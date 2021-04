Demi Vollering komt millimeters tekort in Brabantse Pijl

Demi Vollering komt over de finish bij de Brabantse Pijl. Beeld BELGA

In een sprint tussen twee om de winst bleef ze enkele millimeters verwijderd van haar eerste winst voor haar ploeg SD Worx. Ze juichte wel, maar te vroeg: na een nauwgezette bestudering van de officiële finishfoto bleek dat niet zij, maar de Amerikaanse Ruth Winder als eerste het voorwiel over de streep drukte. Er waren ook opnamen die het tegendeel suggereerden. Er passeerde een registratie waarin het verschil zelfs werd vastgesteld op een luttele 0,0004 seconde.

Vollering had moeite zich erbij neer te leggen. ‘Het is enorm balen. Soms is het close, maar ik had echt het gevoel dat ik ervoor zat. Misschien was het de jump van Winder waardoor ik nog werd geklopt, maar zelfs na het bekijken van de foto’s zie ik het niet.’ Winder, rijdend voor Trek-Segafredo, was zelf ook verrast door de uitslag. ‘Ik dacht dat Demi 'm had. Ik zag haar juichen, ze is erg sterk. Ik was al blij dat ik tweede was.’

Beiden maakten deel uit van een kopgroep van zes vrouwen die in de laatste van enkele plaatselijke ronden was weggereden. De finish lag na een klim met zwierige bochten omhoog uit het centrum van Overijse. Na Winder en Vollering kwam de Italiaanse Elisa Balsamo over de finish, in dezelfde tijd, maar duidelijk derde.

Talent

Het talent van Vollering, afkomstig van Parkhotel Valkenburg, blijft tot dusver wat onder de radar, hoewel ze vaak dichtbij het podium eindigt en soms het ereschavot haalt. Zo was er dit seizoen een vijfde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een zesde in de Strade Bianche. Vorig jaar waren er derde plekken in La Course en de Waalse Pijl. In 2019 was ze ook al derde in Luik-Bastenaken-Luik. Aan ambities is er geen gebrek: ze aast op deelname aan de Olympische Spelen in Tokio en de WK in België, waarin een deel van het parcours over dat van de Brabantse Pijl voert.

Ze bevindt zich naar eigen zeggen nog in een fase waarin ze veel kan opsteken, het zal volgens haar ook wel moeten om het niveau van Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen of Marianne Vos te halen. Het is nog aftasten welke rol haar het beste ligt. Bij SD Worx krijgt ze de ruimte om alleen in de aanval te gaan. Als ze er niet in slaagt het af te maken, is er geen man overboord: haar ijzersterke ploeg kan verschillende troeven uitspelen, zoals al bleek in de Omloop het Nieuwsblad, toen ze na een solo werd teruggepakt, maar Van der Breggen het karwei voltooide. Het is niet zomaar dat binnen de ploeg wordt voorspeld dat zij het stokje van de na dit seizoen afzwaaiende wereldkampioen kan overnemen.

Mannen

In de Brabantse Pijl voor mannen zaten grote namen wel voorin: Wout van Aert, Thomas Pidcock en Matteo Trentin reden gedrieën naar de finish. De voorspelde winnaar kwam er niet: Van Aert ging als eerste aan, maar de kleine Brit, ook actief in het veldrijden en mountainbiken, beantwoordde de versnelling overtuigend en nam verbazingwekkend makkelijk afstand. De Belg vertelde dat zijn benen snel volliepen.

Het was de eerste zege van Pidcock op de weg in dienst van Ineos Grenadiers. ‘Ik was nerveus, ik wist dat ik moest wachten, wachten. Ik raakte even wat ingesloten, maar uiteindelijk kreeg ik de ruimte.’

Achter de drie knokte Ide Schelling (23) uit Den Haag zich vol overgave koersend naar een vierde plek, op zeven seconden van Pidcock. Net als Demi Vollering nog een renner zonder aansprekende winst, maar ook iemand die zich allengs meer in de kijker rijdt.