichend over de finishlijn als winnaar van de Waalse Pijl 2023. Beeld Belga

Het oogt alsof Demi Vollering (26) dit seizoen alle onzekerheid over haar eigen kunnen van zich heeft afgeworpen. De kopvrouw van het ijzersterke SD Worx won woensdag de Waalse Pijl met een zelden vertoonde suprematie op de gevreesde Muur van Hoei.

Door deze zege en de triomf afgelopen zondag in de Amstel Gold Race heeft ze met Luik-Bastenaken-Luik komende zondag in aantocht zicht op een drieslag in het drieluik van de Ardennenklassiekers. Dat kreeg alleen Anna van der Breggen in 2017 voor elkaar, de vrouw die nu achter Vollering in de ploegleiderswagen zit.

Vorig jaar kampte Demi Vollering met de druk die op haar schouders rustte na het stoppen van Van der Breggen. Voortdurend moest ze opboksen tegen een telkens sterkere Annemiek van Vleuten. Dat het nu wel haar kant op valt, schrijft ze onder meer toe aan de inbreng van de tweevoudig wereldkampioen en voormalige koningin van de Ardennen. Naar iemand met zo’n erelijst luister je deze dagen.

Helemaal blakend van zelfvertrouwen bleek ze woensdag dan toch niet. De winnaar dankte na de finish bijna in tranen omstandig haar ploeggenoten, die haar in de wedstrijd hadden gehouden. Ze miste een ogenschijnlijk belangrijke slag, toen Van Vleuten aanviel op de tweede van de in totaal drie passages over de Muur.

Van Vleuten kreeg enkele sterke vluchters mee, onder wie de Italiaanse Elisa Longo Borghini. Vollering: ‘Ik was zo nerveus, ik was hier al twee keer derde geweest, ik vreesde dat ik weer net tekort zou komen. Maar mijn ploeggenoten geloofden in mij. Dat was heel belangrijk.’

De lof voor de ploeg ten spijt, ze deed het uiteindelijk in de slotfase volledig op eigen kracht en nog eerder dan voorzien. Nadat op de voorlaatste klim, de Côte de Cherave, de laatste koploper werd opgepeuzeld, de Australische Amanda Spratt, ranselde ze met nog zeven kilometer te gaan in hoogsteigen persoon het peloton uiteen. Slechts tien concurrenten konden haar wiel houden. Ook Van Vleuten klampte aan, zij het al met zichtbare moeite.

Dat eenmaal terug op de kades langs de Maas nog een tweede groep kon aansluiten, deerde de tuiniersdochter uit Pijnacker niet. Vollering versnelde aan de voet van de Muur en had meteen een gaatje geslagen. Indachtig de adviezen van Van der Breggen, die hier maar liefst zeven keer de sterkste was, zocht ze de buitenbochten op, waar het net iets minder steil is, en tastte ze niet gelijk tot aan de diepste bodem van haar reserves. Dan kun je nog reageren als iemand je voorbij steekt.

Dat laatste lukte niemand. Op 100 meter van de eindstreep keek Vollering het voor het eerst achterom – ze was niet eens uit het zadel geweest – en zag alleen Liane Lippert nog enigszins in de buurt komen. De Duitse strandde op 5 seconden. Van Vleuten eindigde op 10 seconden als zevende. Na die derde plaatsen in 2020 en 2022, mocht Vollering nu als laatste het podium op, voor de hoogste trede.