Demi Schuurs tennist op de grens (van wat mag)

Tennisster Demi Schuurs met haar belgische trainer bij het huis van oud-tenniser Sjeng Schalken. De Belgische trainer komt via de belgische kant naar de baan en Demi Schuurs via de Nederlandse omdat beiden de grens niet over mogen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Officieel kan Demi Schuurs door de dichte grens met België niet met haar Vlaamse trainer werken. Maar er is een sluiproute via een tennisbaan die precies op de grens ligt.

De groene hardcourtbaan ligt in de tuin van oud-prof Sjeng Schalken. De voordeur van zijn woonboerderij ligt in het Belgische dorp Kessenich. Zijn tuin met tennisbaan in het Limburgse Neeritter. Schuurs, de nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, komt via de Nederlandse tuin aan de achterkant van het huis naar binnen om te trainen. Haar Vlaamse trainer gaat via de voorkant het erf op. Zo kunnen de Belgische trainer en Nederlandse pupil elkaar toch nog zien.

Op deze zonovergoten woensdagmiddag doet Schuurs voor de training alvast wat loopoefeningen op de parkeerplaats van Schalken. De voormalig nummer elf van de wereld is op zijn privébaan nog bezig met een jong talent. Als Schalken klaar is, loopt hij met een emmer tennisballen richting zijn huis. Schuurs geeft hem een doos wijn en chocola om hem te bedanken voor het gebruik van de baan. ‘Had niet gehoeven, hoor’, zegt Schalken. ‘Je bent hier altijd welkom.’

Toen Schuurs niet meer kon trainen door de coronamaatregelen plaatste ze een oproep op sociale media met de vraag of iemand een privébaan had waar ze af en toe een balletje kon slaan. Schalken reageerde direct. De twee kennen elkaar goed. Schuurs werd vroeger gesponsord door Schalken, ze speelde in outfits van zijn kledinglijn. De locatie van zijn baan, precies op de Belgisch-Nederlandse grens, kon niet beter. Zo kon ze haar trainer via een sluiproute blijven zien.

Waar de landsgrens loopt, weet Schuurs niet precies. ‘Volgens mij ergens tussen het huis en de baan’, zegt ze, wijzend naar de weg die het woonerf van de grote tuin met tennisbaan scheidt. Ze stap er waarschijnlijk vaak overheen zonder het te weten, maar hier staat geen politie om haar op de bon te slingeren. Verderop wel. Wie geen speciale papieren met geldige reden heeft, komt de grens niet over.

Toevluchtsoord

Omdat Schuurs normaal gesproken bij een tennisschool in België traint, heeft ze op dit moment nog niet veel aan het besluit van de Nederlandse regering om trainingsmogelijkheden voor topsporters te versoepelen. De tuin van Schalken blijft daarom haar toevluchtsoord.

Schuurs deed de afgelopen twee jaar goede zaken in het dubbelspel. Ze won in 2018 zeven titels en plaatste zich met haar voormalige partner Elise Mertens voor de afsluitende WTA Finals. Vorig jaar haalde ze met Anna-Lena Groenefeld weer de WTA Finals. In de afgelopen twee jaar sloeg Schuurs in totaal bijna een half miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar. Dit jaar wilde ze haar droom realiseren om naar de Olympische Spelen te gaan. Ze zou met Kiki Bertens in Tokio een medaillekandidaat zijn geweest.

Omdat het financieel goed gaat, maakt Schuurs zich nog geen zorgen over haar toekomst. ‘Ik heb gelukkig een buffer opgebouwd’, vertelt ze na haar training. ‘De kosten zijn nu ook laag, omdat ik niet reis. Maar ik hoorde wel dat sommige spelers van een ander niveau zich moeten afvragen of ze nog wel verder kunnen met de sport.’

De nummer één van de wereld Novak Djokovic opperde het idee om de beste honderd spelers geld te laten doneren om de nummers 250 tot en met 700 op de wereldranglijst te helpen. Schuurs vindt dat een ‘mooi plan’, maar waarschuwt dat niet iedereen dat zomaar kan of wil ophoesten. ‘Voor een Federer, Nadal of Djokovic is dat niet zo’n probleem. Maar een tophonderdspeler in het dubbelspel is juist blij als hij een keer een buffer kan opbouwen. Dat zul je dan niet zo snel aan anderen uitgeven.’ De internationale tennisfederatie ITF is nu samen met de ATP en WTA, de spelersorganisaties bij de mannen- en vrouwen bezig met een eigen fonds om spelers te steunen.

Schuurs speelde eind februari in Doha haar laatste toernooi. Ze is voor het eerst in jaren wekenlang thuis en geniet van de tijd die ze met haar vriendin Carmen doorbrengt. Haar vriendin is bij de training komen kijken met hun negen maanden oude pup Simba, een enthousiast dwergkeeshondje met lang blond haar. ‘We doen nu dingen samen die we nog nooit hadden gedaan. We puzzelen en zijn zelfs samen naar het tuincentrum gegaan.’

Tot half juli zijn er geen tenniswedstrijden. Als de situatie langer gaat duren, wil Schuurs misschien sportlessen geven op de sportschool van haar vriendin. Maar ze wil daar liever nog niet aan denken. ‘Ik zal altijd van Tokio blijven dromen. Maar wat is sport nu nog? Het is eng om te zien wat er nu gebeurt.’

Na de training gaat Schuurs met Carmen en Simba weer via het Nederlandse gedeelte van de achtertuin weg. De trainer is dan al veilig terug in België, enkele honderden meters verder bij de voordeur van Sjeng Schalken.