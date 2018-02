Degradatiekandidaten Sparta en Twente schieten beiden weinig op met 1-1 gelijkspel

Reputatie op het spel

In vergelijking met zijn in oktober ontslagen voorganger René Hake haalt Verbeek gemiddeld minder punten per wedstrijd (0,75 om 0,57). In dat licht bezien doet zijn collega Advocaat het bij Sparta niet veel beter. De oud-bondscoach pakte gemiddeld 0,57 punt per duel. Minder dan de in december ontslagen Alex Pastoor (0,69). In Rotterdam zijn ze vereerd met een toptrainer te mogen werken. Veel punten leverde het nog niet op.



Dus staat er bij de degradatiekraker in Enschede naast drie punten ook de reputatie van de ervaren trainers op het spel. Beiden wisten pas één keer te winnen met hun ploeg. Een nederlaag zou verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de rest van het seizoen. Degradatie naar de eerste divisie wil geen enkele trainer op zijn cv.



Van die ernst lijkt Twente in de eerste helft het meest doordrongen. De ploeg van Verbeek voetbalt fris en overklast Sparta op alle fronten. Met Adam Maher, Fredrik Jensen en Adnane Tighadouini laat zij bovendien zien over individueel betere spelers te beschikken. Tot doelpunten leidt het niet; Maher drukt te zwak af en Jensen schiet in vrije positie ruim naast.