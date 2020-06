‘Deltaplan’ van de KNVB steunt op loonmaatregelen

(VLNR) Marco Bogers van VVV-Venlo, Manfred Laros van Sparta Rotterdam, Martijn Hoogstoevenbeld van FC Twente, Frank van Mosselveld van RKC Waalwijk en Frank Maatje van FC Emmen bij de KNVB Campus na het overleg. Beeld ANP

Die regeling, NOW, is een belangrijke, zo niet de belangrijkste pijler onder het ‘deltaplan’ van de KNVB om het betaald voetbal overeind te houden. NOW, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, is bedoeld als overheidssteun voor bedrijven die door de coronacrisis minimaal twintig procent van hun omzet verliezen. Daartoe behoren voetbalclubs, waarvan de competitie in april is stopgezet, terwijl de clubs in het aanstaande seizoen 2020-2021 naar verwachting een ongewisse tijd zonder publiek spelen.

Vrijwel alle clubs maken sinds het uitbreken van de crisis gebruik van de NOW. Ze willen daarmee doorgaan totdat voetbal met publiek is toegestaan, mogelijk dus nog langer dan tot en met september. Hoe hoog de omzetderving voor het betaald voetbal oploopt is afhankelijk van wanneer publiek naar de stadions mag komen.

Een van de andere pijlers van het plan komt van de clubs zelf. Ze brengen een fors salarisoffer tot 20 procent en bezuinigen duchtig op kosten in hun organisatie. De derde stut onder het plan bestaat uit leningen of subsidies van de overheid, waarbij streng is gekeken naar de financiële situatie van de clubs. Het is onmogelijk om wanbeleid af te wenden op de overheid. Ook over de hoogte van het totaalbedrag uit deze post valt nog weinig te zeggen. In totaal gaat het vermoedelijk om ruim honderd miljoen euro.

De bond levert zijn ‘reddingsplan’ vrijdag in bij minister Martin van Rijn van Medische Zorg en Sport. De clubs hebben in tal van vergaderingen hun onderlinge verdeeldheid zo goed en kwaad als dat kan geparkeerd. Er is een solidariteitsfonds opgetuigd, dat overigens al bestond voor deze crisis, onder meer om velden van kunstgras te verwijderen uit de stadions. De volgend seizoen Europees voetbal spelende clubs Ajax, Feyenoord, PSV, AZ en Willem II storten een deel van hun Europese inkomsten in het fonds, dat op zich geen oplossing is voor de problematiek. Het is in feite het verschuiven van geld van de ene club naar de andere.

De Uefa bepaalt op 17 juni of de Europese bond akkoord gaat met de Europese inschrijvingen van de KNVB, die zijn gebaseerd op de ‘tussenstand’ bij het afbreken van de competitie. Daarna zal meer duidelijk zijn over de agenda. De clubs hopen dat ze in augustus weer oefenduels kunnen spelen, om zich voor te bereiden op de competitie en om zendgemachtigde FoxSports ter wille te zijn. De competitiestart staat gepland voor half september. De KNVB meldt dat langdurig spelen zonder publiek fataal kan zijn voor de sector, waarvan veel clubs moeite hebben een faillissement af te wenden.

Inmiddels is bekend dat de kans op besmetting met het virus tijdens het spel zelf beperkt is. Het risico van spelen met publiek schuilt ook in het reizen van supporters naar stadions in bussen, treinen en auto’s, in het juichen na doelpunten of in opstoppingen rond het stadion. Het voetbal hoopt dat een betrouwbare coronatest aan de poort spelen met publiek eerder mogelijk maakt dan het wachten op de uitvinding van een vaccin duurt. De clubs hopen ook dat supporters op den duur uit eigen beweging thuisblijven als ze zich niet lekker voelen, om risico’s te verkleinen.

De situatie rond het virus verandert bijna per dag. Zo is het nu al een vreemd gezicht om reserves in de hervatte Duitse voetbal met mondkapjes ver uit elkaar te zien zitten, terwijl terrassen gewoon open zijn, met klanten zonder kapjes vrij dicht bij elkaar. De Duitse bond wil het voorbeeld blijven geven van veiligheid. De KNVB wenst ook zo te werk te gaan.